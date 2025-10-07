快訊

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

館長不怕喊「斬首賴清德」分案偵辦 帶100份麥當勞現身法院

創意川味即食料理 「蔬味平生」用美味翻轉素食印象

聯合新聞網／ 看雜誌
▲張力仁帶領「蔬味平生」讓更多人喜愛素食。葉俊宏攝影
▲張力仁帶領「蔬味平生」讓更多人喜愛素食。葉俊宏攝影

【撰文／曾允盈】

談起自家素食品牌，張力仁對口味自信滿滿。2019年成立「蔬味平生」，提供素食料理的張力仁，其實是食品工廠「素味香」二代。從小吃素的他發現，身邊的朋友都對素食相當陌生，事實上，除了信仰因素，素食可以是美食的新選擇。

這樣的想法，正好呼應台灣素食市場的快速成長。截至2024年，政府估計台灣素食人口約占13%，素食餐廳數量超過6,000家，市場潛力十足。然而素食餐飲僅占整體餐飲業的2.7%，顯然有蓬勃發展的空間。

企業轉型》從素食代工廠至品牌經營

素味香食品以代工起家，每到過年產線即加倍忙碌，張力仁自2013年開始主導參展，動了想建立自有品牌的念頭。他認為，唯有品牌才有自我標識，才能讓更多消費者看到你。

直到2016年，張力仁在一次展覽中遇到轉機。當時他在食品展遇到一位從南美洲轉機兩地、飛行超過20小時前來的買家。對方對素食產品興趣濃厚，卻在多數攤位前撲空，直到張力仁主動用英文和他打招呼並親切解說，對方最後順利下了一整個貨櫃的訂單。

「我們的產品他什麼都沒試過，就坐下來說要這個、那個。有些我沒做過，但憑著經驗我相信自己做得到。」對方從原料、包裝，到logo，全是從零開始，「連品牌名稱都是我們幫他想。」

順利取得大訂單，此次參展經驗讓張力仁印象深刻，不僅驗證國際市場對素食的渴望，也給了他轉型的勇氣。蔬味平生於是從單純的素食代工廠，跨出品牌經營之路。

▲張力仁和太太唐糖希望翻轉一般人對素食的偏見，和消費者建立信任關係。蔬味平生提供
▲張力仁和太太唐糖希望翻轉一般人對素食的偏見，和消費者建立信任關係。蔬味平生提供

缺觀念理解》素食市場須逐步建立信任

突破框架真正的挑戰卻不是技術，而是市場上觀念的門檻。張力仁提到：「台灣素食產業不是缺產品，是缺觀念的建立。不少素食者對價格、包裝甚至品牌缺乏理解。」

這樣的認知落差，根源於過去以宗教素為主的素食文化。長輩多數因信仰吃素，習慣節儉生活，不求口味、包裝和品牌價值。

甚至有素食者向他反應，原料單價低，為什麼要賣這個價錢？這是許多素食品牌共同面對的現實，事實不僅原料，工廠、團隊的經營，從產品口味研發、產品量化的技術、建立SOP、冷凍保鮮的成本、行銷推廣樣樣都需專業，不是煮一道菜那麼簡單。

張力仁提及，「蔬味平生」曾經在素食論壇被炎上，因為三杯猴頭菇裡添加米酒，但通常傳統吃素者不能喝酒。即使產品包裝已明確標示含米酒，也強調酒精早在烹煮過程中揮發，卻還是引起爭議。

之所以有爭議，本質上是對素食的觀念不同。然而面對質疑，堅定做品牌和社群，長期累積的信任，則讓粉絲願意主動為品牌留言發聲，指出米酒是料理的一部分，且烹調過程早已揮發。張力仁因此更加堅信，不能期待所有人一開始就理解你，必須逐步建立信任。

▲蔬味平生明星商品「脆蔬棒棒腿」。蔬味平生提供
▲蔬味平生明星商品「脆蔬棒棒腿」。蔬味平生提供

以川味為特色》開發冷凍蔬食即食商品

面對素食在台灣的宗教色彩與刻板印象，張力仁認為，唯有做出豐富變化，讓吃過「蔬味平生」素食料理產品的人，願意不斷再吃，自然而然就可打破舊有框架。

原來的素食者已有很多廠商在服務，「我們想拓展素食市場，針對有潛力的人群進行精準溝通。」這群人雖沒有吃素習慣，但重視健康與環境，因為瘦身、健身等因素，願意一週吃好幾餐素食。

張力仁描繪他們對素食的期待：與傳統不同，這群人吃素更因為好吃、想吃，蔬味平生選擇用料理的口味進行說服：「這是一道好吃的菜，剛好它是素的。」

於是張力仁和太太唐糖打造出貼近現代人需求的口味。他認為，素食不應該是過年或節慶才吃，而是成為他們的日常生活。

可以落實這樣的理念定位，來自兩人在產品線的創新──素食即食調理包。蔬味目前約有七、八成產品皆為即食，只要加熱就可食用，包括糖醋雞丁、三杯猴頭菇、梅干扣肉，還有南瓜濃湯、蔬果咖哩即煮醬等料理。

沒有時間料理，即食調理成為現代飲食的趨勢。據報導台灣冷凍調理市場五年內翻倍成長，這兩年平均約吃掉450億元冷凍調理食品，其中蔬食比例逐年攀升。

「蔬味平生」不僅製作冷凍調理包，更將「川味」發揮極致，成為品牌的差異特色。麻婆豆腐、川味酸菜魚，和以甘蔗棒取代骨頭的「蔬脆棒棒腿」，都是他們的招牌。蔬脆棒棒腿更在上架第一週就接到超過200通電話詢問，至今年銷破十萬隻。「我不希望大家偶爾吃一下，要讓他們想到川味蔬食，就想到我們。」

這些商品藏著兩人無數次的嘗試與挫折，張力仁笑著說：「我老婆以前吃葷，連煎荷包蛋都不會。」現在則能針對每道菜仔細調整配方、選料與製程，確保冷凍後仍保有風味與口感。為了讓品質穩定，工廠也導入標準化流程，每道菜都從小批做到量產，精準拿捏比例。

料理連結家人》聯名金牌主廚年菜一炮而紅

直到2023年推出素食年菜，讓「蔬味平生」真正成為更多家庭的選擇。

張力仁表示，當年沒有特別開發年菜，只是將既有產品搭配販售，效果驚人。好成績給了團隊信心，也讓蔬味平生決定推出自家系列年菜。

2024年過年，蔬味平生與金牌蔬食名廚林聖智主廚聯名。林聖智曾拿過24個比賽金牌，是蔬食界的知名新星。年菜推出一週內湧進爆量訂單，供不應求。他笑著回憶，黑貓物流甚至收件到過年的最後一刻，幾乎全員動員出貨。

年菜銷售的成功，除了口味、包裝與價格，更重要的原因是蔬味平生精準掌握了消費者輪廓。張力仁指出，高達54%的消費者是年輕世代，是因為家中長輩而購買素食年菜，原因是想「和長輩一起過年吃飯」。這樣的情感訴求也落實蔬味平生的核心價值，就是用料理連結家人。

年菜的後續口碑，也為品牌拉高回購率。蔬味平生過去回購率不高，透過產品線持續迭代、年菜口碑的累積，加上蔬脆棒棒腿等明星商品，刺激消費者不斷回購。

這些好成績，也讓「蔬味平生」獲得與全聯、家樂福、大潤發等通路的合作機會，除了官網和蝦皮賣場，打開了大賣場的零售通路。

未來計畫》推出新系列和行動餐車

張力仁回想2012年開始回家幫忙，2013年正式投入素食產業，坦言回雲林後才開始學習。張力仁刻苦待在工廠三年，就為了找到純素食品製程中，能兼顧口感與營養的關鍵參數。「品牌與生產若無法同步，很容易讓品質失控。」從口味研發到標準化，每一步都靠自己與團隊慢慢摸索。

張力仁提及，父親並非餐飲出身，曾做過裝潢、保險等行業。外婆退休後，留下早期為法會與道場所準備的雞、魚、三牲造型的素食模具，父親才開啟了這段延綿三代的素食旅程。

深耕雲林50年，外銷到22個國家，擁有自有100%全素產線工廠的「蔬味平生」，已是台灣的蔬食料理專家。

未來蔬味平生將持續在每季推出新品，並結合分眾市場，包括老年適口、健身族低熱量系列，擴大蔬味平生的服務面向。同時也計畫逐步拓展行動餐車或實體店面據點，用更靈活多元的方式，讓新的消費群體接觸到素食。

從品牌創立初期的每月3,000元業績，到2023年達成800萬，2024年翻倍至1,800萬，2025年瞄準3,500萬，每一個里程碑都是信任的累積，靠著獨特川味和難忘的口味，成為更多家庭的新選擇。

採訪尾聲，張力仁笑著詢問：「你們吃過真的很好吃的素食嗎？如果沒有，這一餐試試看，從蔬味平生開始。」

本文摘自《看》雜誌第271期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第271期）謝謝！

看雜誌

追蹤

延伸閱讀

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

別再誤會它們是健康食材 醫揭「豆製品」陷阱：減重不成還發炎

好讀周報／吃素變身分認同？年輕世代掀風潮 植物奶成時髦素食

葷素有差？他推1泡麵素食款更好吃 老饕點頭：湯比較好喝

相關新聞

創意川味即食料理 「蔬味平生」用美味翻轉素食印象

談起自家素食品牌，張力仁對口味自信滿滿。2019年成立「蔬味平生」，提供素食料理的張力仁，其實是食品工廠「素味香」二代。從小吃素的他發現，身邊的朋友都對素食相當陌生，事實上，除了信仰因素，素食可以是美食的新選擇。

「麥擱騙」！假訊息、詐騙猖獗 MyGoPen守護台灣資訊防線

「網傳台電購買綠電每度7.75元，核電每度1.39元」、「網傳歐洲七巨頭排排坐等候川普召見」……你是否曾在Line群組中收到這類訊息？資訊爆炸的時代，假訊息從政治、醫療、氣候到詐騙，涵蓋層面之廣，令人瞠目結舌。而這些假訊息往往容易引起人的情緒波動，並在未釐清之前就轉傳。然而，當按下轉傳鍵或點擊連結後，小小的動作可能帶來的是紛爭、恐慌，甚至財產損失。

外國人YouTuber故事之一：比台灣人更了解台灣 反共網紅「黑素斯」的台灣情

台灣的網紅中，標榜反共者並不多見，較知名的如八炯、波特王，兩人的YouTube頻道均有超過百萬的訂閱戶。如果提到在台灣的「反共外國人」更可謂鳳毛麟角，來自西班牙、經營「阿兜仔不教美語」頻道，本名Jesús Trapero Sandoval的「黑素斯」，讓人刮目相看。 雖然深耕台灣的外國網紅越來越多，但大多以文化、社會議題為主。為什麼「黑素斯」敢於挑戰政治領域？他又是如何觀察台灣的？

外國人YouTuber故事之二：欠台灣一條命 「拉麵哥」用頻道回饋台灣

現年44歲、本名Lamin Jarjusey的「拉麵哥」，2012年從甘比亞隻身來到台灣。那時他只帶了300美金，儘管當時已有工作，且學校也提供一些補貼，但是在拿到薪資與補貼之前，早已囊中羞澀。生活窘迫加上經濟拮据，讓他每天都「哭著想回家」，回憶起那段時間，拉麵哥不禁莞爾。

西西里防禦的投資啟示：股市裡的穩健哲學

投資市場有點像西洋棋盤：高手對弈，輸贏往往取決於開局的心態。有人天生愛衝，看到熱門股就好像看到心愛的手機大廠出新機，立刻衝去搶購；有人則穩如泰山，不求快攻，只想穩紮穩打。這兩種風格，在棋盤上和股市裡，都有各自的命運。 本文要談的主角，是棋局裡最經典、最長壽、最有哲學味道的「西西里防禦」（Sicilian Defense）。請別小看它，它不只是一招開局策略而已，更是價值投資的經典風格：穩健、聰明、帶點「以退為進」的味道。

Z世代怒火推翻政權：尼泊爾變天是對誰的警告？

尼泊爾政府今年9月初以「未完成註冊」為由，封鎖包括：Facebook、YouTube與X在內的26個社群平台，試圖展現管控力道。卻沒想到，這道禁令點燃了年輕世代長期積累的不滿。短短一週內，抗議迅速升級成為全國暴動，至少造成51人死亡、1,300人受傷，並迫使共產黨籍總理奧利（K. P. Sharma Oli）與總統保德爾（Ram Chandra Poudel）相繼下台。如今，這場「Z世代革命」的影響，已遠遠超出尼泊爾本身，甚至成為全球威權政府的一面鏡子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。