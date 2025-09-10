跨境鎮壓無所不在中共長臂伸向全球

【撰文／哨聲角落】

近年來，北京當局對異議人士的打壓，已不再侷限於國內，而是延伸至全球各地。從歐洲到北美，多個案例顯示，中共正透過各種手段，將其境內的鎮壓模式複製到海外，挑戰國際社會的司法主權與公民自由。

北京模式輸出海外

8月13日，中共全國政協副主席、前香港特首梁振英，在芬蘭首都赫爾辛基的公園與當地法輪功學員發生衝突。現場影像顯示，梁振英突然接近正在煉功的學員，語帶凶狠要求他們透露姓名、籍貫與經濟背景，並揚言：「一旦我們掌握了你們的名字，回去後可以立即核對（監控資料庫）。」他甚至承認自己在任港首時曾監控與審查法輪功學員，暗示取得這些資料並非難事。這名中國前高級官員在芬蘭並無公開訪問行程，卻敢在歐洲公共場所對宗教團體進行威脅，引發外界質疑，也擔憂中共正試圖將境內對宗教與異議人士的管控模式，延伸至歐洲社會。

另一個案例是年紀最輕的《港區國安法》判刑者、前港獨組織「學生動源」召集人鍾翰林。他於2021年被判刑入獄，隨後在2023年獲釋。但他自述，即使出獄後仍持續受到國安警察的嚴密監視與騷擾，身心受創後，最終逃往英國並申請政治庇護。即便如此，今年2月英國仍有不少倫敦居民收到匿名信件，信中寫道，如果能將鍾翰林送到中國駐英大使館，可獲得港幣100萬元的賞金。這種「賞金獵捕」的行動在海外華人圈引起譁然，專家認為，中共目的不全然在於抓捕鍾翰林，而是故意製造恐怖氣氛，對所有流亡海外的香港異議人士施加壓力，逼迫他們噤聲。

「李老師」從線下到線上的跨境恐懼

另一位親身經歷中共「跨境鎮壓」的，是因「白紙運動」而聲名大噪的「李老師不是你老師」李穎。這位留學生在中國新冠疫情期間，透過社交平台X蒐集並傳播疫情真相，迅速成為揭露中國境內公民行動最重要的平台之一。此後，他繼續以此方式揭露中國社會與人權狀況，並在今年被推選為諾貝爾和平獎候選人。然而，即使他身處義大利，仍無法擺脫無孔不入的監控與騷擾。

根據《鏡週刊》專訪內容，2024年某日傍晚，李穎在羅馬的公寓門口，遭兩名白人男子以紅色噴漆留下「STUPRA」（義大利文的「強姦」）字樣。他回憶，即使是躲在門後，他也能透過監視器看見對方將噴嘴對準鏡頭，試圖遮蔽證據。事實上，在這次事件之前，李穎已因不斷遭受騷擾而更換了四個住處。當他向義大利憲兵報案，對方卻只想談論塗鴉本身，不願深入探討背後的政治騷擾。房東也因擔憂他引來「黑手黨」，而要求他限期搬家。

中共的騷擾手法除了線下威脅，更蔓延至線上。李穎透露，中共針對他進行「心理側寫」，得知他愛貓，便每天發送成千上百則虐貓的圖文影音攻擊他。當中國政府透過清查帳號，找出李穎的中國粉絲，並將他們帶走盤問後，李穎主動發文，呼籲粉絲「退追」自己，以保護他們的人身安全。他甚至連網購都小心翼翼，一旦不小心買到中國商品，都會擔心地址暴露，被迫更換住處。

人權組織：中共是跨國鎮壓頭號肇事者

李穎的遭遇，印證了國際組織的觀察。人權組織「自由之家」（Freedom House）今年發布的報告指出，2014年至2024年間，全球記錄的1,219起跨國鎮壓事件中，中國所為的事件占了272起，高居全球首位。報告指出，中國仍是全球跨國鎮壓頭號肇事者。國際特赦組織也發布報告，指中國政府持續以網路監控、恐嚇威脅、非法引渡、透過代理人騷擾等方式，跨境鎮壓海外異議人士。

西班牙人權組織「人權衛士」（Safeguard Defenders）也在2024年發布報告，表示從2014年以來，中共成功從56個國家「強制遣返」約283名個人。中共在海外的行動包括：威脅和集體懲罰這些個人在中國的家人和聯繫人，對海外目標進行直接監視、騷擾和恐嚇，以及直接實施海外綁架。

中共「文化自信」的矛盾

中共這種「跨國鎮壓」行為，不僅限於政治異議者，也延伸到文化藝術領域。

起源於紐約的「神韻藝術團」（Shen Yun Performing Arts），成員以法輪功學員為主，是一個以復興中國傳統文化為宗旨的表演藝術團體，每年皆在全球各大城市巡演。然而巡演過程頻繁遭受中共的干擾，中共會透過各種管道，包括中國大使館與領事館，向各國的劇院、政府官員施壓，試圖取消神韻的演出；或是針對神韻藝術團的演員、相關重要人員進行恐嚇，甚至以中國親屬的人身安全作為威脅。

除了施壓各國劇院與官方，中共近年甚至採用更為極端的恐嚇手段。今年4月，神韻藝術團在台灣的巡演場地台中，市府就曾接獲郵件威脅，要求取消神韻藝術團在中山堂的演出，否則將「引爆炸彈」。經查證，該郵件來自境外，且該來源也以相同方式恐嚇了神韻藝術團在基隆的演出。雖然這些恐嚇信件隨後被證實為虛假威脅，也未曾實際發生恐怖攻擊，但目的在於製造恐懼，阻撓神韻藝術團的全球巡演。

神韻藝術團的存在，為何讓中共如此「芒刺在背」？根據《大紀元時報》分析，神韻藝術團的表演內容，不僅是中國傳統舞蹈表演，其節目內容還包含了法輪功學員在中國遭受迫害的故事，這與中共官方的宣傳口徑完全相悖。正因如此，中共將神韻藝術團視為對其政權合法性的挑戰，不惜一切代價在海外進行打壓。這也暴露了中共「大外宣」背後的矛盾：一方面想在國際舞台上展現「文化自信」，另一方面卻無法容忍任何對其官方敘事的質疑或異見。神韻藝術團的案例證明，中共的「長臂管轄」不僅伸向個人，也伸向文化表演藝術，反映出中共試圖在海外控制言論與思想的企圖。

破解跨境鎮壓的灰色地帶

然而，中共對異議人士的恫嚇雖眾所周知，但實際操作多以跟蹤、拍攝等方式進行，往往遊走於法律灰色地帶，在多數國家並不構成明顯違法。即便是在公開場合遭遇陌生人長時間盯視，甚至刻意拍攝具身分敏感的參與者，當事人也難以制止，更遑論追究。如何在維護自由社會開放原則的同時，防堵中共的跨境鎮壓，已成各國面臨的最大難題。

台灣作為長期承受中共壓力的第一線受害者，或許可以在抵制全球化的鎮壓行為上扮演更積極角色。除了為異議人士提供安全庇護，積極參與國際人權倡議，並與其他民主國家協力推動對中共的制裁與譴責。更關鍵的是，台灣應善用「亞洲民主燈塔」的地位，持續揭露中共在境內外的打壓實況，讓國際社會看見其侵犯人權的真實面貌。

「自由之家」旗下組織「異言網」（China Dissent Monitor）計畫經理史凱文（Kevin Slaten），於2024年接受《美國之音》訪問時指出，中共跨境鎮壓之所以棘手，在於其常以灰色手法包裝，甚至牽涉種族歧視等敏感議題，使得歐美國家在處置上更顯掣肘。在這樣的背景下，台灣的經驗與聲音，不僅能幫助世界理解中共輸出鎮壓的規模與風險，也能推動更廣泛的國際合作，採取有效對策。

