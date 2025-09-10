螞蟻覓食與投資之路：從模仿到創新 走出你的致富費洛蒙

【撰文／林茂昌】

投資世界五花八門，讓您找不到方向嗎？也許可以借鏡螞蟻。

你曾仔細觀察過螞蟻尋找食物嗎？牠們一開始四處亂竄，毫無章法，就像是市場中的新手投資人。然而，一旦有隻螞蟻找到食物並返程，就會在路徑上留下「費洛蒙」。其他螞蟻聞到氣味後便會循跡而至，久而久之，一條最直接、最有效率的集體路徑就形成了。這正是大自然群體智慧的奇蹟。

大自然的智慧

1992年，義大利學者馬可．多里戈（Marco Dorigo）受此啟發，發展出「蟻群演算法」（Ant Colony Optimization，簡稱ACO）。這個演算法證實，即使是看似簡單的個體行為，透過集體協作也能在短時間內為複雜問題找到最佳解。這個概念，與我們在投資世界的學習歷程有異曲同工之妙。

我們好比市場裡的一群小螞蟻，一開始摸不著頭緒。但幸好有人先走過，留下了路徑──那些「費洛蒙」就是投資大師的經驗與哲學。如果懂得跟著正確的「氣味」走，就不會迷路。如果我們把「成功投資者的理念與紀錄」視為投資世界的費洛蒙，那麼投資新手就可以像螞蟻一樣，順著這股氣味，迅速找到投資的最佳道路。

識別投資世界的「費洛蒙」

在金融市場裡，所謂的費洛蒙並不是股票代號，而是那些經過時間檢驗的投資原則與行動紀錄。這些原則就像濃郁的費洛蒙，吸引著後來的投資者。而每位投資人經由前人指引，成功達到投資目的之後，又會強化這些原則與紀錄，最後形成一條氣味濃厚的路徑。

當今投資世界的「費洛蒙」，筆者認為，可分為兩條氣味濃厚的主要路徑：

巴菲特（Warren Buffett）、葛拉漢（Benjamin Graham）的「價值投資」（Value Investing）路徑：遵循這條路徑的投資人，會像偵探一樣深入研究企業，尋找那些被市場低估的優質公司。他們相信市場短期雖會瘋狂，但長期終會回歸理性。只要買對公司並長期持有，就能獲得豐厚的回報。

柏格（John Bogle）、麥基爾的（Burton Malkiel）「指數化投資」（Index Investing）路徑：這條路徑的核心理念是「不要自以為比市場聰明」。他們推崇投資低成本的指數型ETF，將所有公司的表現「全部打包」買入，讓投資人搭上整體經濟長期成長的順風車。

一個是「精挑細選」，一個是「全部打包」。這兩種截然不同的方法，都曾帶領無數投資人走向成功。

將費洛蒙轉化為你的地圖

正如巴菲特所言：「曾有十年，我盲目買賣股票，成績平平。直到遇到葛拉漢，我只用了幾個小時學習，就顯著提高了投資績效。」換言之，「在大師門下學習幾小時的效果，遠勝於盲目摸索十年。」前人的智慧為後來者提供了範本，指引新手少走彎路。

就以價值投資這條路來說，前人留下的經典觀念，就是我們的路徑。我們透過研讀葛拉漢的《智慧型股票投資人》（The Intelligent Investor）、巴菲特《致股東的信》（The Essays of Warren Buffett）、蒙格（Charles Munger）的《窮查理的普通常識》（Poor Charlie's Almanck）等，很快就可以吸取其智慧結晶，例如：葛拉漢的「安全邊際」、巴菲特的「能力圈」、蒙格的「反向思考」等，而建立了自己的觀念地圖。

選擇你的氣味：精選還是打包？

投資者首要面臨的問題就是：該跟隨哪一派？其實很簡單，螞蟻根據氣味濃度決定要跟哪一條路，投資人也是。巴菲特的「氣味」之所以濃，是因為他長期穩健、幾十年證明自己，而有無數的追隨者。柏格的「氣味」之所以吸引人，是因為數字擺在眼前，大多數基金經理人跑不贏指數，ETF大行其道。

既然二條路的「氣味」都已經濃到破表，問題就不再是「誰比較厲害」，而是哪一條路徑的「氣味」更適合你？

假設你是個喜歡讀故事、研究公司細節的人，你會覺得巴菲特的世界很迷人：翻年報、分析財務報告，像辦案一樣。但如果你覺得這些數字枯燥乏味，或是生活已經很忙，只想安穩投資，不必花腦筋──那麼柏格的指數投資才是真正的朋友。這不是誰高誰低或輸贏的問題，而是關乎你的性格、時間與精力。

先模仿，再思考

年輕投資人最容易犯的錯誤，就是想一次「創新」，馬上要走出自己的路，結果亂闖亂撞。試想，如果只有你一隻螞蟻外出找食物，而不和其他同伴或前輩互通訊息與合作，那是何等的缺乏效率！請學學螞蟻，先跟著前人的氣味走吧。

其實學習大師，最好的方式是：先模仿，再思考。跟著巴菲特學：試著挑幾家你看得懂的公司，寫下為什麼買，為什麼值得持有。跟著柏格學：設定一個自動化的投資計畫，每個月定期定額買進指數ETF，不用過問。

等走了一段時間，再回頭檢討：哪種方法比較符合你的心性？哪一種讓你晚上睡得安穩？

有趣的是，你完全可以「兩條路都走」。最務實的方式是「核心—衛星」策略：把大部分資金放在被動指數，確保基礎穩固。留一小部分做價值投資練習，訓練眼光與思維。這樣，你既能享受市場長期成長的果實，又能保有學習大師的樂趣。當然，你也可以二者各半，或是核心放在價值投資，衛星放指數基金。

從氣味到智慧

螞蟻僅能循著氣味前行，但人類擁有的，是超越費洛蒙的智慧。這些大師留下的「氣味」不只是路標，更是通往理解與思辨的橋梁。

透過他們，我們學會耐心、洞察與紀律。當你融會貫通這兩條路徑的精髓，你會發現自己不再只是跟隨者，而是能在大師氣味交織出的森林裡，為自己開拓出一條獨一無二的小徑。這條路，才是屬於你的通往智慧與財富的終點。

