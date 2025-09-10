921大地震後的建設業：建商二代林鼎強的「建設MLB」夢想

【撰文／謝平平】

「真正的花園，不會有盆栽，然後拉起繩子支撐。」資深地產從業人員周大麟談起已停業的「熊貓建設」，仍是眉飛色舞。四十多年前，這家建商採用反梁做法，做出與公園一樣的中庭花園；一扇二米高的銅門採用整塊紅銅打造；獅子石雕栩栩如生，是比較了對岸南北派別後，才委託製作；台中知名景點美術館綠園道後半段，從一片黃沙到景觀綠蔭，也是由其認養。「他（建商老董）不是只想做一個建案，他想做一個環境。」

▲熊貓建設社區的銅門，為完整銅片無焊接，製作過程還曾諮詢中科院。業者提供

921之後 建設業人人喊打

「熊貓建設」創辦人林樹旺發跡傳產，涉足建設業時，正好搭上台灣經濟黃金年代，推案量曾盤踞台中房市前五名。當年同樣追求頂規設計的還有「宏凱建設」，廣告常主打「室內無梁柱」；「中陽建設」開發店內店商圈結合商辦大樓模式「麥克阿瑟計畫．台灣商務中心」，總銷達60億，是該年全台最大預售案。建商之間交叉持股，南部餐飲大亨也被吸引北上投資，可見當時台灣經濟發展極佳。

然而，1999年921大地震導致中部傷亡慘重，台中建商也一夕打入深淵，負責任的建商一早開車前往每個社區視察。然而，當年台中推案量從上千億減至348億（1998年為1,149億），隔年推案量更跌至214億，「公會召開會員大會，坐不滿二桌。」台中建商回憶，當時約有二年時間，建設業人人喊打，連信用卡都辦不下來。

林樹旺沉默寡言，其子林鼎強當時還只是高中生，忙著打工賺零用錢，但建設業的氣氛低迷到他無法不察覺。

留在台灣 接棒家業

921大地震過後，建築法規修正建築物耐震級數需達七級震度，建商也在坪數、建材、地點之外重視起結構設計。周大麟表示，當時連隔間牆都要強調使用高拉力鋼筋，室內無梁柱也改成戶戶都有柱。

也有許多建商讓孩子移民國外，希望未來不要再走建設業。但林鼎強進入父親公司學習工地機電、設計、財務、土開等。七年後，他開始學習銷售，從門口引導客戶停車開始，每天工作12小時，月休三天，半年後，才能開始接觸客戶。

林鼎強對銷售濃厚的興趣來自高中跟同學一起扮吉祥物、發試喝飲品的打工經驗。品牌商在二款新品上架前，先以免費試喝活動獲得消費市場第一手消息，耗資200萬，因反應不佳，省下未來一億元的上市費用。

而他也注意到，原來一間大公司的行銷活動可以達到多重目標，包括品牌宣傳、新品市調、創造就業機會，「當年時薪差不多60元左右，我們給100元，幫助了很多需要打工的孩子。」

▲台中知名景點美術館綠園道後半段由熊貓建設認養。謝平平攝影

網羅專業人才打造「建設MLB」

六年前，林鼎強成立「熊圖建設」，自己有能力開發土地、規劃設計、銷售，但他選擇與他人合作，「不是每塊地都有那麼大的獲利空間，但不代表這不會是一個『好案子』。」

「熊圖建設」與合作夥伴「歐旻建設」在雲林推出公寓電梯案，一樓為停車場，並為偏沙質的基地進行地質改良；今年即將交屋的台中龍井大樓案，三房帶車位總價「不到千萬」，公設比不到25%；而由國際建築設計龍頭Gensler操刀，在台中北屯的大樓產品總價竟然落在2,500至3,000萬元左右。

何謂「好案子」？從熊圖的全線推案模式，其實看不太出來，或者應該說，他走的是非傳統建商經營品牌路線，正在用時間堆砌與客戶的信任。

喜歡與人合作、溝通，或許與原生家庭有關，林家是大家族，至今沒有分家，當年林鼎強父親林樹旺成立的「熊貓建設」也是家族企業，「大家一起做，才能做得大。」而找到志同道合的團隊共同組建「建設MLB」（取自「美國職棒大聯盟」（Major League Baseball，簡稱MLB），如同當年打工學到的經驗，一個預售案可讓不同團隊各自發揮專業，拿下不同市場，「聯盟規模越大，產值越高，我會不奢求全部市場都喜歡我，三成就好。」

與國際建築龍頭Gensler合作

Gensler以團隊為主要戰力，而非個人，「他們辦公室窗邊的位子都留給團隊，主管辦公桌反而在室內中間。」一開始就有二、三組設計團隊參與熊圖設計案，詳細了解業主想法後，很快就提出多種不同方案，其後，3D、建模、造型團隊都參與開會，讓林鼎強見識到國際建築團隊的細膩與高效。

身為全球建築龍頭，Gensler也進行「2025城市脈動：魅力城市」（The Top 10 Cities People Don't Want to Leave.）全球調查，在8月份剛出爐的報告中，台北市以64%打敗新加坡、雪梨等城市，拿下第一名。

台北是民眾最期望定居的城市，而台中則是全台建設業最愛參訪的城市，921大地震後成立的台中建商，開始發展出為住戶思考的企業文化；磨練多年的林鼎強，也想走出一條不只講求獲利的路，印證父親林樹旺所說：「尊重這個行業，就是尊重自己。」

本文摘自《看》雜誌第270期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第270期）謝謝！