921大地震前的台灣建築：傑出建築師郭俊沛剖析孰優孰劣

台灣歷史400年，歷經荷治、清領、日治等不同時期，建築樣式相當多樣，惟因政權更迭，老建築也隨之消逝，難以留存。《文化資產保存法》通過後，直到近20年，維護古蹟的觀念才逐漸普及。2023年榮獲「第18屆中華民國傑出建築師獎」的郭俊沛，從事台灣多項重要古蹟、歷史建物的維修，如：鹿港龍山寺、苗栗通霄神社、彰化成美公堂、台中刑務所官舍群、南投童木生診所等，對清領、日治時代建築都有相當研究；他比較不同時期的建築構築方式，提出相當理性的說明。

▲郭俊沛熟悉清領、日治時代建築，在2023年榮獲建築師最高榮譽「中華民國傑出建築師獎」。陳恒芳攝影

傳統建築遇震 斗拱搖晃消能

台灣曾經的「四大名園」：新竹北郭園、板橋林本源園邸、霧峰萊園、台南吳園，如今僅有霧峰林宅、板橋林家花園較為完整。梁啟超赴台時，曾為霧峰林家花園所驚嘆，「傳語王孫應好住，海隅景物勝中州」的詩句足證當年富甲一方的林家，興建宅門大院自不會手軟，除有大花廳戲台，建材更以上等肖楠為主；無奈遇到921大地震，造成八成倒塌（現已修復完成重新開放）。

郭俊沛表示，雖然木構造讓人感覺親切舒適，讀者勿對古蹟的結構性能有過度的「幻想」。首先，在純天然建材為主的年代裡，建材多半具有「吸水」的特性，下雨過後，建材表面的水分可再慢慢蒸發晒乾，因此連綿數日的小雨造成建築的危害並不比傾盆大雨傷害性小，而地震也能清楚看到傳統建築的弱項所在。

傳統建築屋頂布滿剪黏、泥塑、屋脊等，相當沉重，斗拱設計除可承重，地震來臨時，整棟建築「搖頭晃腦」，卻能透過斗拱快速消能；唯因傳統建築「頭重腳輕」，又缺乏地基，柱子「放」在柱珠上，如同一張桌子不會倒，但若桌腳損壞，桌子免不了倒塌，「柱珠雖可協助木柱防水，但本身並沒有抗震能力。」此亦說明為何許多傳統建築不敵強震來襲。

日治時代的「高科技廠房」

日本在治台前四十年左右，因不敵列強進逼，只得結束二百多年的鎖國時期，開放通商口岸，並因此推動「明治維新」，除了飲食、服飾，建築也日漸西化，例如「洋小屋」屋架系統以木材搭配西式TRUSS桁架系統，與傳統日式建築的「和小屋」不同，但後者也逐漸在榫卯之外，使用金屬扣件。

台灣在當時也興建了許多日式建築，包括很少人注意到的穀倉。

「台中州田中農業倉庫」屋架橫跨18公尺，與傳統民宅相較，屬於大型構造；特別是倉庫型穀倉還必須考慮散熱設計，即上有窗戶、中有通風管、下設通風氣孔。郭俊沛表示，收進來的稻穀會散發熱氣，加上粉塵，溫度升高就可能發生意外，「降溫，是穀倉建築的重要條件。」運用了許多物理知識的穀倉，在當時可說就是「高科技廠房」。

日治時期養成的工班在二戰後，依然活躍了數十年，如中部早期的銀行宿舍擁有西式明亮大窗，抬頭一望，卻是日式「和小屋」屋架系統。

郭俊沛指出，西式建築將採光視為公共衛生的一環，而閩南式建築則因牆體砌磚，窗戶開口極小，避免成為地震來時的破口，「日式建築以木構架作為主要結構，因此窗戶面積比中式傳統建築更大。」

日治時代，帶進了「和洋混合」建築，1980年代以後，此種混合式建築逐漸消失，「你算算，民國34年到70年，如果匠師在二戰後是40歲，經歷36年，他也做到76歲了，就退休了。」

學校缺乏匠師工藝教學，當這批師傅退休後，西式的鋼筋混凝土建築成了主流。

鋼筋混凝土建築 非因地震而興起

台灣多山，森林覆蓋面積約為六成，紅磚建築、鋼筋混凝土在日治時代屬於豪宅領域，如今放眼望去，台灣清一色為鋼筋混凝土建築，郭俊沛認為，此與二戰後的備戰氣氛有極大關係，「地下室」在現今建築法規中，仍被稱為「防空避難空間」，堅固更是營建系統的第一要求，因此，鋼筋混凝土成了第一選項。

但在921大地震中，有數萬戶房屋全倒，郭俊沛直言，有可能是建材老化、地質過軟未改善等等；人為因素則可能是結構設計不佳或未按圖施工，倒塌的學校即是如此，「除有短柱效應，我們看到很多箍筋若有似無，或是亂放一通。」

他強調，建築物的倒塌並不能歸結為單一原因，也絕非只有一種堅固的建築系統。

▲閒暇時，郭俊沛自行實驗不同彩繪顏料的效果。謝平平攝影

蓋好屋 優先了解建材

如果，童話中的「三隻小豬」請他當建築顧問，郭俊沛說，豬大哥、豬二哥不需學習豬小弟，只用磚頭造屋，因為稻草、蘆葦都可是建材，甚至在台灣還能找到鋪設稻草屋頂的古蹟，「植物纖維可有較佳的防水與保溫能力，許多歷史建築的土牆是以米糠、稻草梗來補強泥土結構力。」

郭俊沛表示，木構、紅磚、鋼筋混凝土、鋼構都是不同的營建系統，無需比拚，不同材料在不同環境下，都有各自長處，「你要去觀察，才能讓材料發揮很好。」

但若在目前的營建環境下，綜合耐震與後續維護條件而言，他認為，民眾自是以選擇鋼筋混凝土為主。但可惜的是，民眾對鋼筋混凝土建築的維護觀念仍相當陌生；木構造建築若維護得宜，其耐用年限甚至可超越鋼筋混凝土建築。

而7月底的豪大雨讓嘉義與台南多處建築、溫室、老宅倒成一片，甚至屋頂都飛得無影無蹤。郭俊沛建議，以修漏水為先，「勿以惡小而為之，不補，漏水處會越來越大。」

