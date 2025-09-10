苦練不輟 珍惜當下 國際鋼琴名家陳毓襄的溫柔指尖

【撰文／謝平平】

在疫情期間回到台灣的陳毓襄（Gwhyneth Chen），原本只想與家人相處，不意卻在台灣創下二次「不可能的任務」，與一個難以想像的「自選任務」，讓人看到這位國際知名鋼琴家嚴格自律的精神與對「挑戰」的全新定義。

疫情帶給台灣的「代打」禮物

疫情期間，台灣算是全球最安全的地方之一，但許多國際音樂家無法入境。2021年，「國立臺灣交響樂團」邀請的俄羅斯當代重要鋼琴家馬祖耶夫（Denis Matsuev）因疫情無法來台演出，緊急聯絡人在台灣的陳毓襄代打。

24小時內要演出四首拉赫曼尼諾夫協奏曲與一首柴可夫斯基協奏曲，準備時間卻不到一個月，還要撥空與樂團排練，陳毓襄因為喜歡曲目而答應，而其行雲流水的演奏實力，獲得一致好評，也成為疫情期間台灣樂界的「代打」奇景。

2024年，藝文界盛事奇美音樂節「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」，不止要一口氣挑戰蕭邦69首全本練習曲、前奏曲、詼諧曲、敘事曲等作品，還有重量級的《拉赫曼尼諾夫第三號協奏曲》與舒伯特的室內樂，72首樂曲讓樂迷大飽耳福，也再次創下樂界高度。

疫情過後，代打情況減緩，陳毓襄轉身開始教導失智症患者彈琴的任務。令人大吃一驚的是，她是在北投「稻香日照中心」自報名號，就像一名尋常的鋼琴教師，讓台北榮總院長陳威明又驚又喜。今年她再次前往母親娘家的高屏地區，為孩子分享自己留美的學習歷程。

舞台上的燈光與掌聲，似乎只是一種生活點綴，陳毓襄更看重生命的意義與人的內心修為，貢獻己力，陪伴失智症患者彈琴，毫無間斷付出至今。

陪伴的心情 「只要手指能動起來」

彈琴，對一般人是優雅的才藝學習，但對失智症患者來說，每個動作都難如登天，這位國際鋼琴名家就如此陪著無法理解、難以記憶、手指無力的「學生」們，一次次地練習遺落在腦中的單音。

因連結左、右腦的橫行神經纖維束胼胝體（Corpus Callosum）失去功用，失智症患者無法以腦力理解來幫助記憶，但透過僅存的肌肉記憶，反覆練習就能加深學習強度；只是Do、Re、Mi三個音就練了整整九個月。

「我一開始就知道會很難，所以是抱著陪伴的心情，只要他們的手指可以動起來就好。」

陳毓襄對失智症做過徹底的研究，她解釋，彈琴是少見的左、右腦並用活動，會刺激手部末梢神經，練琴過程中左、右腦有機會重新連結。花費一年學習音階，宛如在幫大腦復健，而在實務上，一年後，這些學生竟可以看譜、彈出旋律。

▲家屬特製「琴鍵小抄」，幫助患者記憶琴鍵。謝平平攝影

有一種信念叫「襄」信

「彈旋律，眼睛要能看譜，手不會彈錯音，節奏也必須是正確的。這一整個流程是需要穩定的表現。」陳毓襄不因長輩罹患失智症而放鬆標準，她認為學生打好基礎，站穩後就能拾級而上。

為了鼓勵學生多彈琴，她不但說笑話逗他們，還選用漂亮信紙寫簡譜，吸引他們的注意，〈小星星〉、〈雨夜花〉、〈淚光閃閃〉、〈新不了情〉之外，竟然還有軍歌，「她以前是軍人」，陳毓襄輕聲說明後，坐下來開始幫忙伴奏。

「稻香日照中心」在今年舉行發表會，讓家屬相當驚訝，迴盪在空氣中的琴音並不華麗，但卻是師生無盡的努力與不放棄。

這種堅強的信念，在她小時候已經展現得淋漓盡致。

「美國夢」從零開始

1970、80年代，台灣資源不足，具有音樂天分的學生通常選擇出國，以獲得更好的師資，陳毓襄也是其中之一。她分析，「美國人相信實力，不只是鋼琴演奏，一個人的實力必須是完整的，從成績、穿著、談吐、台風，面面俱到。」

小小年紀，卻已經看到立足美國的方向，力拚功課拿A+。三個月長的暑假，年僅9歲的陳毓襄每週到圖書館借閱數十本讀物，下午撥出三小時固定閱讀，其餘時間刻苦練琴長達十小時。

12歲，陳毓襄首次舉行公開音樂會，彈奏難度高又極具分量的《普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲》，老師推著她參加鋼琴比賽，而後轉戰全美鋼琴大賽，高中畢業前，已經贏得五次全美鋼琴大賽冠軍。每次賽期長達半年，沒有父母在旁提行李，一切都得自己來，搭機、接洽住宿家庭、處理機票簽證與後台的各種突發意外，非常成熟、獨立。

就讀著名的紐約「茱莉亞學院」（The Juilliard School）期間，除了一週聽三場音樂會，到處比賽更是家常便飯，每次遇到的人事物，都是千金不換的寶貴經驗，更有如《一千零一夜》般的精彩。

名氣如浮雲 苦練不放鬆

19歲，陳毓襄打進柴可夫斯基鋼琴大賽決賽，是台灣至今的紀錄保持者；22歲，拿下「普羅高菲夫國際鋼琴大賽」銅牌；23歲，是「波哥雷里奇國際鋼琴大賽」最年輕的參賽者，也是冠軍得主。彈琴實力讓這位曾經掀起全球樂界波瀾的大師波哥雷里奇（Ivo Pogorelich）與妻子愛麗絲（Alisa Kezheradze）對她稱讚有加。

簽約進入當時首屈一指的「哥倫比亞藝術家經紀公司」（Columbia Artists）後，陳毓襄開啟全球演奏生涯，台灣樂迷也對她相當熟悉。但她無可挑剔的學經歷，總是引起大家的好奇，「你遇過最大的挫折是什麼？」

陳毓襄明快回應：「只要我不認為這是危機（crisis），它就不是危機。當然，很多挑戰是不容易的，我也下了很大的功夫去準備。」撇開能力高低不談，她透露克服心法──越害怕的事情，就越要去做，而且要每天做。

「國際知名鋼琴家」、「票房保證」都不會讓陳毓襄驕傲，她天天練琴，保持手感，更重要的是，她認為鋼琴家的天職是將音樂中的能量，毫無遲滯地傳達到聽眾內心。

鋼琴家的最高境界

在台上演奏時，陳毓襄想追求的不是風格、派系，而是乾淨能量，「音樂如明鏡，可以映照出個人德行、境界，甚至內心近況，難以偽裝。」

曾在全球最高音樂殿堂演奏、與多個國家知名樂團合作，但她的這番話卻讓人頓時回到悠遠上古，伯牙只為知己鐘子期鼓琴，孔子從琴音中體會作者心胸宏偉，《史記》言：「調和諧合，鳥獸盡感。」令人好奇，鋼琴家如何能呈現音樂看不見的能量呢？

在準備音樂會過程中，除了練琴，陳毓襄保持生活簡單、思慮澄淨。但為了音樂放棄逛街、看電影、喝下午茶等娛樂活動，是否太可惜？「鋼琴家彈奏的音樂，可以幫助人類提升精神靈性，與娛樂相比，我更重視人類長遠的路。」

努力不被欲望帶動，培養高雅德行，陳毓襄認為這些修為對音樂家來說，反而是一種「提升」，如此彈奏的音樂可以打破物、我界線，讓音樂直觸人的內心，「音樂與人之間，就像有一個頻道，如果這個頻道有雜質，樂迷不會覺得彈得不好，只是你的音樂感動不了她。」

▲鋼琴，宛如陳毓襄修行的法器，亮麗的舞台就是道場。陳毓襄提供

鋼琴，宛如陳毓襄修行的法器，亮麗的舞台就是道場，她看過謙虛苦練的大師，看過賽前就因壓力崩潰的選手，代打過被名氣「腐蝕」的明日之星，「不要因為掌聲或得獎，就覺得自己比別人更厲害，未來的日子還很長，要珍惜當下的每一場音樂會。」

2025年11月，國立臺灣交響樂團將舉辦80週年慶祝活動，陳毓襄受邀與樂團指揮水藍共同演出「80週年團慶音樂會系列—水藍，陳毓襄與國臺交」，讀者莫錯過親炙鋼琴大師的機會。

