「台灣牙e通」開發雲端資訊系統 AI輔助看診 導入30個國家

如果你是年薪百萬、診所經營穩定的牙醫師，會走入充滿風險的創業戰場嗎？對「台灣牙e通」創辦人陳欽章來說，創業並非人生偶然，而是為了解決難題自然而然所做的決定。

創立於2016年的「台灣牙e通」（以下稱「牙e通」），是橫跨牙材採購、牙科課程、雲端診所管理系統、AI應用牙科影像分析和診療應用的軟體公司。2022年落成的全球企業總部位於台北市羅斯福路，鄰近台灣大學校本部，是全台首間複合式的數位牙科總部，集結AI研發中心、星創牙科、牙科課程教室、攝影棚和辦公室等場域，空間設計充滿未來感，創辦人暨執行長陳欽章指著天花板穹頂表示：「這是我們的『牙科宇宙』。」

創業特質》行動力滿分 感受市場龐大需求

2024年10月，日本東京都政府提供8個海外新創補助，台灣僅有兩家企業，就包括牙e通。今年營收預計上看400萬美金，不斷驗證產品與服務實力。

回顧創業動機，陳欽章充滿能量，提到自己愛玩社團、點子豐富，從學生時期就是個行動力滿分的人，會為了幫系上棒球隊籌措經費，騎腳踏車接送全民英檢考生，再收點費用。

陳欽章念兩次大學，念完台大土木系後重考進入中國醫藥大學牙醫系，期間不僅當家教、兼職，還自學電腦繪圖，成立小型工作室，幫系學會設計並製作紀念品。當時就開始一邊做品牌，一邊學習和供應鏈溝通。

念牙醫系時，很早就確定要自己開診所，寒暑假到學長的診所實習，在準備開業的過程中，首次體會到牙醫師臨床之外的另一種痛──牙材採購、報名課程、聯繫廠商，全都依賴線上表單，效率低又繁瑣。

當時他想，為什麼買牙材要跟20家廠商聯絡？用Google表單團購個資都看得一清二楚，報名課程還要中午跑去郵政劃播排隊繳費，不能像電商平台有帳號、有購物車，可以一鍵付款？

▲台灣牙e通全球企業總部包括實體課程教室。葉俊宏攝影

憑著這個想法，2015年3月陳欽章成立臉書社團，「本來是先定下老師固定時間來上課，我揪20人再找老師來，反過來操作。」結果一個月就吸引超過500名牙醫師加入，他第一次感受到市場龐大的需求，原來不只有自己覺得麻煩。

全雲端系統》牙材團購、課程直播、再到牙科HIS

全台灣目前有超過7,000家牙醫診所、16,000名牙醫師，牙醫師每隔一段時間就需汰換設備，還要不斷上課進修，「但是課程通常開在夜間或假日，熱門的費用高，想搶還不一定搶得到。」

從臉書社團，邁向商業模式化的產品，陳欽章找來高中同學幫忙架設網站，2016年正式成立公司。

2016年到2018年三年間，陳欽章持續推出自製線上課程，起初用臉書直播，後來也進棚製作高品質節目。他表示，這些服務在牙醫產業都沒有先例，牙e通幾乎是定錨，決定相關服務的合理價格。

由於精準打中牙醫師的需求，牙e通目前註冊會員數已超過8,000人，約占台灣牙醫師50%，成為全台最大牙科資訊整合平台。

然而，真正讓牙e通貫穿產業，來自陳欽章的一個關鍵洞察：「牙科診所的核心不是器材、不是課程，而是管理系統。」因為台灣有健保，因此幾乎每家診所都有系統，系統是牙醫師每天打開電腦一定會看到的畫面。

2018年，陳欽章決定開發牙科雲端管理系統，由於原先的系統大多介面不夠現代化、使用流程不符情境、系統沒上雲端等痛點，讓他看到機會。然而該如何切入？他做了關鍵決定──自建團隊，「我認為這是創業以來很正確的一步」，也是從提供解決方案，轉向產業基礎建設的轉折。

「其實我一開始也想找現成系統合作。」他笑著說，只要提供想法就好，「但因為技術或財務等原因，最後決定自己來。」

這套名為「dentallHiS」的雲端系統，從約診排程、病歷紀錄、費用結算、回診追蹤到健保申報，進一步加入AI分析與顧客管理模組，全由牙e通內部設計開發。「dentall」是dental加all，表達了牙e通整合牙科領域的野心。

與既有HIS（Health information System，醫療資訊系統）的差異就在於台灣現有醫療管理系統仍是Server-based（伺服器型），不利於AI或數據應用。「我們是唯一全雲端架構的牙科系統，可以率先導入AI標籤病人行為，做後續行銷，未來也能無縫對接保險審核系統。」

商業核心》一條龍整合服務 打造牙科宇宙

以這套雲端系統為商業核心，使用者的終身價值大幅提高。學生時代建立的帳號，從準備國考，再到成為牙醫師後的臨床採購、開業診所管理，可以用同一個帳號串接。

一條龍的整合策略，來自他身為牙醫、系統用戶的雙重身分。「我知道臨床現場的每個環節怎麼運作，所以能設計出對牙醫師有幫助的服務。」

牙e通鎖定即將開業的牙醫師、新進診所，使用原有HIS的牙醫診所，牙e通也能協助全面轉移。目前使用「dentallHiS」的診所在台灣突破70間，「今年新增的用戶，數量已經超過前三年的總和，有明顯成長。」然而距離全台超過7,000家牙醫，還有很大的拓展空間。

陳欽章提到，牙e通的產品邏輯就像一個行銷漏斗，已具備提供精準受眾需求的實力，也有既有用戶名單。「最上層是教育，像國考複習平台；中層是採購，提供診所營運的日常需求；最基礎的底層是HIS系統。一旦接上管理核心，其他模組就能全部串接。」

深耕海外市場》獲東京都政府補助 從一人團購到走向海外

因為台灣市場規模不大，加上軟體沒有使用上的地域限制，陳欽章早早布局出海。初期瞄準東南亞和日本市場，越南診所已經落地經營5年，除了成立分公司和牙科示範診所，dentallHiS也導入超過20間診所，協助越南診所開業和數位化。延伸的AI產品dentall.ai目前已累積導入30個國家。

陳欽章指出，東南亞當地的數位轉型還在很早期的階段，牙e通的優勢就是把台灣的成功經驗複製到東南亞，未來也會持續深耕東南亞市場。

至於日本市場，也是這幾年著重的核心。陳欽章表示，日本與台灣環境的差異在於，日本的牙材採購、課程已經有很多廠商，規模甚至達百億日幣；但系統缺乏串接，AI服務和系統整合是台灣的強項。台灣牙e通取得東京都政府一億日圓補助後，也準備在當地成立辦公室。

這樣的拓展策略，源自陳欽章從學生時期就相當活躍的性格，創業後仍積極參與亞太牙醫學生聯合會，對各個市場的熟悉，也與日本、韓國、越南、馬來西亞等地的牙醫學生會建立深厚連結。陳欽章熱情地說：「我有點像他們的指導老師，每年都跟他們開會、培訓組織能力。」透過不間斷的耕耘，牙e通已經在亞太地區、日本當地打開知名度。

產業願景》AI輔助＋保險公司合作 目標上市

有了核心系統，牙e通又把眼光投向更大的發展應用，特別是醫療人工智慧（AI）。2021年開始，團隊開始研發診斷型的診斷型的AI，作為串接的新功能。甚至打算結合保險公司，實現診療自動理賠。

▲「InsurDent」系統可一鍵快速生成治療計畫。官網擷圖

智慧診療的「InsurDent」系統，可以即時分析X光片、病人病況，不僅能自動產生診療計畫，快速協助牙醫師做治療建議，還有X光片自動標示功能，幫助診斷齲齒、牙周病等病灶。

陳欽章舉例，針對X光上骨頭的高度，可以判斷牙周病嚴重程度，「過去判斷牙周病，依據的是醫生的經驗，缺乏量化的指標。」因為牙周病和糖尿病一樣，是難以根治的長期慢性病，除了AI輔佐判斷，也需要數位化的病歷系統，才能更準確追蹤病情。

InsurDent還用於保險理賠，目標是加速理賠流程。台灣自費手術後的理賠流程相當繁瑣且曠日費時，病人需先支付費用，保險業務員再拿著診斷證明四處奔波，也缺乏標準化。他指出，AI能產生診療報告，協助保險公司迅速評估理賠需求，縮短理賠時間。

InsurDent推出後，成為牙e通獲得投資界高度關注的主因，也預計會成為進軍資本市場的敲門磚。「我們目前在跟新加坡、日本幾家保險公司談合作，未來也可能計畫到美國上市。」

提升醫療品質》投身新創不放棄看診

牙e通的「牙科宇宙」因AI發展得以啟航。2022年後，牙e通的年營收中一半來自醫材採購平台，台灣約有8,000位會員，也整合超過150家供應商，是業界唯一能整合供應商能力的牙材採購平台。

「原本是課程營收比較高，2022年出現交叉。」陳欽章分析營收分布的轉變，來自牙e通開始把採購整合成企業服務。他提到，真正會大量採購的用戶，是把帳號交給助理下單的診所院長，於是他們設計一套帳號機制，其中的權限包括能查看採購狀況的院長、可以下單的採購人員、可以看帳的會計。

個人牙醫師通常是受僱醫師，會購買高品質、高單價的設備，但是設備不易損壞，購買頻率不高。而診所作為企業單位，要負責整體運作，採購各種耗材，因此企業帳號就成為長久穩定、回購頻率高的訂單來源。

回顧診所開業到建立新創企業，陳欽章從不覺得自己哪一天「正式」創業，其實就只是一個「想解決問題的人」。現在他已從診所院長，成為70人團隊的企業創辦人，也持續規劃首次公開募股（IPO）。

事業繁忙會不會因此放棄臨床工作？他笑著搖頭：「我不是因為牙醫做不下去才創業。」目前陳欽章仍然保留每週5診的看診時間，一來維持臨床敏感度，二來確保自己是產品第一線的使用者，能隨時進行優化。陳欽章的「牙科宇宙」，目標一直是「持續提升醫療品質，解決牙醫師職業生涯的痛點」。

