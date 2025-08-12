台灣「軌道送餐機器人」第一品牌 「鴻匠科技」年投千萬元研發

【撰文／謝平平】

「什麼都能送，什麼都不奇怪！」這句話也適用於「鴻匠科技公司」，從火鍋、壽司、燒肉到香水精品，沒有不能上迴轉機台的產品。以軌道為基礎的送餐機器人，與直立式送餐機器人相比，可提高送餐與空間使用效率，鴻匠科技今年更以軌道為基礎，推出可「上下樓層送餐」的機器人與分揀書籍機器人，前者可因應土地、租金的日益高漲，後者則可減少人力運用。

鴻匠科技董事長兼執行長羅匡臣與副董事長兼副總經理羅匡毅，兄弟二人白手起家共同創業，十年內建立起完整的「軌道送餐機器人」軟硬體服務，成為台灣軌道送餐第一品牌，外銷市場則遠征美國、歐洲等地，成績可觀。

送餐車體也能客製化

2004年，蘋果首支智慧型手機在市場造成轟動，而Nokia卻在「小海豚」之後業績明顯下滑，預告了手機市場的翻轉態勢。而鴻匠科技也於那一年創立，並以高度客製化、交貨快的優勢，拿下各種迴轉火鍋、壽司的機台設計案。雖然第一年營業額不到千萬，但已經嗅到外食文化的成長趨勢。

除了因應各種店面面積而設計出的二層、三層迴轉壽司機台，客戶對軌道設計、餐盤尺寸、送餐機器人外觀等的各種要求，鴻匠幾乎照單全收。

以送餐機器人外觀為例，不同餐飲品牌都希望以此為形象的一環，羅匡臣為客戶設計過跑車、高鐵，甚至英國經典小型汽車Mini Cooper等，「每款車型都要重新設計，車體外觀還要有漂亮的烤漆。」羅匡臣的妻子陳采翎表示，許多烤漆廠並不願接這種小單，未來鴻匠將會打造自己的小型烤漆廠，來滿足客戶多方需求。

▲鴻匠科技從硬體跨越軟體，以一條龍服務拿下全台八成市場。謝平平攝影

11年完成「軌道送餐機器人」軟硬體

客製化可以觀察到第一線的餐飲市場需求，羅匡臣繼而投入軟硬體研發，如：電路板設計、送餐AI演算法等，意圖使服務更加完整。2015年終於完成「軌道送餐機器人」軟硬體全套設備，包括：Wi-Fi連接設備、紅外線系統、POS結帳系統、帶位系統、點餐系統、出餐系統等。可達到密集、高速、少量的送餐需求，業績蒸蒸日上，市占率高達八成。

當時，日本平價迴轉壽司品牌「藏壽司」進軍台灣，雖然品質優異，但工期長、價格高，羅匡臣繼續投入研發，例如：紫外線殺菌、保冰軌道的送餐機器人，可應用在熱帶與北歐國家。

「現在土地、租金都在漲，客戶還沒想到的，我們要早一步想到。」羅匡臣預計今年將推出「可穿越樓層」的軌道送餐機器人，讓面積較小的店面在安排冷藏或餐廚設備、後廚人員、用餐桌數的空間中，可達到高密度應用與送餐速度極大化。

▲法國巴黎的迴轉壽司採用鴻匠科技點餐系統與軌道送餐機器人，軌道為不鏽鋼材質，與台灣不同。SushiWay粉專

2019年，鴻匠推出具有聲光效果的軌道送餐機器人，能辨識岔路並轉彎；同年，「直行式造型送餐車」在巴黎的壽司店登場。羅匡臣表示，鴻匠在外銷市場的優勢，是交期可比日商快三分之二，而價格則低三分之一以上。

2021年，推出可自動掀蓋的軌道送餐機器人，日本三大平價迴轉壽司之一的濱壽司（Hama Sushi）、仙台迴轉壽司品牌平祿壽司（Hiroroku Sushi）在台展店時，都選擇鴻匠為其機台設備商。羅匡臣笑說，每年營業額看來不錯，但淨利潤極低，主因研發費用實在太高，粗估一年高達數千萬。

開發多元產品線 瞄準送書機器人

擁有成熟的軌道送餐機器人，鴻匠今年也開拓圖書館「送書機器人」市場，並量身打造分揀書籍軟體應用。此外，鴻匠也注意到小吃店的增長趨勢。

根據「未來流通研究所」2025年4月發布的《飲料業首破1,000億、火鍋業崛起中、六都板塊重組：2024 台灣餐飲產業地圖全揭密》報告，去年台灣餐飲產業規模達8,463億元，年增率7.6%，前三名別為便當／自助餐、團膳承包、早餐店業。

鴻匠推出高質量「盛飯機」，以便當店、手捲壽司店等小型店家為目標，並代理直立型機器人，建立多條產品線，以擴大客戶群。

機器人可做外場服務嗎？

美國、中國目前都大力發展可走路、可奔跑的機器人。令人好奇的是，機器人未來可能加入外場，進行送收餐嗎？在羅家兄弟的眼裡，答案是否定的。

羅匡臣表示，服務業倚靠人力，速度快、動作繁多精細，以目前而言，直立式機器人不太可能進入外場工作；此外，直立式機器人的開發成本至今居高不下，且難以回本，因此開發者稀。未來鴻匠的開發範圍會跨足智慧廚房，但不會跨足直立式機器人。

每年投入大量資金、人力進行研發的鴻匠，也遭遇了意想不到的難題──中國盜版，不但公司名字、案例都被剽竊，更離譜的是，中國多家迴轉壽司廠商竟將「鴻匠科技」列為自家子公司，「公司簡介一樣，我們申請何種專利，他們就跟著申請相同專利。」也有台灣餐飲業者及廠商不顧著作權，將其產品請大陸廠商仿製很類似的產品，可說防不勝防。

家和萬事興 老派經營法則

21年前，羅匡臣與弟弟羅匡毅在自家10坪大小的車庫開始創業，之後陸續搬遷到40坪、80坪、150坪的廠房，白手起家，八年後擴增為650坪。羅匡臣個性敢衝，羅匡毅個性保守，意見難免不同，但羅匡臣一句「名利擺一邊，家庭才是永遠的」，成為羅家定海神針。

2026年，2,500坪的鴻匠科技總部即將落成啟用，預計三年之內首次公開募股（IPO）。這家落座豐原的台灣之光，在AI時代走向資本市場，是否可能為全球餐飲業帶來火花？或創發不同以往的「軌道經濟」？眾人皆拭目以待。

鴻匠科技公司小檔案：



創立年份：2004年

主力產品：軌道送餐機器人、盛飯機

員工人數：近80人

年營業額：2億

內、外銷比例：4比6，主力為美國，其次為香港、澳洲、東南亞等。

知名客戶：爭鮮、海壽司、涮乃葉、濱壽司（日）、朗寧牛排（南投）、麵向八方（台南）、億哥（台南）、和牛涮（台中）、春水堂（台中）。

