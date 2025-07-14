紅色滲透無孔不入 台商一不小心便落入紅色利益鏈

【撰文／楊戎真】

中共對台滲透無孔不入，紅色手掌伸向各界，包括：政商名流、網紅、藝人、宮廟、學界等，不同的人最後做出了不同的選擇，有些人與之共舞、有些人明哲保身、有些人正面對抗。在北京經商多年、曾就讀北京中醫藥大學，現為「中華保台反共復國黨」祕書長的程凱力，選擇站出來抵禦。

中共什麼人都收買

2002年，程凱力前往大陸，承接日本醫療器材公司在中國大陸華北地區的代理生意。「像我這麼普通的一個台商，中共的國安局都來收買我了，可想而知在大陸比較大型的台商幾乎都被接觸過。」程凱力以自身經歷，一語道破中共對台灣人的細緻統戰。

初到北京，第一次參加台商的活動，就被提醒要小心「台流」，不要隨便在這些人面前講共產黨怎麼樣。所謂「台流」就是在中國經商失敗，滯留當地未歸的台灣人。程凱力說道，台商圈子對「台流」都存有戒心，這些人帶著台灣股東的錢到中國經商，結果生意失敗，錢都花光了，一事無成，可是他不敢回台灣。中共的國安局，就吸收這些經商失敗的人，一個月給他幾千塊人民幣，要他負責監視所在區的台灣人，「他們有辦什麼活動，你就跟他們哈拉（聊天），你幫公安局去監控這些台灣人到底都在幹嘛？」

程凱力也不例外地被「台流」接觸了。一個台流認識他大約半年後，有一天表示要介紹一位「天津市政府對外經貿辦」的人士給他認識。做為生意人，程凱力自是沒有拒絕，於是便碰了面。該人似乎認識很多台灣人，「他說他認識《中國時報》的誰、還有誰，都不是泛泛之輩，都是很有成就的台灣人。」程凱力認為，那一番說詞是為了取信於他。

結識後，該人便經常說自己到北京出差，約程凱力見面，有時候吃飯、唱歌，程凱力當時沒有「保密防諜」的觀念，一來二去的大家就熟了。大概半年後，有一天這名官方人士表示要單獨見程凱力。

「那一天，他掏出一張『國安局』的名片，告訴我：『程總，我真實的身分是這個，我們這半年來對你各方面的觀察，我確認要吸收你當我們的共諜。』」

「你把我吸收當共碟之後，我回台灣，你要叫我做什麼？」程凱力儘管意外，卻也保持鎮定。

對方輕描淡寫地說：「不用做什麼事，你就回去休假，然後幫我蒐集台灣的報章雜誌。」聽起來似乎無傷大雅，但程凱力心想：「有一天，一定會叫我回台灣去某個軍事基地拍照。」因此斷然拒絕。

這並非程凱力唯一一次「被發展」。就讀北京大學EMBA期間，又有另一套系統的人接近他，一樣是希望他回台灣時幫忙「蒐集研究資料」。程凱力苦笑：「你們一開始都說是蒐集報章雜誌，然後一步一步把人弄進來。」這些經驗，讓他對中共的對台統戰手法有極深的認識，也讓他比任何人都明白，中共對台灣人真的是「無所不用其極」。

趁你病要你命 統戰邏輯是利益網路

做為一名規模不大的代理商，程凱力都被這樣接觸過，他認為可以推斷中共是「一個不落」地在接觸所有的台商。「他們有一個同心圓的模型。」程凱力解釋中共統戰策略的階層邏輯，最核心的是掌握軍事機密的退役軍人與科技高層，中層是可影響輿論者，最外圍則是如他般的小企業主或通訊橋梁。

而對台商的收買方式不外乎權、錢、色。「你最近資金周轉不靈？這200萬你拿去用。」他舉例說明，這些資金常以朋友介紹、幫忙等名義提供，讓對方在無意識中掉進「紅色利益鏈」，日後再以人情或把柄反向操控。

程凱力形容這種收編過程「潛移默化」、「一點一滴」，有些看似不可思議的被轉化人物，往往就是這樣慢慢地被吸收的。「我們做生意的都知道，有時候表面風光，實際上資金壓力大到喘不過氣來。」程凱力指出，這些人往往是有困難，但「說不出口」。有些人過去曾是中華民國理念的堅定捍衛者，如今卻在言論中出現明顯轉向。

「說不定有困難時有人出手相救，那你從此就綁上了。」他推測，即使一開始是借錢、投資、廣告贊助，長期下來也會變成「不得不配合」的共生關係。「他們有時候講話，是講給金主聽的。」他認為這些台商，捫心自問也會知道中共是爛貨，但收了錢，或者被中共設了套，只能配合中共講話。「每個人都有他的故事，反正身不由己。」

「一旦被收編，內心深處再怎麼反共，一定會每天不斷地自我教育：我是沒辦法的，我會原諒我自己的，我已經陷在這裡了。一定這樣天人交戰。」這樣的推論，來自程凱力對北京生意場的熟悉與自身遭遇的反覆印證，「這是一種在利益中被馴服的過程。」

程凱力點出另一種統戰模式：「他不是經商的人，沒什麼產業可養活自己，就靠共產黨給他安排的大學教職生活。」

「有人去中國教書，一堂課就幾萬塊。」這些職位往往不要求真才實學，實際作用只是「變相在養你」。於是你也就「拿人手短，講話就只能配合了」。這種屬於純利益輸送型的「養成派」，一旦吃上這條線，就難以脫離。

大外宣洗腦 真實情況令人怵目驚心

程凱力也指出，不少台灣人對中國的認知完全來自中共的大外宣，「共產黨給你看的那些歷史景點，那是面子工程。」台灣人去大陸都是在「經濟圈」裡面逛，誤以為中國每個人都很有錢，過得很好。

然而，真實的情況令人怵目驚心，到處是找不到工作的年輕人、大量訪民如賤民般生活、女性自願成為小三只為生存、體制內的一些公務員為了升遷選擇與上司苟合……整個氛圍就是這樣。他坦言，自己在大陸經商時，公司的總機小姐在離職後不久，就曾打電話告訴他，願意成為他的情人。

程凱力痛心地指出，在中共獨裁統治下的國度是「有錢男人的天堂」，很多女孩子出身貧困的農村，來到城市裡打拚，為了多賺一點錢，就到酒店去上班。且一般老百姓沒有平等的機會，即使有能力，如果沒有人脈，最終也只能淪為別人的附庸。「這種情況在大陸比比皆是，社會沒有保障他們往上爬的機制，所以最後都淪落。」而諸多真實的樣貌，在中國旅遊是看不到的。

醞釀「中華保台反共復國黨」即被盯上

2015年，程凱力退休回到台灣，由於過去在大陸經商時結識不少「中華民國派」的朋友，也認識了旅美中國學者、民國派的精神領袖辛灝年教授，並擔任其在台灣的助理。在眾多民國派友人的號召下，他於2023年成立「中華保台反共復國黨」。開始籌組政黨不久，便有過去北京中國醫藥大學的同學找上程凱力，要他必須退出群組。

程凱力認為，在他籌組復國黨的時候，中共就已經把資料調查得一清二楚，並找到他當時的研究生導師，要把他退群。「我們研究生有一個微信群，裡面有一百多人，有一天我就接到其中一個大陸同學的電話，他說：『老師說要把你退出群組，原因你知道，你要諒解。』」

即便已經回到台灣數年，程凱力的所作所為依舊逃不出中共的掌握，他說：「可見共產黨對台灣的各種滲透是非常嚴密的。」

被說服還是被收編？

程凱力的經歷猶如一面鏡子，反射出台灣人在中國面臨的「收編」情況多麼普遍且深入，甚至在台灣都面臨無所不在的監視與滲透。透過他的視角，看到的是一場無聲的戰爭──不是槍砲，而是鈔票、關係，和「無法說的困難」。

在統戰的世界裡，有多少人是真的相信中共？又有多少人只是無路可退？而當暴政落幕時，配合者是否還有機會懊悔？

本文摘自《看》雜誌第268期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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