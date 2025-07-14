無限遊戲：投資的永恆智慧

【撰文／林茂昌】

班傑明‧葛拉漢（Benjamin Graham），這位被譽為「價值投資之父」的智者，曾在哥倫比亞大學的課堂上向他的學生傳遞一個超越時間的洞見：「如果你想在華爾街取得成功，你必須具備正確的心理態度。關於這一點，哲學家史賓諾莎（Spinoza）闡述得最為透澈：『你必須用永恆的觀點去看待事物。』」

葛拉漢的永恆啟示

這句箴言深深烙印在學生馬歇爾‧溫伯格（Marshall Weinberg）的心中，並在他回憶葛拉漢的教誨時公諸於世，成為後世投資人反思的起點。

然而，現今多數投資人的思維模式卻與此背道而馳。他們將投資視為一場場有限的競技，急於追求短期的「勝利」：試圖精準捕捉飆股、買在最低點、賣在最高點，以擊敗市場為己任。他們渴望贏得單場戰役，卻往往忽略了核心事實：市場本身，從來就不是一場有限賽事。

投資的本質：一場永無止境的遊戲

1986年，紐約大學教授詹姆斯‧卡斯（James P. Carse）在其發人深省的著作《有限與無限的遊戲》（Finite and Infinite Games）中，提出了一個深遠而富有詩意的概念：

「有限遊戲的目的是為了贏；無限遊戲的目的則是為了延續遊戲本身。」

有限遊戲具備清晰的起點、終點、規則與勝負判斷，例如：一場選舉、一場球賽或一份考卷。無限遊戲則迥然不同，它沒有既定的終點，規則會隨著時間演變，參與者也持續更迭。它的本質並非為了最終的勝利，而是為了「不斷地參與」。

你可以賣出手中持有的股票，但市場並不會因此停擺。你可能在短期內獲得盈利，但市場永遠不會頒發一座代表終極勝利的獎盃。這場遊戲沒有終結，也沒有絕對的贏家。真正重要的是，你是否能持續參與其中，不斷學習、成長、修正，並與市場共生共榮。

無限遊戲的生命哲學

投資並非唯一的無限遊戲。事實上，人生的許多重要面向，其本質皆為無限：

★人生：並非活到某個年齡就功成身退，而是持續地探索與自我演化。

★婚姻：並非結婚的那一刻，而是需要長期經營的歷程。

★教育：並非一紙文憑的取得，而是伴隨終生的學習。

★創業：並非賺取第一桶金，而是持續創造價值與影響力。

★投資：並非在對的時間賣出股票，而是持續參與經濟、產業與資本的演進。

將這些無限遊戲誤解為有限遊戲的代價是顯而易見的：焦慮、浮躁，以及過早的退出。然而，一旦我們領悟其無限性，便能學會運用時間、紀律與堅定的信念來引導我們的行動。

真實案例：被「遺忘」的財富人生

在美國佛蒙特州，一位名叫羅納德‧李德（Ronald Read）的清潔工，過著簡樸節儉的生活，唯一的愛好是閱讀財經報紙。他默默地買入他所認同的企業股票──銀行、石油、電信、公用事業等，這些都是具備穩定現金流和成熟商業模式的龍頭公司。

他從未試圖擊敗市場，也從未頻繁交易，甚至身邊幾乎無人知曉他在投資。直到2014年他以92歲高齡辭世，人們才震驚地發現他留下了超過800萬美元的資產。

有熱心人士推算，在他50歲時，淨資產大約只有12萬美元。李德成功地把12萬成長為800萬，並非源於賭中任何飆股，而是以一種極其簡單、極其耐心的方式參與了一場無限遊戲：長期持有、持續參與，並對時間的力量抱持敬畏之心。

他所投資的，不是股票的短期價格波動，而是企業的長期內在價值。

無限遊戲的五項投資策略

★資本保全優先：留在場上，方能制勝未來。

有限遊戲追求單場勝利；無限遊戲則更關注如何「不被強制退出」。這意味著你需要合理配置資產，避免過度槓桿，並保有足夠的現金彈性。李德也曾投資過雷曼兄弟，但由於他分散投資並長期持有，因此即便遭遇單一企業的失敗，也未傷及整體財富的根基。

★選擇值得長期託付的企業。

「如果你不打算持有一家公司十年，那連十分鐘都不要持有。」這是巴菲特的經典忠告，亦是無限遊戲投資者的選股哲學。選擇那些你願意長期參與其商業旅程的公司，而非僅僅是想搭便車短期套利。

★時間是最大的複利引擎。

短期波動是投機者的戰場，而長期持有才是價值成長的催化劑。時間能夠修正市場對價格的短期誤判，也能充分釋放企業成長所帶來的紅利。只要你不急於求成，時間最終會成為你最堅實的盟友。

★錯誤不是終點，而是進步的養分。

無限遊戲允許，甚至歡迎錯誤的發生──因為每一次錯誤都提供了寶貴的調整與學習機會。將每一筆投資失誤視為通往更成熟投資者之路的墊腳石。

★成功的定義：超越自我，而非超越他人。

投資真正的收穫，不應僅限於資產的增加，更重要的是思維模式的進化、情緒管理能力的提升以及投資信念的深化。市場波動潮起潮落，但你在這場旅程中是否成為了更為清醒、更具智慧的參與者，才是衡量成功的關鍵標準。

讓遊戲繼續：一種成熟而睿智的選擇

在無限遊戲中，沒有明確的終點線讓你衝刺。因此，真正的贏家從來不是那個最快衝過終點的人，而是那個願意與時間為伍、持續校準自身信念的人。

這場遊戲的關鍵並非你「能否贏得」某個特定回合，而是你是否「選擇繼續參與」。因此，在這個眾人焦躁不安、急於看到結局的時代裡，請務必銘記，還有一種更為高明的「贏法」：那便是──持續地參與其中。

總而言之，在投資領域，切忌抱持著「拚一把，贏了這場就好」的心態。你只需要，始終留在牌桌上。

本文摘自《看》雜誌第268期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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