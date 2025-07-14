中國能做領導世界新秩序的周處嗎？

【撰文／陳博志】

川普總統第二任以來的政策強烈而又變化不定，不只背離現有的國際秩序與學理，即使只當成談判手段和過程，也可能不是達到美國和全球長期利益的最好方法，因此引起不少批評和不滿，認為這破壞了美國幾十年來努力領導打造和維護的世界秩序。

很多人相信未來世界會有不同的秩序，而在台灣和中國有一些人認為，並用媒體社論和其他言論方式鼓吹說，將來的世界秩序會由中國建立和領導。這種可能性當然存在，但做這類主張的人卻多用類似算命師鐵口直斷的方式，甚至用像太平天國的「蒼天已死，黃天當立」那種迷信的口號做為其主張的依據，而未科學客觀地討論為何中國會是未來的領導者、會用什麼方式領導什麼樣的秩序、其可能利弊，以及中國要做那些改變才能成為領導者。

世界領導者輪流做？「東升西降」？

有一種主張說，過去英國稱霸世界，後來美國稱霸，而美國稱霸已百年，現在該換中國領導。這種輪流做領導者的說法好像有點歷史依據，因為歷史上沒有那一國可永遠當領導者，一段時間之後強國多會沒落。但這種變化的歷史其實沒有多少參考價值，因為變化發生的時間和方向都是不確定的。即使美國遲早要失去領導地位，但為何是現在而非四十年之後？或者是四十年之前美國逼各國訂《廣場協議》的時候？或者是五十多年前放棄美元可兌換黃金之承諾的時候？美國若失去領導地位，為何會是中國接下來領導，而非印度、歐盟，或者其他國家集團？甚至會不會沒有領導者而大家相互合作或鬥爭？這種中國繼任領導的主張都沒能交待。

這種簡化而無效的歷史經驗推論，在中國最常被引用的大概是《三國演義》開頭講的「天下大事合久必分，分久必合」那句話。天下若是在「合」的狀態，除非永遠不變，不然變了就是「分」。天下若在「分」的狀態，若要變，不是分更細而繼續分，就是有一部分不再分而可以稱為「合」。所以除非天下永久不變，否則這句話總有一天是對的。問題只是不知分或合的那一天什麼時候會到來，也不知會是怎樣的合或分法，所以它是幾乎必然正確的一句歷史推論，事實上也是近乎沒有意義的套套邏輯（Tautology，邏輯上永遠不會錯的空話）。

羅馬帝國分了那麼久也沒有合的跡象，朝鮮從大唐帝國分出去那麼久也看不到再合的可能。中國歷史上的分分合合，分出去的不一定合回來，合進來的也不一定是以前分出去的。中國人樂此句話不疲來做為想強占台灣的依據，那為何不去統一更早分出去的韓國和越南？為何不讓蒙古把中國合回去？由這句沒意義的空話會如此被中國人崇拜，可看出類似歷史推理的虛幻。如果相信美國做了百年全球強權就該換人做，那中國做了東亞千年強權，是不是也該再休息久一點？

也有曾任要職的人用更像算命郎中的口氣說，世界要「東升西降」，所以中國要替代美國做領導者。但就算要相信這種沒有根據的鬼話或神話，也要說明中、美為何分別是那個東和西。中學時一位很好的地理老師就教我們說，東方和遠東其實是以英國為世界中心的名稱。若以中國為中心，東是台灣、日本和韓國，西是中亞和中東，那東升西降這句神話是不是更像說東方這三國的半導體要取代西方的原油做世界最重要的物資？要主張中國會取代美國領導國際秩序，不能只看中國的企圖心和其信徒對神話的迷信。太平天國的「蒼天已死，黃天當立」，最後死的是廣大的人民和太平天國黃天的領導人。

中國成為新世界秩序領導者有何條件？

中國若要做世界新秩序的領導人，要先看他想的新秩序是否可行，其他國家是否接受這新秩序和中國的領導，以及中國是否願意接受他自己所需做的改變。而由這三個條件來看，中國並不容易成為新世界貿易秩序的領導者。

★先就第一個條件來看，中國其實並未提出真正的世界貿易新秩序主張。

習近平主席所講的自由貿易和多邊主義其實是WTO多年來的制度，他所說的不要單方面威脅別國及善待弱小國家也是各國長期主張的做法。所以中國的主張並非真正的新秩序，而更像是川普總統採取各種激烈手段之前的既有世界制度。這個舊制度對不少人而言，確實比川普總統現在攪亂的秩序好，因此習近平主席的主張確會引來不少共鳴，而有相當程度的可行性。

★第二，中國並未就必要的改革提出具體的做法和承諾。

如果這舊有制度既然可行，為何近年會飽受指責，且被川普總統的政策攪亂？那是因為在舊制度下有很多國家並未遵守制度和學理的要求，因此制度即使理論上可行，它實現出來的秩序卻有很多問題和爭議，而讓很多人無法接受或想加以改變。所以未來的新秩序若要可行，不是停掉川普的各種政策而恢復以前的秩序就可以，而必須同時改掉引起各國弱勢族群和川普總統不滿的很多做法和問題。而中國和習近平主席並未就這些必要的改革提出具體的做法和承諾，因此中國現在可說只是在反對川普的政策而已，仍未提出真正的新秩序方案來讓大家評估其可行性。

★第三，中國未承認也未承諾放棄其不公平的制度和政策。

若僅去除川普的政策而由中國領導舊有的全球化秩序，恐怕很多國家都不願接受，因此不能滿足前述的第二個條件。這是因為許多國家各種不公平的政策仍然存在，而且想當領導者的中國更有極嚴重的不公平政策，想由中國來領導消除這些不公平政策，就像是「請鬼拆藥單」。

由中國領導的一種可能結果是雖然限縮其他國家的不公平政策，而中國卻繼續維持不公平政策。另一種結果是大家都可以採取不公平政策。再一種結果是各國可分別採取中國許可的不公平政策。這些結果都不符合自由貿易的原則，不符合全球最高效率和最大利益，對中國和其附庸之外的許多國家更是不公平而不可接受。

所以除非中國宣示並確實放棄其不公平之制度和政策，或者中國統一全球而使大家都適用同樣的政策，否則大部分國家必無法接受中國領導的世界新秩序。有部分國家特別是領導國家能夠有重大不公平政策的情況，絕非合理而能被大家接受的世界貿易秩序。換言之，中國必須先做必要的改變以滿足前述第三個條件，前述第二個和第一個條件才能滿足。「周處要除三害」，要先從除第三害也就是從改變自己做起。

然而中國到目前為止不只未承諾放棄其不公平政策，甚至也未承認它許多不公平政策的存在，距離周處的悔改還很遠，因此距離世界貿易新秩序的領導地位也還很遠，只有不了解什麼是世界貿易秩序，卻相信中國能用武力征服世界或用神話欺騙世界的人，才會以為川普引起爭議就會使中國成為未來世界貿易秩序的領導者。世界其實有其他不同而更好的秩序，以及更好的領導者可以選擇（陳博志，〈川普時代的三國演義和戰國策〉，《台經月刊》48卷6期，2025年6月；〈美、中、歐追求貿易新秩序的方法比較〉，《台經月刊》48卷3期，2025年3月）。最近日本和歐盟就想要合作來建構世界貿易的新秩序。

中國有可能改變其政經體制？

而中國即使想做改變而放棄其不公平政策，也不是那麼容易，因為除了直接看得到的不公平政策，中國很多不公平的源頭是其政治經濟體制。由中央集權指揮經濟，就不是靠自由競爭而是靠政治力量來決定生產者及其產量和價格，因此在國內就會造成用政治力爭奪利益的特權和貪汙現象，在國際上則會用其獨占力來打壓外國及搶奪外國技術。這會使其成本和價格偏離其真正的生產力，而對別人具有不公平競爭的能力。這道理比較複雜，本文有限篇幅無法詳述，請參閱拙著《後全球化時代的新世界格局》（台北，華人希望文化事業出版，2025年3月）。

因此中國必須改變其政治經濟體制才能避免在國際上對別人不公平競爭。而體制的改變將重大影響其人民各種行為及決策方式，以及很多產品和資源的相對價格。這些改變的速度若太快，就像前蘇聯解體時的「休克療法」（Shock Therapy），也會使整個價格資訊和生產體系混亂甚至崩潰。所以真的要讓中國放棄不公平政策而當合理新秩序的領導者，中共恐怕也有點害怕。

中國從2020年和美國簽訂第一階段經濟貿易協議，到2025年5月在倫敦和美國的協商，都同意美國對其產品課較高的關稅，可能就是因為中國寧願被課較高關稅，也不輕易放棄其不公平政策和制度，而造成像前蘇聯解體時那樣的混亂。台灣愛中國的人士和媒體，不要瞎捧中國而反讓它掉入陷阱。中國真正在領導的只是一些反美而且不尊重自由經濟和民主政治的人，不是全世界。

本文摘自《看》雜誌第268期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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