從金融業轉攻保健飲品 林明璇打造讓消費者安心的「芳茲」滴雞精

【撰文／楊戎真】

台灣由於高齡化以及健康預防觀念的提升，對於保健營養食品的需求連年增長，雞精、滴雞精是餽贈親友、探視病人時經常會送的禮品。

主要生產滴雞精、滴魚精的「芳茲生技」公司執行長林明璇表示，滴雞精含有優質蛋白質、膠原蛋白和總支鏈胺基酸，很適合孕婦養胎，或是上班族熬夜補充體力，以及病人、老年人的保健。具業界推估，台灣2025年的滴雞精市場規模高達25億至35億元。

品牌起源》從金融業轉戰保健飲品

「芳茲」成立於2013年，2018年才推出滴雞精產品。短短幾年，從一個新品牌到名列網路上滴雞精推薦名單。這一切的發展，源自林明璇的職場轉換。

林明璇原本任職於金融業，儘管有安穩的工作，卻因為忙碌遲遲無法懷孕。為了在工作與健康之間取得平衡，她轉換跑道至生產波蜜果菜汁的久津實業擔任董事長特助。進入大廠後讓她大開眼界，直呼：「我好像劉姥姥進大觀園一樣！」

久津實業是台灣成立超過50年的飲料大廠，在其中，林明璇不僅見識到製造與零售業的變化多端，也讓她了解到原來許多保健飲品都委由波蜜代工。她尋思，銀行、證券等金融業都有送禮的需求，過往送的多半是餅乾等禮盒，如果能夠推出保健飲品，應該很容易在金融業推廣。

林明璇開始在波蜜進行內部創業，成立「芳茲」品牌，初期推出燕窩、人參飲品。由於她過去有不錯的人脈基礎，這些保健飲品在銀行業廣受好評，「我們在推廣的時候幾乎沒有任何的阻力，大家都覺得這個產品很好、很適合送客人。」

不料隔年卻有銀行經理反饋，前次送出的飲品，客戶還好端端地擺著沒有開封。原來「芳茲」在當時不是知名品牌，導致收禮者不敢嘗試。這一現象讓林明璇有所警覺，雖然主要做的是2B（To Businesses，對企業）市場，銀行業者基於對她的信賴，對商品沒有質疑，但收禮者卻不然。

▲靠著精良的產品力，芳茲滴雞精營收連年翻倍成長。芳茲提供

開展新局》起步2B轉戰2C市場

林明璇歸結原因：「我們一直以來只走送禮市場，只在銀行、金融業推廣，沒有在外面曝光，沒有讓消費者知道有這個品牌。」從那之後，芳茲開始往2C（To Consumers，對消費者）的市場做行銷溝通與推廣，讓一般消費者知道這是可以安心喝的品牌。

這一做法轉變了芳茲2B與2C市場的占比，企業市場從剛開始的80%降到現在不到10%，而消費者市場如今占比超過九成，後來居上成為芳茲的營收主力。

事業推展的同時，林明璇也成功懷孕，對這個得之不易的胎兒，她呵護備至，總是想著要吃些什麼可以供給孩子最好的營養。但每次產檢壓力不小，因為醫生總是會提醒她胖太多，讓她不禁思索：「到底怎麼吃，才不會只胖到自己？」

聽說喝滴雞精「養胎不養肉」，她便買了市面上的滴雞精來試喝，風味卻令她卻步且心生疑慮：「滴雞精到底是怎麼做的？營養成分如何？」在波蜜上班，對製程有所了解的她，興起了解滴雞精製程的想法。在一次與研發同仁聊天後，意外得到正面回應：「不然我們自己來試試看！」

行銷策略》揭示精良「產品力」 取得消費者信賴

由於當初接觸到滴雞精時，對於市售商品原料、製程、成分有疑惑，突破生產過程的問題後，林明璇決定揭示自家商品，「很透明地告訴大家我們用什麼雞，怎麼養。其他品牌不講的，我就去講它。」這些公開透明的溝通方式，很快取得消費者的信賴，加上有波蜜果菜汁大廠的工廠認證，商品的生產、品質的監控，也讓消費者安心。

林明璇強調，「產品力」是一個品牌發展首要，「要做一個永續的公司、一個永續的品牌，產品力一定是標準配備最基本的，公司要走得遠，要客人回購，產品力一定要先做好。」

芳茲透過大量KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）、KOC（Key Opinion Consumer，關鍵意見消費者）做行銷推廣，透過各類型KOL或KOC的開箱，讓消費者更了解商品細節，她們或者是有孕在身、或者身為媽媽，或者是美食家、旅遊者，甚至是男士。

芳茲也會透過營養師、泌乳師、中醫師等專業人士做專業推薦。透過影片來教育消費者，在什麼樣的情況下，可以喝滴雞精養生。

曝光的管道則是全通路，「幾乎可以做的我們都會做，臉書、Instagram，短影音、YouTube等網路上的，再加上電視、廣播、戶外看板，我們都會做。」

良好的產品力，加上全通路的曝光，芳茲創辦初期前五年，營收幾乎是連年翻倍成長。

▲芳茲目前台灣六都分別有9個門市。圖為忠孝復興門市。芳茲提供

通路策略》從電商至實體通路 最終發展門市

在通路上，初期在沒有知名度的情況下，林明璇採納波蜜廠長的建議直接做電商，因為在沒有品牌力的時候進入實體通路，下場就是被大量退貨。芳茲先在自己的官網銷售，再搭配momo、蝦皮等通路，加上原本的2B市場，很快地創造穩定的營收。截至目前，芳茲約有70%的消費來自網路。

約莫半年後，芳茲滴雞精開始鋪到藥局。上架通路初期也會動態調整，林明璇說明：「比如說100家裡面30家有銷量、70家沒有，我就保留這30家，那70家就拿去測另外一個區域，去鋪其他的藥局。目前全台約有200多家藥局已經鋪貨5年，均有穩定的銷量。」

此外，芳茲滴雞精也會上架一些婦幼用品店、月子中心，再拓展至一些百貨公司的超市以及大型賣場，最終發展自己的門市。目前台灣六都分別有9個門市，因為可以試喝，很多消費者都傾向在門市購買。

核心理念》健康、安心、好喝

創業十多年來，儘管忙碌，但林明璇很開心，她表示過程中受到很多貴人的幫助，包括來自波蜜各方面的支援。例如有幾位從四、五十年前退伍後就一直待到現在的波密長官，很樂意傳承波蜜的企業文化，會告訴她採購原料要注意什麼？價格要怎麼定？品質要怎麼管控？

芳茲成立之初，便擬定所有原料都要可以溯源，因為該長官早就提點，產品發生事情的話，才可以知道哪一段是有問題的，可以去修正那一段。如果沒有辦法溯源，就必須從頭追到尾，更耗費時間、成本，「你必須要這樣做，公司跟產品才走得長久。」

秉持著「健康、安心、好喝」的理念，走過12個年頭，芳茲用滴雞精、滴魚精、燕窩銀耳等養生飲品，守護消費者的健康，也守護自己的品牌。林明璇說：「要讓客人只要看到芳茲，就會覺得安心。」

本文摘自《看》雜誌第268期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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