台中文創聚落「富興工廠1962」 許清皓為舊建築迸發新生命

【撰文／謝平平 攝影／陳恒芳】

年輕的台中市，就連「老建築」也不怎麼顯老。許多年輕族群願意捨棄勤美商圈、逢甲夜市，跑一趟東區的「富興工廠1962」，他們可以在此看見三合院般的工廠建築、遇見昭和時期的氛圍、一親MIT香氛品牌的芳澤，甚至會發現稀有的黑膠唱片──某個角落的「曾經」都可能邂逅不曾見過的台灣生命力。

不只年輕族群，就連清筑設計總監許清皓第一眼看到此處時，也忍不住驚呼：「我在台中住了二、三十年，都不知道原來台中火車站後面竟然有這麼特別的地方。」中庭大片灑落的暖陽，穿堂迴廊、迷宮似的樓梯鋪就的迷失年代感，大小不同空間原是對應化工、香水、美妝等不同工作場合，以及獨立於喧囂市區的「巷弄第一排」，都讓他感到此處可與現代建築空間一較高下。

但其實，許清皓只是要找一個70坪左右的辦公室。

台中尚待開發土地還有很多，新建築也不少，考慮一年後，在妻子鼓勵下，他終於租下700坪大的「盛香堂」舊工廠，放手一搏。

▲「富興工廠1962」原為化妝品工廠，至今仍保留原格局。

建築空間改造 處處驚喜

「富興工廠1962」原是台灣首家美妝公司「盛香堂」工廠，約興建於1960年代。建築屋頂分為木構、鋼架與木構二種。許清皓研判，廠內三棟建築應是在不同時期增建，而後相互打通。

這座工廠建築「汗草」（結構）雖然好，但修繕工程可謂驚人，光是清運費用就達數百萬；而距今一甲子之前的建築，平面圖等資料付之闕如，設計過無數餐廳的許清皓尚未料想到，未來的修繕、設計，宛如進入神祕城堡的生存遊戲。

丈量工作完成後，設計工作也迅速完成，但因空間尺寸無法「對攏」，他發現原來藏有「密室」：偶爾也會出現、在任何空間都找不到可擺放位置的長梯，或者重拉管線、洗洞後，才發現樓地板厚達40公分，超過大樓結構層的一倍以上。「可能因為工廠要放大型機具，所以才加厚，當初這座工廠的規劃是相當用心的。」

所有的工作都是邊走、邊想、邊改，許清皓曾在施工中發現某項很有特色的設計，重新改圖；從設計到施工長達一年。幸運之處在於，二樓辦公室為第一批修繕完成的空間，團隊不管是要到「工地現場」討論，或觀察陽光不同時段的斜射角度，都十分方便。

2024年推出2.0版的規劃，部分空間又重新整修開放，加上老屋額外的修繕項目，費用已過千萬。

▲清筑設計總監、富興工廠總監許清皓。

新舊融合 大量保留工廠原貌

「我喜歡這種新跟舊的融合，獨一無二，無法複製。」

許清皓大量保留工廠的原貌，包括外觀與屋頂，並引進諸多品牌，例如二樓「廠長閱讀室」是與Boven雜誌圖書館共同打造的靈感空間，坐在藤椅上，背靠白色木頭窗戶，秒回台灣當年十分南國的風情年代。

木頭窗上的玻璃樣式多有不同，但都是舊物件，許清皓推測樣式繁多，應是不同年代進行修復所留下的痕跡。窗台需更換的五金件，則是工班師傅跑遍中部，在南投五金行翻到的庫存料件。

為了保留六十年前的建築樣貌，木窗與玻璃被保留下來，但對於辦公室的設計，則更換為氣密窗與金屬隔間，賦予空間現代機能，展現著對比，希望激發創意，「這裡不是歷史建築，所以在設計、運用上可以比較彈性。」

從場域經營學習多點視角

花了百萬清運、千萬修繕的「富興工廠」拿下不少國際建築大獎，滿分十分，許清皓給八分；但因位於台中東區，行銷必須更加多元。

剛開幕時，許清皓認為只要有合適品牌進駐，搭配活動、展覽，即可活絡場域，「我們想得太天真了。」他表示，場域在招商、行銷、活動企劃、策展等，都需耗費不少心力，原本的二房東心態也轉成品牌經營，身先士卒，成為台中文創聚落一大平台。

但投入的龐大經費也讓活動、行銷必須能精準達標，除找來行銷團隊規劃活動，善用網路的年輕同事將「富興工廠」推入社群中；AI工具找出活動的不同面向；策展公司則以藝術為出發點，從文藝復興名畫展到如今的漆畫展，在不同的族群中發酵，多管齊下。

而對於許清皓而言，從設計師走入品牌經營，雖然沒有斜槓成為行銷人，但他學到從客戶視角看設計。

「以前客戶會給方向、風格，讓設計師去落實，但我不會知道客戶怎麼運用設計來經營品牌。現在我開始經營場域，從客戶的視角來看設計。設計師眼中的好，在客戶需要長期運用的情況下，可能並不一定真好。」

生活美學聚落平台

台中老宅不多，但修復設計案都叫人驚奇，如相當有名的「繼光工務所」，建築師將幾乎如同廢墟的老宅修復（或者應該說重建）成分享辦公室，吸引著建築領域的年輕人在此聚集、討論，觸發了許清皓將「富興工廠」規劃為「生活美學聚落」的靈感：他透過人脈，找到私廚、咖啡、香水、花藝、黑膠唱片、男仕理髮等品牌，在老空間中創發多樣可能性。

例如：一樓的TU PANG（地坊餐廳）與「豬肉榮小料理」皆為米其林指南推薦，一位難求；三樓「PAPILLON DOUX與順天堂」香水發源台南，以台灣地理發展出的香水產品，吸引日本客戶特地尋香而至；「俐落男仕理髮」講求時間與室內空間的分寸精準，創造台灣男仕理髮高標準。

此外，一樓「小晴天」花藝與「CUPPA FS Coffee」都是台中知名店家的新品牌；「WET」女性時尚選物店標榜全台唯一加入道德的時尚。二樓則有黑膠收藏者必訪的「黑膠99俱樂部」，遠近馳名；三樓則是「給孤獨者書店」。

目前為獨資經營的許清皓不只會談生意、講設計，他更喜歡的是文化聚集在一起的創意。

此處匯集的各品牌可經營自己的小市場，也可店家合力推出異業聯盟。場域外增設多個停車位後，又增加不少開車與家庭族群造訪。

經營至今，「富興工廠1962」有五成來客為20至30歲的年輕族群，其次為30至40歲。而這個場域如同有機體般，還在繼續成長，部分空間還未完全開放，許清皓與團隊將繼續灌溉，並觀察設計對人的行為影響。

本文摘自《看》雜誌第268期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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