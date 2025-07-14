賴國弘反梁工法大面積覆土 創造建築多樣性生態

【撰文／謝平平 攝影／陳恒芳】

「每一次灌漿，就是交屋一次，因為建築的結構再也無法改變。」寶樺建設董事長賴國弘喜歡在社區種樹，創造生態多樣性；他不是用盆栽，而是大面積覆土在頂樓、露台、中庭、陽台上方，鋪設適合植物生長的環境。而為了讓植栽有更多的土壤，在覆土處採用反梁工法，這一做就是二十年，經歷股東、員工、工班的層層質疑，他始終堅持提高綠覆率，就是該公司的社會責任。

在靜巷中另闢蹊徑

早年，賴國弘自海洋大學河海工程系畢業後，進入中華顧問工程（現為台灣世曦工程顧問公司）工作，參與過高雄小港國際機場、桃園中正機場的結構設計案。為了解圖面如何在工地落實，他回台中以結構技師身分，從基層做起。2005年，與朋友共同創立寶樺建設。

該年，台中新光三越百貨公司已經開幕五年，而位於台灣大道的台中市政府新大樓終於動土興建，台中歌劇院前的夏綠地公園二側的豪宅聚落，逐漸成形。據逢甲大學土地管理學系楊賀雯老師研究室資料顯示，2005年台中市透天別墅平均總價大約1,231萬左右，預售新案每坪平均價格約15萬，此後十年，台中房市逐步上揚。

賴國弘沒有急起直追，他選擇在靜巷中做自己想做的建築，20年興建12棟建築作品，每棟建築都有綠意包圍，由少到多，由單一到多樣。2012年之後，賴國弘開始著手在社區中嘗試大量種植喬木，這在當時可是大膽之舉，因為建築結構、後續維養，都比一般建築更加複雜。

▲在靜巷中的「境美術」社區外觀充滿綠意。

在鳥語花香中醒來

賴國弘小時常幫家裡種菜、除草、照顧果樹，旁邊就是大河川，眼見的綠蔭，鼻嗅的香氣，耳聽的水流，讓他深深懷念，「我家的流蘇開滿一層層白色花海，真漂亮。春天還有厚葉石斑、杜鵑，夏天接著仙丹花，秋天是粉撲花，我也種了玉棠春……」他將自家花園依季節更迭，種植不同植物，包括冬天的臘梅五棵、長年開花的日日櫻。

▲社區中庭非單一樹種，經常有蝴蝶飛舞，鳥兒築巢。

早上聽著鳥鳴起床，與妻子在頂樓花園用餐，陽光從葉間篩落地上，是他的愜意時光，「如果對面有住家，我還是可以穿得很輕鬆。」

從小時的印象到自己的實際住居經驗，賴國弘希望當住戶回家時，也能在大自然中轉換工作的心情，並從自然中獲得力量，因此寶樺社區少築高牆，左鄰右舍都能來走訪中庭花園與流泉。

與「垂直森林」的陽台有何不同？

2014年，義大利米蘭聞名全球的「垂直森林」（Bosco Verticale）完工，二棟建築共植約900棵的喬木、2,000棵植物，讓全球首度看到植物可以為建築降溫、阻擋空汙。2023年完工的「境美術」種有上百棵喬木、千株植栽，包括頂樓、露台、中庭，家戶各有一棵主樹，草本花木穿越格柵，建築整體看來生機勃勃。

「垂直森林」採用懸臂陽台，將人、植物的空間隔開，結構不算容易，由世界知名的「奧雅納」（Arup）負責設計。但賴國弘喜歡讓植物從土壤中直接伸展向上生長，加上低台度開窗，視線不會被阻擋，景觀猶如一幅畫；風也能透過欄杆吹進陽台，即使身在高樓，也能擁有一片自然。

從第一棟建築開始，賴國弘就將覆土層的結構改為反梁結構（降版），亦即原本在上方的版改在下方，露台覆土面積大大增加，深度可達50至60公分，讓植物根系發展更加健康。在豪大雨驟降時，大片土壤可吸收水量，都市排水系統不會因此暴漲，但難處在於施工不易。

賴國弘現場拿出紙筆，畫圖解釋，梁的模板採用「吊模工法」，師傅要站在尚未灌漿的一片鋼筋上施作，且不能歪斜，「這技術不是獨家，就是看要不要做，還要做得好。」隨著經驗的增加，覆土面積也持續擴大。

頂樓覆土與太陽能板，孰好孰壞？

建物頂樓鋪設太陽能板是近年新趨勢，「太陽能板與頂樓中間有空氣層，但是太陽能板本身就會聚熱、聚光，四周仍相當炎熱，且嚴重影響住戶到屋頂休閒的空間；說嚴重點，是破壞都市景觀。」

寶樺社區頂樓面積有九成都是覆土，並種植各種喬灌木，讓住戶可上樓來享用茶屋等設備，對頂樓住戶也有隔熱效果，植栽能淨化空氣，覆土層能快速大量吸收驟降的大雨，好處多多。他稱此為建築的「第五立面」。

但覆土會增加建築結構載重，鋼筋混凝土的配方、結構計算都有變化。據悉，該公司2025年營造成本，每坪已經近25萬，這讓股東、員工、工班，對成本、工法難度都很有意見，「溝通上很費心，尤其是中間有很多標準要求，工班會抱怨、員工覺得我管太多，我當然也有工期的壓力。」但他將綠覆率視為公司社會責任，不斷溝通，堅持至今。

植物生長對結構安全是否影響？

台中天氣宜人，既沒有新竹的九降風，也不常陰雨連綿，對於發展「減碳綠建築」有相當好的條件。寶樺以耐風、根系生長力不強、葉子不過密的植物為主，以免破壞結構。

身為結構技師，賴國弘強調，建築物是手作產品，最牢靠的防水工程不在外飾、不在塗裝，而是把結構工程的每一步驟都紮實做到位，例如：合適的混凝土配方、確實的灌漿等，「每次灌漿，就是交屋一次」，住戶雖然不在施工現場，但賴國弘要求團隊將灌漿視為對自己良心、職業道德的交屋。

灌漿完成後，團隊再於結構上施作第一道防水層，並上防水壓層保護，續上第二道防水層，之後加上排水板與不織布鋪設，共五層，才開始鋪設土壤，放入選定的喬木。

說起來容易，做起來難，雖然現在工法已經穩定，客戶也對寶樺有一定信任，但他與團隊仍小心謹慎，這也是為何從業多年，推案卻不多的原因。賴國弘解釋，建築需要高度整合各種專業，樣樣事事皆要非常用心，客戶都能看得出來用心程度。

他笑說，自己已經準備慢慢離開戰場，希望能將美好世界交給下一代。而成功的祕訣，賴國弘表示，以建築業來說，就是腳踏實地，不管資訊如何豐富，建築人必須從基層建立實力、融會貫通、加上天賦發揮，才能擁有一片天。

本文摘自《看》雜誌第268期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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