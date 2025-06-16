彷彿若有光 陶藝家彭雅美永不放棄的人生

【撰文／趙若蘭．圖／彭雅美提供】

陶藝家彭雅美沉浸陶藝40年，屢獲國際各項陶藝大獎，繼2025年花蓮縣石雕博物館「彷彿若有光－彭雅美雕塑個展」後，將於8月底在中正紀念堂舉辦「蕨生‧映境」彭雅美雕塑展，精彩可期。

優雅美麗，氣質出眾，彭雅美「人如其名」。陶藝創作的過程在練土、成型、施釉、燒製等一系列工序中，陶土必須反覆被摔打、揉捏、重塑，再經受千度以上的高溫，方能淬鍊成一件獨一無二的作品。彭雅美的人生正是如此。

辭去教職 果斷投身藝術

彭雅美自小喜歡繪畫。實踐家專美工科畢業後，任教於台中大明工商。自謂「野馬」（雅美的台語諧音）的她教了一年書，發現自己按捺不住內在強大的創作欲望。她不想一輩子只追求安定的日子，決定「在結婚前為自己做一件事」，果斷遞出辭呈。

此舉讓母親非常傷心。耗盡心力栽培長大的女兒，好不容易取得穩定的教職，卻自作主張辭職不幹！靠陶藝能生活嗎？母親氣得一整年都不太和她說話。

彭雅美很幸運，擁有一個懂她、寵她的父親。父親生性浪漫，是一個愛喝咖啡、愛聽古典音樂、愛穿漂亮衣服的人，他的支持是彭雅美一路行來最大的力量。父親說：「我們一輩子都在尋找內心的熱情，妳這麼快就已經找到了，妳就去做！」

教陶養陶 打開知名度

彭雅美「初生之犢不畏虎」，回到故鄉花蓮，從零開始。她找到附近一間沒水、沒電的破敗日式木屋，遊說屋主出租給她作為陶藝工作室，「我到現在記憶還很深。房東把門打開，陽光打在那個破掉的空間，哇！這就是我要的。」單純的雅美當時還沒有意識到，夢幻的背後要付出多少代價。

屋況太差，沒錢請人整修，彭雅美只得捲起袖子自己動手，爬上爬下、釘木板、刷油漆，經常灰頭土臉。「買設備比原來想的貴很多，光是運費我都沒有加到。」

彭雅美很快就捉襟見肘，所幸「陶然工作坊」成立了，她「教陶養陶」，依靠不豐的教學收入來支撐陶藝創作、比賽、參展，並運用從小耳濡目染，遺傳自裁縫師母親的天分，製作風格獨特的手染服飾貼補困窘的生活。

感恩婚變 淬鍊自己成長

女性從事藝術創作之路非常艱辛，女性雕塑家更是少見。婚後，彭雅美努力扮演為人妻、為人母、為人媳的角色，在兼顧家庭和創作之間，身心俱疲。她說當時真的沒有時間坐下來看電視，每天從早忙到晚，耗盡體能，直到孩子睡了才能鬆口氣。

彭雅美日復一日的忙碌。不料十餘年的婚姻一夕生變，幾度走不下去。這是她生命中最消沉黯淡的一段時光。

上天往往在殘酷的試煉中，又慈悲地給人留下一線希望。當時慈濟基金會正好找上彭雅美，在靜思堂百年建築裡收藏了她一系列作品，得以緩解經濟壓力。

如今，她說起過往雲淡風輕：「我也要感恩這一段。我覺得我太天真浪漫，必須吃一點苦頭。婚變讓我改變了對很多事的看法，我更可以跳到另一個高遠的空間來看自己。」

走過艱辛 找到攜手共度人生的伴侶

因緣巧合下，彭雅美遇見欣賞她、珍惜她，也對她的獨子極為愛護的東華大學觀光所許義忠教授。但眼淚早已流乾的雅美害怕極了，她不敢再次走入婚姻。

豈料命運再次揮拳，許義忠接連罹患兩種癌症，彭雅美放下一切全力照顧。她向老天爺吶喊：「為什麼安排這麼好的一個人來到身邊，卻又要奪走他？」彭雅美體認到眼前這個男人占據她生命中最重要的位置，因為再也碰不到對自己這麼好的人了。

病癒後，許義忠對彭雅美說了兩個理由，希望共結連理。一個是因為雅美是藝術創作者，如果他先走了，還能留下一筆積蓄讓彭雅美生活；第二個原因是希望兩人都離開後，可以合葬在一起。她聽了淚如雨下，點頭答應。走過艱辛無助的失婚路，終於找到攜手共度下半生的伴侶。

十年征戰 站上國際舞台為國爭光

許義忠教授是研究國家公園管理、戶外遊憩方面的國際型學者，彭雅美跟著他遊歷世界各地，造訪北歐、美國等地的國家公園、博物館。看見廣袤森林、水源生態、整體的自然規劃，以及瀰漫在空氣中的人文氣息。

徜徉在國家公園壯闊的山水懷抱，彭雅美遇見陰溼角落裡卑微渺小，卻擁有旺盛生命力的蕨類植物，只要有一點水、一點光，就能勇敢無懼地生長。她深深悸動，彷彿看見那個曾在無盡絕望中掙扎的自己。

彭雅美早期作品風格以人物為主。此時，她跳脫舒適圈，轉而表現蕨類植物。先生鼓勵她發揮潛能，「我不是娶妳來煮飯的。」並鼓勵她：「要不要測試妳的藝術在國際上的位置？」為了這一句激勵的話，彭雅美勇闖國內外陶藝競賽，為國爭光。包括：2014年入選美國伊利諾州春田藝術協會年展、入選澳洲黃金海岸陶藝獎；2015年榮獲台灣金陶獎評審特別獎；2016年入選台灣國際陶藝雙年展；2017年榮獲台灣陶藝創作獎評審特別獎、入選義大利Gualdo Tadino國際陶藝競賽；2018年入選西班牙L'Alcora陶藝獎及典藏等。

「十年征戰，我非常感恩，我的蕨類植物作品，能夠成為國內外最具辨識度的作品。蕨類陶藝作品等於彭雅美，彭雅美等同於蕨類陶藝作品。」將黑暗視作「一種滋養」，她已經不再害怕了。

遭遇強震 作品盡成碎片

彭雅美的蕨類作品薄而細緻，每一片都栩栩如生。2017年參加義大利國際陶藝賽，雖接獲得獎通知，但不久就接到主辦單位來信：「很遺憾，妳的作品抵達時有微微破損。我們都非常喜歡這一件作品，妳是不是可以再做一件寄過來？」當時她和先生要在土耳其住一個月，沒有辦法重做。主辦單位得知後又捎信來：「我們將保留妳的獎項，也會如實展出作品。」

彭雅美十分震撼。她說：「我看到一個博物館的格局和對藝術家的尊重，原來破碎也是人生的一種樣貌。走到國際去，不斷學習，讓我看到不一樣的世界，顛覆許多原以為的框架，更包容、更遼闊，也更感恩。」

彭雅美的人生經常在破壞和重建之間擺盪。2018年出國期間，得知入選西班牙國際陶藝競賽的消息，孰料5分鐘後，學生傳來花蓮遭受「0206大地震」，工作室作品全毀的訊息，滿室心血盡成碎片。回到花蓮後，她向心愛的作品碎片告別、道謝，並告訴自己「會過去的」。

▲彭雅美「彷彿若有光」雕塑展中，結合不鏽鋼和銅的「風起雲湧」系列。

走過災變 「彷彿若有光」重新出發

時間和歷史是藝術創作者最好的裁判。人生很短暫，陶器又如此脆弱，彭雅美思考要用什麼材質可以讓作品流傳百年、千年？

她很感恩此時一家生技公司董事長收藏了她的一件公共藝術品，加上兒子因為疫情取消到國外讀書的計畫，省下一些錢。於是彭雅美砸下重金，克服金屬材料的極限挑戰，終於在今年初「彷彿若有光」雕塑展中，以國內外首度開箱，結合不鏽鋼和銅的「風起雲湧」系列，震撼台灣陶藝界。

彭雅美說：「我知道自己是國內外少數大膽嘗試不鏽鋼媒材的陶藝家，也是我開拓國內外公共藝術的新里程碑。未來充滿挑戰，任重道遠。」

「彷彿若有光」取自東晉著名詩人陶淵明〈桃花源記〉。寓意堅韌的花蓮走過強震、強颱的天災考驗，重新出發，人間萬物充滿希望和力量。

「很多人說藝術家跟瘋子只有一線之隔。這作品有人收藏嗎？展完要怎麼辦？我說我先不想，想太多我就不敢做。我就把這些錢全部花光，我真的歸零。」

▲回顧半生陶藝路，彭雅美所有的堅持源於心中那股從未熄滅的熱情。

生命零極限 擦乾眼淚向前衝

回顧半生陶藝路，彭雅美說自己所有的堅持源於心中那股從未熄滅的熱情。選擇當藝術家很辛苦，除了經濟窘迫以外，柔弱嬌小的彭雅美長期處於身體極度耗損下，頸椎、腰椎都嚴重受過傷，曾經必須整天穿上鐵衣工作，雙手還習慣性脫臼8次。

年輕時滿懷對大地的愛，看見美麗的青山被挖掉、海岸線遭破壞、砂石車密集奔馳釀禍，彭雅美因此經常參加藝術界和地方人士串聯的抗議活動。她知道只有「教育」能改變人心。課堂上，她不只教導如何做陶，也教孩子愛護環境，將美感落實於生活中，並鼓勵學生出國見識豐富多彩的世界。

2017年，彭雅美受邀和幾位新銳陶藝家在總統府藝廊舉辦聯展。她代表致詞，分享在國外參賽、參展、交流的經驗，強調「文化藝術是國力的延伸」，希望政府多編列一些預算，讓優秀的年輕人出國參賽，運用藝術這種軟實力讓世界看見台灣。

生命零極限。在創作過程裡，彭雅美永遠都在尋找一束光。她不斷向前滾動、自我突破，擦乾眼淚向前。絕境重生之後，彭雅美回頭感恩過去生命中的一切歷練，造就現在更堅強的自己。

本文摘自《看》雜誌第267期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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