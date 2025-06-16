「清心福全」品牌重塑 38年手搖飲「年輕化」

【撰文／曾允盈】

你對於「清心福全」的印象是什麼？無論你喜不喜歡，在台灣，住家方圓百里之內，幾乎都有一家清心福全手搖飲店。

根據未來流通研究所調查，2024年台灣「飲料店」規模達到1,048億，年成長率5.6%，成為繼「餐廳」之後，第二個規模突破千億的餐飲類別。而在飲料店中，「手搖飲店」規模最大（其次為冰果店、咖啡館、飲酒店、茶館），營業額約568億，全台店數超過1萬6,000家。

手搖飲店當中，「清心福全」2024年年營收達30億，以950家分店穩坐店數第一；產品組合相近的50嵐則有超過500家，排在第二。

二代接班》透過現有利基市場吸引新客群

「清心福全」由趙福全創設，和二代趙啟宏同年，都是1987年誕生。趙啟宏與弟弟趙啟成從小就在店裡學習，25歲進入管理層磨練。2017年趙啟宏30歲時，父親正式交棒，兄弟兩人分任執行長與總經理，接手全台規模第一的手搖飲店。

接班之後，趙啟宏兄弟面對手搖飲品牌的「戰國時代」，重新盤點清心福全的優勢與劣勢。趙啟宏認為，加盟店的數量已經面臨飽和，因此推動加盟已非現階段的核心任務，而是透過現有利基市場，吸引新的顧客群體。

當時的清心福全作為30年的老品牌，有全台規模最大的加盟店，卻隨著時間的推進以及市場的不斷變化，面臨形象逐漸老化的問題。除此之外，清心福全創立初期，靠的是創辦人趙福全的敏銳嗅覺，找到有人參清香的綠茶打響招牌，而當時並沒有SOP管理機制，單純用人情的方式，由總部扮演教學和解決問題的角色，其餘仰賴加盟店自主管理。

於是，趙啟宏決定直接面對核心問題，從內部制度、品牌識別到加盟管理系統進行轉型。他成立三個部門：稽核部、加盟部、設計部，導入連鎖加盟SOP管理，並且著手進行品牌重塑。

簡化商標》微笑愛心保留品牌價值

品牌重塑的目的是提升競爭力，趙啟宏明白，必須回歸品牌的本質去改進。其中更換商標是品牌重塑的第一步，他從簡化Logo開始，以更加俐落的圖像，加深消費者的記憶。

過往的Logo較為復古，中英夾雜加上一個如意圖案，和草寫的「清心福全冷飲站」，呈現在地風格。關於從前的Logo有一段故事，趙啟宏提到，「最早期我們叫『清心』，後來出現髮品、其他類別的品牌也叫清心，父親為了提高識別度，乾脆直接把自己的名字『福全』放上Logo，品牌就叫『清心福全』。」

重塑商標，就花了一年半的時間設計。經典品牌重塑，容易掀起市場反彈，大眾和品牌之間是雙向的互動，對大品牌早有潛在的認知。趙啟宏認為，確實不容易，「我爸一聽很衝擊，『做30年的品牌你一下就要換掉嗎？』我後來想也覺得滿大膽的。」他笑著表示。

最後清心福全決定回溯到1987年創立時的「微笑愛心」，用微笑的弧度去設計字體，搭配乾淨背景，減去繁瑣的印象，也不脫離原有商標的靈魂和精神。

「我們不想讓消費者有換品牌的錯覺。」因此從商標重塑到店面裝潢，趙啟宏的策略是「漸進式的改變」，保留品牌的價值。

轉型二代店》分區集中再到全面改裝

商標更新搭配「二代店」的裝潢計畫同步推出。二代店一改店面金屬冷飲檯，把店裡的山水畫拿掉，設計原木、簡約的店面風格，讓店面煥然一新。

第一家二代店開在台北的天母，沒想到這時最令品牌擔憂的事情發生了。第一家二代店裝潢完成後，他和弟弟在對街觀察店面的情況，卻發現很多人徘徊在門口不敢接近，甚至有人質疑：「這是不是清心福全的親戚」、「好像冒牌的清心福全」，讓趙啟宏決定短暫停下腳步。

重塑品牌最怕失去原有的辨識度，降低消費者購買信心。他思考，因為清心福全店數太多，品牌形象深入人心，縱使在臉書、官方公告也不如店面的影響力大。趙啟宏決定採取分區轉型的方式，集中進行改裝。專注於小區域，從天母開始裝潢成二代店後，快速引起話題，取得消費者的反饋，也引來媒體鋪天蓋地的報導。

小區域取得成功，業績平均也成長二成，加盟主口耳相傳，中南部店面因此主動跟進。此外還有一招，趙啟宏表示：「我們不強制更新裝潢，但是如果你要參與聯名活動，就必須是二代店。」聯名對業績大有幫助，用誘因的機制推動門市升級。於是前後花了四、五年，清心福全完成950家門市二代店全面重新改裝。

統一湯匙》飲品製作流程標準化與自動化

「我們每家門市，以前連湯匙都不一樣。」趙啟宏笑著表示，清心福全的飲品配料多樣，過去店員舀粉類、糖漿、奶精、配料，其實沒有統一的計量器具，「每個人對一匙的定義不一樣，有人一匙是八分，有人是一尖匙，味道落差很大。」

口味不穩定的問題，在當時並不罕見，畢竟創業初期，手搖飲還是「泡沫紅茶」的時代，管理靠的是人情。

於是趙啟宏展開標準化運動，他比喻：「有點像秦始皇統一度量衡。」統一量具沒有那麼簡單，不是說改隔天就可以改，很多粉類不適合用匙為單位，於是清心福全決定從源頭進行調整。

先將量匙確定，再和供應商討論產品比例，不斷測試，「不只是統一湯匙，是反過來計算產品比例去配合湯匙。」過程中需與供應商協調、重新測試飲品配方，是從根本改革的工程。

為了降低人為失誤與加快出杯速度，清心也導入果糖定量機、奶精定量機，將原本靠經驗與直覺的操作程序，自動化和標準化，「現在清心的口味，不管誰來做，一杯茶的味道都是一致的。」

除了定量機，放入冰箱的原料也全面規格化，冰箱看起來更整齊，也能節省人力。「原料標準化之後開包的速度就加快，我們都在規劃更容易上手的方式。」

缺工時代店面的人力越來越精簡，也成為清心想方設法提升效率的動力。之前也推行門市裝冷氣，員工留任率確實提升。「我都跟加盟主說，你自己工作開心，員工也開心，他對消費者就有更多笑容，多的也是你的業績，不好嗎？」趙啟宏笑道。

提升店面效率》磨合世代差異 「人情」與「實證」並進

除了飲品製作流程標準化，清心福全也針對物流、備料、教育訓練全面升級。趙啟宏成立的設計部負責視覺與品牌識別，稽核部負責全台門市抽檢與督導，加盟部則整合培訓、資訊與支援營運。

導入稽核制度的過程並不順利。清心福全是經典老品牌，光是20年以上的門市就有600家，因為信任關係經營至今，更有不少加盟店把兒女從國外叫回來接手，二、三代一起經營，加盟主習慣和父親趙福全溝通，甚至趙啟宏前往時，老加盟主直接對他說：「叫你爸來！」趙啟宏笑著表示，他們確實是從小看著自己長大，都要叫叔叔阿姨，要全面改變管理樣態，難免引起反彈。

為了磨合世代差異，總部「人情」與「實證」並進，一方面用親自拜訪的熱情說服加盟主「稽核的好處」，一方面透過實際成效說服。趙啟宏也改變自身做法，從「打分數」變成「打勾」，不強制但讓他們逐步信服。

「我常說有100分的店就一定有0分的店。」趙啟宏回憶，有一位加盟主就是屬於0分的店，「我第一次出現想要移除店家的念頭，他會對稽核人員惡言相向，然而過了一陣子，卻突然出現大轉變，還送水果給稽核，甚至在加盟主大會主動分享心得。」為什麼突然翻轉？因為他被顧客稱讚了。顧客說他店面變整齊，也更想來，而業績確實也有提升。

趙啟宏強調，自己很重視和加盟主第一線接觸的稽核部門，得到的反饋與回應最直接，「人是活的，稽核表格是死的，稽核的目的不是業績，是讓加盟主看到自己店面的進步，消費者好感度也會提升。」

▲清心福全是第一個開發IP聯名的手搖飲品牌。清心福全提供

加強行銷》全台第一家聯名品牌手搖飲

面對八年來品牌重塑的歷程，趙啟宏在加盟主的反對聲浪中堅定理念。有人質疑總部要賺錢，他苦笑表示，為了錢自己才不會做。正因為確知清心福全面臨品牌逐漸老化的困境，必須重新定位品牌，吸引年輕市場關注。除了重塑商標、改造店面、建立商品製作和管理SOP，行銷端也因為與各大IP聯名合作，強勢曝光。

清心福全是全台第一家做聯名的手搖飲品牌。2017年、特別是國外的授權廠商，對手搖飲市場還不熟悉，要花大量時間溝通。總部也必須和店家說明，包括店面的立牌、每次活動的員工制服，對加盟主來說都是成本。

▲三麗鷗Hello Kitty品牌聯名強勢曝光，引發話題。清心福全提供

然而從「蛋黃哥」、「三麗鷗」到「哥吉拉」，與大品牌商聯名開發周邊商品，每一次都確實引來熱度和話題。配合轉型中的加盟主，看到實際的商機，更願意積極參與。

隨著經驗累積，趙啟宏從初接手時的青澀，如今已成為嫻熟經營管理的接班人，不僅為清心福全注入創意，也爭取更有效率的經營方式，讓企業邁向永續。

畢業於南臺科技大學企管研究所，趙啟宏有點靦腆地說：「其實我可以很輕鬆開創第二品牌，或開發企業第二曲線，用現成的物流、供應鏈，沒有那麼困難，可是我們選擇留在清心福全，持續優化我爸創立的品牌。」

手搖飲展店速度驚人，每天都在開新店。根據統計，全台每個月新開40家飲料店，七成集中在六都。38年來看到許多品牌起起落落，趙啟宏也曾擔心清心福全會不會被取代？然而父親的話言猶在耳：「你不用管別人，做好自己就好。」

清心福全的目標是做一個長久的品牌，老品牌必須創新，但是不去跟流行，公司目前也沒有上市櫃的打算，而是回到基本功，讓消費者每一杯茶，都喝得到制度、品質與人情味。

本文摘自《看》雜誌第267期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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