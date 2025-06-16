從小賣家到營收破億電商平台 「極速專賣」的經營之道

【撰文／楊戎真】

公司經營如何從小到大，過程中遇到的問題可謂不勝枚舉。「極限專賣EXSHOP」成立於2014年，主要銷售摩托車周邊商品，從運動攝影機、行車紀錄器、手機架等3C類，到安全帽、雨衣、手套等；公司從原本的一人賣家，發展到集結了眾多品牌的電商，再到兩家門市，目前員工數16位，年營業額破億。

談到成立極限專賣的由來，創辦人高翊升表示，主要是因為自己過去會去光華商場購買諸如行車紀錄器、運動攝影機等配備，但囿於價格不透明，到處比價又耗費時間，因此興起自己創立一個摩托車周邊商品的選物店的念頭。他想，如果自己能挑選好的商品，幫大家做好把關，也節省了顧客的時間，於是打出了「買錯最貴，來極限專賣就對」的訴求。

發展策略》不斷尋找第二曲線、多通路布線

談到極限專賣的發展過程，高翊升表示，有幾個發展策略，先是選品，從淘寶上針對與台灣有價差的商品著手，到經銷再到代理，不斷提升利潤空間。而選品必須不斷尋找第二曲線，在原有商品飽和時，再創銷售佳績。

．不斷找第二曲線

高翊升指出，商品會有飽和期，到了成熟期成長曲線便會下降，「要在這之前找到第二個產品，接續上去，一直接。」極限專賣便是不斷找到第二曲線：早期從一款運動攝影機起家，之後搶進手機架市場，再接著發覺藍芽耳機市場，並透過官網數據，發掘機車騎士的需求，開發出其他商品線。

▲EXSHOP官網是極限專賣最主要的電商通路。極限專賣提供

目前極限專賣官網商品類別涵蓋運動相機、藍芽耳機、手機架、行車紀錄器、安全帽、手套、雨衣，乃至露營旅行用品，商品超過2,000品項。而開發商品的時機點，高翊升表示，會找相對藍海的市場，他舉當時引進的藍芽耳機為例，市場上品牌不多，且售價高，他以相對低價的商品切入市場，一個月單一門市便銷售1,000多件。

除了挑有前瞻性的商品，高翊升表示，挑選具有一定規模的品牌有其優勢，安全度、保障度，整個公司規模與策略都會比較完整，且會固定推出新品，可以減少不斷找產品的成本，雖然毛利可能相對低，但會比較輕鬆。而找由小廠商生產沒有明確商標的「白牌產品」，週期短，可能做一個下次不做了，等於就要再找新的產品進來。

．多通路經營

除了極限專賣官網的電商通路，高翊升早期也做面交，並於2018年成立門市。他笑著說，電商在天氣不好的時候生意還不錯，門市就不好，兩者互補。目前自家電商與門市營收占比約為50%與30%，其餘則為蝦皮、momo、Pchome等電商平台。

門市選址主要考量交通方便、停車方便的地方，首間門市位於萬華區，高翊升分析：「萬華是整個台北市正中心，可以同時『吃到』台北與新北市的人，交通也方便。」很快地，該門市便能自負盈虧。

中壢店一樣以交通方便為原則，高翊升表示，前往門市的消費者約莫有七、八成是看YouTube影片來的，另外的三成則可能是朋友介紹或看廣告而來，因此過路客不是主流，「我們就複製台北店的方式，找一個交通方便的地方，附近有學校、人流又夠，但停車要方便。」

▲開箱是很重要的影片類型，讓消費者了解產品的優缺點，減少買錯的機率，讓極限專賣獲得消費者的信任。極限專賣提供

影片開箱》專注YouTube專業長影音製作

此外，高翊升也投入YouTube頻道的經營，在他的《一繩X極限專賣》頻道上，累積了591部影片，超過1,900萬的觀看量。而在YouTube推出Shopping功能後，極限專賣更曾在雙11直播中，創造一天破百萬的業績。

除了開箱影片，也會推出一些話題性影片，例如「路權」或迷因型的挑戰影片，短影音興起時也曾做過一段時間，這些延伸主要是希望能帶進流量。

但諸多嘗試後，高翊升還是決定做專業而非娛樂類型的東西，「我們希望讓大家把錢花在正確的地方，所以還是把開箱這件事情做深、做好。因為大家來YouTube上面，是找知識，找解決方案的，所以得把最根基的事情做好。」在嘗試半年短影音之後，高翊升還是回歸做長影音的初衷，專注本業產品的開箱。

避免踩雷》徹底執行「流程管理系統」

當公司成長到一定規模時，必須注重經營管理。談到過去踩過的雷，高翊升笑著說：「很多！」先是創業次年便遭國稅局查緝、補稅。他不諱言，當時不知道已經達到開發票、繳稅門檻，第二年便補繳了稅。

其次，高翊升表示，經營公司到一個階段的時候，發現員工比老闆還懂《勞基法》，一旦不合法規遭員工檢舉，就得不償失。因此他花錢去買了《勞基法》相關課程自我學習。

門市成立後，曾被偷過20幾萬。高翊升強調，當公司發展到7個人以上的時候，很容易因為管理不當而衍生弊端，因此很多電商賣家在「一億門檻」時陣亡。他以自家公司為例：曾經商品上架時，不小心「用到別人的字號」，這是嚴重的疏失，最後花了30幾萬和解。

為了讓內部流程順暢，極限專賣導入「流程管理系統」，包括門市人員存錢的SOP、庫存量盤點、調貨、商品上架等，透過系統提醒，減少錯誤機率。但高翊升強調，有系統還要能夠徹底執行，並且有稽核，因此首先要訂罰則，確保流程確實執行。

成功要素》選對賽道、掌握時機、不斷優化

創立迄今超過10年，2024年營收破億，高翊升認為，極限專賣能有這樣的成長、站穩市場，關鍵在於一開始便選對賽道，且搭上好時機，且不斷優化。

「一開始賽道你要先選對，賽道選對決定你的上限空間，也決定你的競爭的對手與整個市場，這是很重要的一件事情。」儘管知道選對賽道的重要性，但高翊升坦言：「早期怎麼選賽道很困難，你無法預知未來。」他建議，首先要找一個自己喜歡或了解的賽道，另外要看對手，「我有朋友去做面膜失敗，因為面膜這個賽道太多人做了，競爭就會很大。」

高翊升覺得自己很幸運，2014年還在公司上班，當時他從淘寶進貨賺價差，因此機會來時看不看得懂是一件事情，有沒有抓住機會也是一件事情，「就是你看懂了你要去做，做完之後還要能夠把它變成本業，這是一件很困難的事情。必須願意投資，願意承擔風險。」

高翊升認為，「身為老闆，永遠有一個危機感，然後不斷優化所有的事情，不斷把事情做得更好，因為你一旦停止下來，就掰了。」

高翊升以極速專賣為例，選品策略隨著大環境以及公司的成長而改變；且公司內部的流程管理，也在人員增多以及門市陸續開張後，必須進行調整。

影片也是不斷在優化，高翊升笑著說，自己是I人（Introvert，即內向型的人），可是為了要讓影片拍得更好，自己也會去上肢體表演的課程，觀摩其他YouTuber的影片，學習別人的節奏、笑話什麼時候出現，然後自我精進，背很多笑話、想一些金句。

高翊升認為，「信賴感」是極限專賣站穩腳跟的重要原因之一。他鼓勵有心切入頻道卻遲遲無法行動的賣家，還是應該有所行動，「因為這個絕對是有優勢的，大家認識你嘛，就是你推薦，我相信你，你不會騙我，對經營品牌一定是一件好事。」

如果覺得自己性格不適合，高翊升笑著說，不妨「假裝到能夠成真」（Fake it until you make it）。他說這是他在美國讀MBA時受到的啟發，就學期間他發現每個人都口若懸河，儘管自己是一個內向性格的人，覺得社交很累，但是既然MBA的訓練是這樣，就是不管，「我覺得很不舒服，我還得去。」

穩紮穩打》不斷學習、不急於求成

創業走過十個年頭，極限專賣在一億的關卡上存活下來，站穩了摩托車周邊商品的龍頭。高翊升表示，過程中也不斷學習。他提醒創業者不要自滿，也不要急於求成。他認為人都會自滿，開業第一年，他覺得自己「無所不能，好強喔，什麼東西都賣得掉」！但回頭一看就發覺：事實上不是這樣子，剛好就是乘著風而起，「強的不是自己，強的是Google、Facebook，自己只是站在巨人肩膀上。」

此外，也不要因為大量的自媒體影響而迷失。他說：「不要急於成功，還是要一步一步穩紮穩打，不管做公司或者上班，你得穩紮穩打，直到機會出現那一天。」

本文摘自《看》雜誌第267期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第267期）謝謝！