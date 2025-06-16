「木匠兄妹」產品全球跑 周信宏善用數位行銷老少通吃

【撰文／謝平平】

「你們會唱歌嗎？」將昌立木器廠成功轉型為觀光工廠的「木匠兄妹」總經理周信宏，20年前跟妹妹上街發傳單時，常被民眾揶揄，因為當時民眾只知道全球當紅的美國鄉村歌手「Carpenters木匠兄妹」，但民眾更狐疑的是：「后里有可以參觀的木工廠？」

台中后里早年不但有木工廠，而且與東勢、石岡連成一氣，驅車20分鐘內就能找到上、中、下游，其中的「昌立木器廠」以細木作立足日本市場。周信宏就在這裡長大，看著30幾個師傅全神貫注，外面20呎貨櫃車來來去去，熱鬧非凡；大家都告訴他，以後不愁吃穿囉。

強大木工聚落 單獨發包鑽孔

「人家說台灣是『家具王國』，指的就是中部龐大的木工產業聚落。」身為木工廠二代的周信宏，指著廠內展示的「組子欄間」，解釋名號由來。

當時，大雪山、八仙山林場藉著大甲溪載運原木到下游，東勢、后里、石崗開啟了全台最大木工產業聚落的繁華歲月。

周父落腳后里後，開設昌立木工廠，主攻「組子欄間」。「欄間」是和室拉門上方的通風裝飾，「組子」指細木作的工藝。欄間上的每格細柵都由師傅手工裁切、製作，長短大小分毫不差，是木工產業的「精密工業」，差一釐，組裝到最後就會功敗垂成，技術含金量相當高。

自家工廠可製作近40種組子欄間，每個月都會有日本客戶來挑貨、驗貨。當時量大到連鑽孔都可以發包。周信宏表示，一張椅子8個孔，沒有機器的年代，就要靠師父手工鑽孔，「少數幾張沒關係，當你要鑽十萬個孔時，那就直接發包吧。」當時，一台鑽孔機就能養活一家工廠，而台灣人還會將機器改成一次鑽10個孔，提高效率。

如今工廠多已外移，捨不得技術的流失，「木匠兄妹」特別提供「組子杯墊」的手作體驗課程，細緻的工藝相當受到親子家庭、年輕人的喜愛。

周信宏現場操作起刨刀，熟練地刨出一張張薄如紙片的木花，比起剛接觸刨刀、刨出厚薄不均、長短不一木片的民眾，他得意笑說：「嘿，叔叔有練過。」

與誠品合作開啟新時代

廠內各項木工機具陪伴他成長，也是周父一輩子捨不下的情感，但環境不斷改變，上一代的木工廠如何在新時代重生？與誠品合作，是「木匠兄妹」經營思維改變的第一步。

經營得有聲有色的「木匠兄妹」觀光工廠，2008年因辛樂克颱風造成后豐大橋斷橋，半年沒有人敢上門。

周信宏決定走出去，打了一個月的電話，終於找到誠品窗口，安排好時間，帶著二卡皮箱的商品北上；沒想到，平常負責導覽的他侃侃而談2分鐘，就因為商品零包裝而被迫提早離場。此時他才知道，上架商品需有包裝、玩具檢測、商品檢測、說明牌等，與觀光工廠DIY商品的簡易包裝，完全不同。

前後磨了11個月，「木匠兄妹」產品終於上架誠品，也因此打開了其他百貨公司、免稅店的市場。

▲暢銷日本市場的機器人削鉛筆器與女朋友，開發時間8個月。林仕傑攝影

從觀光工廠走上世界舞台

基於分散風險，2015年，周信宏帶著MIT木製品走遍日、韓、東南亞、巴黎等各大禮品文具、家飾展，不同民族對木製品有不同看法與需求，「木匠兄妹」也擴大研發。例如：歐洲百貨公司的兒童玩具有七成為木製品，亞洲有六成是塑膠製品。

木製品在歐洲的居家生活中，占有重要位置，因歐洲許多民眾重視家庭，在家時間長，居家布置是注重家庭的歐洲人日常生活，杯、碗、瓢、盆除了陶瓷材質，木製品也是選項之一，「木匠兄妹」的木頭漢堡杯墊內有不同顏色的不織布，是暢銷歐洲市場產品之一。

而日本因為工時長，療癒系小物更討喜，例如：可站可坐的機器人削鉛筆器，大受日本上班族的喜愛，後來還開發出情侶檔機器人。

機器人削鉛筆器有360度可轉動的頭，零件小又必須耐用，是周信宏與周遭衛星工廠一起合作研發的成果。

外包衛星工廠開創新市場

后里曾有200多家的木工廠，目前約有五、六家衛星工廠與「木匠兄妹」合作。「我後生要回來接工廠，你看有未來沒？」父親的舊識偶爾也會問起他的意見。

周信宏表示，台灣木工技術強，如果新一代能加入新觀念與設備，其實並不愁沒有訂單。他以自己的經驗分享，例如機器人削鉛筆器因為主打日本市場，須達到日本標準，但許多老師傅並不願意接精細零件的打樣，「他們會說等你拿到訂單再來打樣，但年輕人就比較願意試試看。」

而「木匠兄妹」現在不只經營觀光工廠，還有B2B與企業贈禮市場，業績分占四比六，有許多產品工序仍需外包，顯然機會是有的。

▲防不勝防，仿不勝仿，贏在腦袋創意與行銷速度，所以要一直開發新產品。林仕傑攝影

從「謝絕參觀」到「開放工廠」

但許多二代都面臨與上一代的爭執。周信宏印象最深刻的是，挑戰父親的底線「謝絕參觀」，多年來，這塊木刻牌子始終高懸工廠大門。加上有日本客戶後來挖角工廠多名師傅到對岸開業，周父堅決不讓「開放工廠」。

在幼幼台工作的經歷，讓周信宏一心想耕耘兒童市場，他邊試著說服父親、邊進行產品設計、擬定業務方案；一年多過去了，那塊木牌仍牢牢掛在牆上，「不能講，一提就翻臉。」

對外部分，也有許多挫折。國小、安親班等地的民眾不是拿他開玩笑，就是認定他與妹妹是騙子。好不容易接到學校戶外教學的訂單，心中又開心又忐忑，煎熬到前一天，周信宏才開口「告知」父親，訂金已收，明天工廠大門一定要打開。一講完，他立刻衝回房間內，不敢多停留一秒鐘，生怕爆發家庭大戰。

隔日，在孩童興奮又疑惑的表情中，周父叉著腰、冷臉打開了工廠大門，但也因為親眼看到「真的有人要來參觀工廠」，而且源源不絕，態度也轉為全力支持，「我想，二代要說服一代最好的方法，就是以行動證明你的想法。」

數位行銷 電子報開報率高達三成

周父身處的年代是外銷媒體、貿易商找製造商的年代，周信宏則是身處數位世代。在當年網路還只有學術網路的時代，他就架設官網，10頁要價7萬；也與Accupass、Pinkoi、KKday、Klook等各式通路合作，推廣自家手作活動、產品、體驗行程等，帶來不少客群。

但周信宏表示，最重要的宣傳管道還是官網，歷經多次改版，不但有設計感，還兼有部落格、線上訂購等多元功能。

2024年開始發行的《木匠兄妹》電子報，剛開始就有6%的開報率，高於平均數值2%，今年更高達四成；其中經營祕訣在於，以專長分享台灣木頭種類、森林現況、后里吃喝玩樂等多種主題，鐵粉幾乎都知道從中挖寶。

數位行銷中的社群媒體則起步較晚，他認為，數位行銷是攻入不同年齡層的最佳工具，畢竟，這是一個人與手機共存的年代。周信宏現在更開始學習拍攝短影音，為直播銷售鋪路。

他也善用數位工具，例如：3D列印可減少打樣時間，「以前打樣需要二、三天，現在馬上就可以看到成果。」AI生成式工具，如：ChatGPT、Grok、Midjourney等，可以幫助收集、分析活動檔期資料等。

但大量創意也引來了抄襲，曾有中國客到工廠買走大批產品，周信宏並不太在意，「現在的企業挑戰除了商品創意，還要行銷創意。」努力經營自己的品牌，就能將抄襲的廠商拋在腦後。而他也奉行終身學習，期待以創意在新時代中立足。

昌立木器廠：

成立年份：1987年

廠區面積：600坪

主力產品：組子欄間

外銷市場：日本

木匠兄妹木工坊

成立年份：2005年

廠區面積：1,200坪

主力產品：戶外教學、DIY、職人手作課程、文創商品

外銷市場：歐洲、日韓、東南亞等16國

本文摘自《看》雜誌第267期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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