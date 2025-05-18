名人成樣板、嬰兒成供體 中共再陷活摘器官爭議

【撰文／哨聲角落】

台灣歌手Tank（呂建忠）近日在微博高調宣布，他於2024年底赴中國接受「亞洲首例心肝同期聯合移植手術」，術後恢復良好。他在貼文中不僅自動將「台灣」降格為「台灣省」，更以一席「感謝祖國」的告白，引爆輿論關注。

Tank移植成統戰樣板 外界反問：器官哪來的？

就在Tank宣布後，中國官媒旋即接力炒作，中共黨媒《人民網》大篇幅報導手術過程，稱這場歷時12小時的高難度移植，成功來自「腦死亡捐贈者的大愛」與浙江大學附屬第二醫院多個醫療團隊的通力合作。中國國台辦也不忘歌頌一番，稱「Tank的治療經歷是一場跨越海峽的生命接力，是兩岸同胞血濃於水，手足情深的生動寫照」。

然而，與官方營造的溫情敘事相對照，外界的疑問也隨之升高。不少人感到驚訝的是手術的速度與配對的效率。根據Tank所言，他在2024年3月的演唱會過後病情急轉直下，但卻能在2024年11月就完成移植手術，而且還是心臟與肝臟這種最難等的器官。

怎麼這麼快就找到匹配的器官了？對中國新聞具有敏感度的人，立刻聯想到多年來的「活摘器官」爭議，質疑Tank的器官來源恐怕不單純。

一些醫界人士回頭檢視中國器官移植的相關資料，赫然發現，2023年知名醫學期刊《美國移植雜誌》（AJT）上，有一篇來自上海交通大學仁濟醫院的報告，內容記錄了兩名出生僅2至3天的29週早產女嬰，在「撤除維生」後被摘除腎臟，移植給成年女性的過程。

29週早產兒被摘腎 台灣醫生：無法想像

根據該篇論文內容，兩名女嬰皆為29週出生的早產兒，體重約1.1至1.2公斤，在出生2到3天後「接受撤除維生治療」，心跳停止後進行腎臟摘除。腎臟分別移植給一名75公斤、未洗腎過的34歲女性，以及一名46公斤、洗腎6年的25歲女性。

台灣奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，這樣的流程與條件，在台灣醫療體系幾乎「無法想像」。他表示，29週早產兒在目前新生兒加護醫療進展下，有高達九成以上的存活率。若是真的有經過積極搶救，其腎臟往往因缺血或循環不良而不具移植價值，反之若腎臟保持可用，則代表這些嬰兒可能尚未進入「完全無法救治」的階段。此外，論文中關於病況、搶救紀錄、家屬同意流程與倫理審查的資訊極為簡略，幾乎未提，這種資訊空白也讓許多醫界人士感到憂慮。

另一項備受質疑的，是整體移植流程的時間效率。從嬰兒出生到死亡、摘取器官，再到完成移植，幾乎都在3天內完成，顯示整個流程幾乎「無縫接軌」。台大醫院小兒科陳倩儀醫師提出，嬰兒的血量極少，若真是在出生後才啟動配對流程，根本不可能完成有效配型。她懷疑移植程序在出生前就已經啟動甚至完成，否則難以解釋這種配對效率。

中國醫師推廣嬰兒腎 網友怒轟「魔鬼」

「嬰兒腎」的案例震驚世人，仔細檢索中國相關醫學研究後，發現在中國，嬰兒的器官移植案例並非少數。例如：中國《臨床器官移植雜誌》曾報導一例出生第五天就進行肝臟移植供體捐贈的個案；另有研究指出，早在2017年，中山大學附屬第一醫院就已完成新生兒腎臟移植手術，且以「提升供體來源彈性」為目標。

有網友再翻到一位中國泌尿外科醫師宋塗潤，曾拍片在抖音上大力推廣嬰兒腎臟的優點，稱其「質量好」、耐缺血、再生能力強，術後6個月內可長大至成人大小，並透露團隊已進行數十例相關手術。這段影片在台灣社群間瘋傳，引發「嬰兒是否早已成為供體資源庫」的擔憂，也有網友發現，宋塗潤在指稱被摘除腎臟的嬰兒時，使用了「供」一字，而非「捐」，大罵表示「這是魔鬼說的話，把一個生命說成供體」。

這些被包裝為醫學進展的手術報告，背後卻隱藏著醫療倫理、資訊透明度與人權問題的深層爭議。但在中國，這些爭議話題從未被拿出來討論，甚至成為禁忌。有台灣醫生就痛批，當一項手術的成功，建立在資訊不明、倫理模糊、社會沉默之上，這就不再只是醫療技術問題，而是「道德退化」。

移植制度不透明 「國有器官」真相引發關注

中國自2000年以來器官移植數量迅速成長，官方雖宣稱來源來自自願捐贈者，但其登錄制度缺乏透明，與公安、監獄系統存在交叉管理的結構，早已引發國際組織關切。根據美國國會、國際特赦組織、自由之家等多方資料，中共曾被多次指控將法輪功人士、維吾爾人與異議人士作為潛在活體器官供體，並透過公安與醫院體系配對，把器官移植視為獲利和外交工具。

國際器官移植關懷協會副理事長暨發言人黃士維指出，器官移植必須建立在一套透明、可溯源的制度上，醫療機構應清楚公開每一筆手術的時間、數量與配對來源。然而在中國，這樣的透明從未出現。中共雖聲稱其器官來源「合乎規範、可供追查」，實際上卻是高度封閉、無從查證的黑箱運作，外界根本無法驗證其真實性。

如今，活摘器官的對象早已不限於宗教團體、少數民族或異議分子，更多「普通人」也正無聲地消失。近年，中國社會頻繁出現青少年離奇失蹤事件，引發民間不安。以2023年胡鑫宇失蹤案為例，這名江西高中生某日在校園內突然失蹤，110天後才被發現陳屍於學校附近，警方草率結案為「上吊自殺」，卻無法交代遺體現場的諸多疑點。輿論質疑此案與器官黑市有關，即便官方否認，社會的不信任與陰影卻未曾消散。

回看Tank的移植案例，雖然他本人深信自己是「重獲新生」，卻無法掩蓋整起事件中諸多未解的倫理疑問。這場被塑造成醫療奇蹟的手術個案，實則更像是一場精心包裝的大外宣秀。當器官來源成謎、制度缺乏監督，而官方卻藉名人之口唱和政治論述，這樣的「奇蹟」不僅無法令人欽佩，反而讓人對其背後的黑暗操作更加警覺與質疑。