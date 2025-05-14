運用「反向投資」哲學於創業：在不起眼的地方 找到人生下一個可能

【撰文／林茂昌】

在錄製《財經搖滾》節目時，主持人安慈小姐提到我兩年前寫的一篇文章〈咖啡店與理髮店：哪個能圓夢、哪個是惡夢？〉。她問：「怎麼會想到用『反向投資哲學』來談創業？」

我笑說：「因為那時看到太多人，都選了一條太擁擠的路，開咖啡店，然後太辛苦了。」

所謂「反向投資」（Contrarian Investing）哲學，原本是金融投資策略：當大家都看漲時，你反而放空；當別人恐慌賣出時，你靜靜進場。這邏輯套在創業上也一樣受用：別跟風、別盲從，熱門不一定對你最好。越少人注意的地方，反而藏著最實在的機會與價值。

你看到的光鮮 背後其實是斑斑血淚

對上班族創業者來說，第一步通常是選產業，也最容易錯。你會很自然地被那些「看起來很酷」的行業吸引，如：咖啡店、手搖飲、文創市集、寵物旅館、夾娃娃機、自助洗衣等，這些產業夢想滿滿、媒體常報導，IG拍起來也美。但一個產業太熱，通常代表對手太多、利潤被擠壓、行銷成本高、顧客開始疲乏。

說穿了，就是一場遲到的戰爭。當你還在煩惱Logo要多有質感，別人早就砸錢買廣告、談合作、搶市占。

從經濟學來說，這種「進入門檻低」的產業，一旦過熱，就會變成「完全競爭市場」，最終走向「無利可圖」。十多年前的台北手搖飲就是例子，品牌開得快，消失得也很快。一旦市場變得「都差不多」且「開始拚價格」，創業就不再是夢想，而是惡夢。

別想點子了 先看誰被忘了

你可能會問：「那我該怎麼構想創業計畫？」

反向創業不是從「我有個好點子」開始，而是從「什麼被忽略」出發。許多人創業是想做一間個性咖啡館、一個潮潮的App。但真正的市場導向（Market Orientation）會問：

．哪些需求一直存在，卻被當作空氣？

．誰被主流市場遺忘了？

以健身產業為例，多數人鎖定年輕族群、設備齊全、網美風格。但業績往往不怎麼樣。有人反其道而行，聚焦銀髮族體適能、女性專屬健身、社區小型健身站等，雖不華麗，但穩穩抓住一群「想運動卻被忽視的人」。

這就是反向創業的核心：避開光鮮亮麗的選項，別人看不見的痛點才是你能深耕的市場。

無聊產業 才是真正的藍海

如果你還沒有具體方向，建議你看看「無聊產業」（Boring Businesses），它非常符合反向哲學。什麼是無聊產業？就是那些不酷、不新、不上新聞的行業，例如：水電修繕、房屋抓漏、清潔公司、傳統理髮、鞋包維修、園藝除草、瓦斯配送等。除了無聊之外，通常還有工作繁重、環境不佳甚至惡劣骯髒等不利因素。

所以，這些行業沒人搶，也不會有創投來投，但有兩個超強特性：

1. 剛性需求（Inelastic Demand）：

水管壞了，不能等AI；鞋底開了，會寫程式也沒用；廁所堵了，不會因為你忙著追劇就自動打通。

2. 高轉換成本（High Switching Costs）：

假設你有一個長期信任的水電師傅，家裡問題自然都找他。如果要換人，你不知道去哪找，萬一找錯，後果更麻煩。這讓客戶黏著度極高。

再加上三個隱藏優勢：

．年輕人嫌累不想做，競爭自然少。

．客戶靠口碑與信任，不用砸廣告。

．做越久越熟練，而你越熟練越細心，客人就越不會換人。需要時間累積。

這些組合，讓你的事業即使進入門檻低，也能避開紅海競爭，走出自己的藍海策略。

白領變黑手 他翻轉了人生

雖然是聽來的，但我相信故事是真的。讀者諸君應該也聽過類似情節：一個朋友的朋友，原本在大公司上班了十多年，工時長、壓力大，導致身體出狀況。後來他辭職，成立了一間清潔公司。一開始既辛苦又尷尬，朋友笑他「白領變黑手」。但他咬牙撐下來，靠口碑穩穩接單，甚至包下社區型業務。

現在，他不用加班、不做簡報、不再苦等主管提拔。感嘆當初「在辦公室裡打拚了將近二十年，卻換不到一張掌握人生的門票」，如今終於有穩定收入、有熟客轉介。他第一次覺得：「我終於掌握自己的人生。」還能聘用弱勢者，做一點社會回饋。

這不就是很多人夢寐以求的第二人生嗎？

無聊 也能變成創作寶藏

更妙的是，無聊產業不只可以創業，還能成為創作內容（Contents）。許多人邊做邊拍影片，教人修鞋、補漏、水電DIY，反而打出知名度，甚至開課等。總之，副業比本業還賺。

因為這些內容都是「急需又普遍」的實用技能。馬桶堵住了，沒時間讓人胡亂摸索，要立刻上網查「如何通馬桶」。你願意分享實用知識，就很容易累積觀眾與信任。

光是COVID-19期間，「如何自己理髮」相關影片就有上百萬點閱率。

冷門 不等於沒機會

很多人不是沒能力，而是選錯了戰場。在某些產業，你越努力只會越焦慮；但換個方向，你的細心、責任感與人生歷練，反而會變成最大的優勢。

創業不一定要開間漂亮的店，或做出破億營收才叫成功。對工作多年、想找出口的人來說，只要能自由掌控時間、有穩定收入、做得下去，就是人生的大翻轉。

給被卡住的你：下一條人生路的入口 可能在不起眼的地方

你不是唯一對生活感到卡住的人。很多人也在心裡問著：「還有沒有下一條路？」

有的。別人沒看見的地方，不代表沒路了。別急著說「太無聊、太辛苦、太難堪」，其實，無聊的產業做久了，也就不無聊了。事業上軌道之後就有穩定的現金流，日子其實挺滋潤的。

有些路，入口很不起眼，但只有你實際走進去才會發現，它原來是人生的另一個可能。