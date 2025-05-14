許智傑爬梳地球香味野徑 打造台灣香水品牌「PAPILLON DOUX」

【撰文／謝平平】

2023年5月創立的台灣新創公司「金琺斯」（Aurum Fancy），去年推出「台灣山」系列擴香石，例如：嘉明湖、雪山、玉山、南湖大山等，吸引許多登山者的注意。今年3月，受到日本企業加速器「酷日國際」（Creww Taiwan）協助，在日本佐賀落地。創辦人許智傑擁有靈敏的鼻子，又具有化學、生物專業背景，走上調香之路，可說是必然，也是意外。他籌劃創業已經三年，做足功課後，果然一飛沖天。除了日本，還進軍法國、美國，布局相當精準。

想像的幸福 從食物調香出發

許智傑從小經常可以聞到許多奇怪的味道，與爸爸一起爬山時，樹木、草、花都有不同的味道，「從小，我就覺得山裡一年四季的味道，都不一樣。」

何止山中有味，他曾在食品公司開發食物香氣，知道味道能調動人的情緒與記憶，甚至是消費動力的來源，例如：香噴噴的滷肉飯、空氣中的咖啡香氣。

COVID-19疫情發生後，民眾戴起口罩，貼上香氛片，引起他的好奇，加上當時查看許多商業報告，香水產業正逐漸擴大，於是他決定創業。

創業前，許智傑曾在大公司的新創事業部門工作，擔任經濟部標檢局委員，也為多家國際單位分析物質，熟識農場。他認為，創業應做好準備，於是花了多年的時間研究香氣的天然結構，又站在消費者立場，試圖打破疊香（將香水組合在一起）的規矩。

味道，是藝術也是科學

為了找出不會互相衝突的香氣，在幫家人煮完飯後，他就開始「複習功課」，翻開有機化學、生物學等書籍，畫出一個又一個分子式，在腦中模擬氣味，研究香氣分子的碰撞如何造成化學式的改變。

一旦找出合適的化學式，許智傑就前去拜訪農場，詢問有無類似的原料素材，再據此慢慢調整，並找朋友幫忙試香，如此反覆三年。

調香界常說的花香調、木質調，到了許智傑腦中都成了一個個化學分子──前香分子量較低，如柑橘；後香則是分子量較重，如雪松。他也以化學來解釋端午節為何要掛艾草、抹雄黃？「因為含有特殊二級代謝物質的植物，會影響節肢動物、昆蟲的氣體交換，因此昆蟲會避開。」

好吧，那一個個的化學分子式如何成為腦中的印象呢？

「一個是我已經知道味道了，我會去想接上哪一個味道比較好。」具有食物調香的經驗，對他而言，相當加分，例如：希望花香較暖，就加上丁香、胡椒，香氣偏熱辣；洋甘菊可以帶出香氣的乾淨；醛類分子可以增加香氣穿透力。

過往在校日日都得進行有機化學的實驗，「我把每個化合物都聞了一遍。」原本是應付考試，但無形中，許智傑在腦中建構了一個分子味道資料庫，加上經驗，調香對他來說，並不困難。

天賦異稟 嗅聞力超強

調香師除了要有靈敏的鼻子、優秀的記憶力，最好還要懂化學，許智傑三者皆備；但直到35歲時，這個超能力才被凸顯出來。

他與家人在巴黎旅遊時，可以尋著老飯店獨有香氣回到居所；他也曾聞嗅孩子手上味道，找到孩子遺失的手機。妻子大呼神奇之餘，帶著許智傑聞嗅香水，打開了另外一個世界。

香氣令人愉悅 孕育品牌誕生

周遭朋友也是他進入香氣領域的動力，當他拿香水給朋友嘗試時，大家都露出微笑，「我的朋友很多是教學工作，要做學術研究，壓力很大，這些香味可以幫助他們紓壓。」看著朋友從愁眉苦臉轉為舒心愉快，他開玩笑說，創造他人喜歡的香氣，似乎可以積德。

2023年5月，公司成立時，他已投入三年業餘時間研究香水配方，一上架產品，就讓人驚豔。

▲以蝴蝶為意象的「PAPILLON DOUX」地球系列香水禮盒。PAPILLON DOUX提供

突破香水品牌的經營思維

精心製作的「PAPILLON DOUX」（法文：甜蜜的蝴蝶）品牌「地球系列」經典香水於2024年1月發表，刻畫的是赤道到極圈的植物風景，許智傑也以自己的專業打破了不能「疊香」的思維。他邀請網紅前來自行調配香水，「地球系列」只有七瓶香水，卻可相互疊香到127個味道。新品一發表，也讓他受到日本市場的矚目。

另一套則是「台灣山」系列擴香石，每座山獨有的植物、味道，都以他的記憶來調配，若用到不能採摘的珍稀植物香氣，就以其他植物來替補。

國際香水品牌不管大、小，多以推出獨特配方產品為主，但許智傑將公司業務劃分為四個面向，除了香水產品，也跨足美妝品，提供希望打造香水品牌的客戶客製配方，推廣香氣教育，可見其雄心壯志不在香水的單一領域，市場也不限於台灣。

因曾與國際單位合作，對歐洲農場和日本都不陌生，許智傑將配方設計建立在台灣，搭配歐、日的香氣原料，設立全球化的香氣團隊。在通過美國食品藥物管理局（FDA）查核後，「PAPILLON DOUX」的目標再添全球最大消費市場──美國。

許智傑認為，香氣打造了一個感官直覺的世界。因此，「PAPILLON DOUX」的品牌意象就是讓消費者如同在香氣中自在飛舞的蝴蝶，感受著山川河流的天然與美麗。