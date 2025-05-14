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關稅政策重構供應鏈 環保鞋品牌「馳綠」啟動美國建廠

聯合新聞網／ 看雜誌
▲台灣製鞋品牌「ccilu馳綠」創辦人許佳鳴。葉俊宏攝影
▲台灣製鞋品牌「ccilu馳綠」創辦人許佳鳴。葉俊宏攝影

【撰文／曾允盈】

美國總統川普主導的新一輪關稅政策，全球製造業面臨供應鏈重組的壓力。台灣製鞋品牌「ccilu馳綠」創辦人許佳鳴表示，影響不劇烈，然而可預期的是，原來「中國製造」銷售美國的產線，改為越南製造或台灣製造的機率大增。

馳綠布局全球，台灣、越南、中國、墨西哥皆有產線，銷售市場以台灣、日本為主，美國占整體營收20%至25%；中國製造、出口美國的比重則占15%，「這部分確實頭疼，剩下85%要先撐著，之後就要做出調整。」

▲製鞋業走向「區域循環經濟」，是未來的趨勢。圖為馳綠開發的環保短靴。馳綠提供
▲製鞋業走向「區域循環經濟」，是未來的趨勢。圖為馳綠開發的環保短靴。馳綠提供

從「全球分工」到「區域循環」

可預期的是，原來中國製造銷售美國的產線，將改為越南製造或台灣製造，但仍保留部分中國製造的產能，持續分散供應鏈風險。

過去台商依賴中國製造、外銷美國的模式，勢必得重新洗牌。全球化分工下，過去常因忽視環境與物流成本，而被視為高效，然而川普關稅政策的爆發，反而暴露「外部成本未內部化」，也讓企業重新正視這個代價。

走向「區域循環經濟」，是未來的趨勢，許佳鳴表示，這正是馳綠品牌的理念，過往馳綠也不斷倡議減少產品的碳足跡，也能降低跨國供應鏈的風險。許佳鳴提到，未來的產線可能「依市場而建廠」──美國市場由墨西哥或本地供應，歐盟需求可由越南或歐洲建廠來供應，中國市場仍由中國產線供應，以減少衝擊與關稅壓力。

他舉例，該區域的廢棄物如果可以回收，就應用製造再回到該區域市場做銷售，這樣的區域循環經濟模式，可以讓降低越洋貿易的依存度，也可以讓產品有最短的銷售足跡。

「在地生產、在地銷售」 2026後將於美國設廠

許佳鳴也提及，為落實「在地生產、在地銷售」，馳綠早在三、四年前，就開始布局美國生產，關稅政策則推動落實，已確定於2026至2027年，在美國落地生產。他強調，這也是對永續與效率的再定義。

會決定前往美國設廠，許佳鳴認為，亞洲製造未來優勢不會太大，當然工資還是相對低，製造也很純熟，然而隨著技術的改善，美國生產部分高度自動化的產品，也相當有潛力。

許佳鳴補充，企業不能再只看「哪裡製造最便宜」，而是要建立在各地「製造且銷售」的能力，具備真正的區域適應力與品牌韌性。

衝擊快時尚 消費習慣該被重塑

川普的對等關稅暫緩90天，不少傳產迎來急單，業者進入趕工階段，想搶在緩衝期，把對美國市場的貨盡快出完。許佳鳴提到，馳綠同樣也是如此，不過事實上不少美國方客戶，也可能會停止拉貨，他們內部也在思考下一步。

川普為保護本土產業，吸引企業回流，一系列關稅政策，雖預期將提高生產成本，許佳鳴則樂見其成，並提出對快時尚產業的反思，他還以iPhone做比喻：如果因為製造地遷移，假設未來一支iPhone從3萬變成10萬，是不是意味消費習慣必須跟著改變？

消費者正好可以思考：是否需要那麼頻繁更換手機，汰換流行品？對企業而言，則是考驗對不同市場的深耕，和供應鏈整合能力。

關稅政策是一次供應鏈脆弱的總體檢，許佳鳴思考表示，從製鞋產業看見的，更是一場對「生產邏輯」、「銷售概念」、「消費文化」的全面反思。

本文摘自《看》雜誌第266期，更多內容請見 http://www.watchinese.com
請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌第266期）謝謝！

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