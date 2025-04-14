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年輕人消失 無人村激增 中國人口僅剩10億？

聯合新聞網／ 看雜誌
不少人開始質疑，中國人口是否正以難以察覺的方式大幅減少？（路透）
不少人開始質疑，中國人口是否正以難以察覺的方式大幅減少？（路透）

【撰文／哨子先生】

近一年來，中國網路上不停流傳一個疑問：「人都去哪了？」

不僅是北上廣深這些一線城市，許多二、三線城市的居民也發現，過去熙熙攘攘的商場、小吃街，如今顯得冷冷清清，人氣大不如前。不少中國直播主紛紛發布影片，質疑為何城鎮與鄉村都變得空蕩蕩，甚至直指：「中國號稱14億人口，這些人到底去哪了？」

更令人震驚的是，有多名直播主在湖南、湖北、河南、河北、廣西、雲南等地拍到大量「無人村」，畫面中道路破敗、房屋荒廢，幾乎看不到任何人影，宛如世界末日場景。這些影像在網路上引發熱議，不少人開始質疑，中國人口是否正以難以察覺的方式大幅減少？

殯儀館員工爆料：80、90後猝死成「常態」

不只是街頭變得冷清，年輕人的死亡率也似乎正在上升。

近期，一名中國殯葬業者在直播中透露，過去一、二年來，他送走的80後和90後明顯增多，且多數死因與「心臟問題」相關，尤其是心肌梗塞。他不解，這批人應該是最健康的年齡層，為什麼會這麼多人突然離世？更令人困惑的是，許多死者生前並無明顯的慢性病史，卻在睡夢中或日常活動中猝然離世。

這個現象並不是個案。2024年4月，一名34歲中國網紅「飛飛一杯酒」因「心臟病突發」去世，掀起全網熱議。評論區內，網友紛紛分享身邊類似的故事，有人提到朋友的30歲兒子「突然就走了」；一位北漂青年透露，短短一年內身邊就有9名年輕人去世，年齡最小的30歲，最大的45歲；有網友整理了自己認識的人，發現2023年有6個年輕人猝死，2024年又有3個。

根據中國官方數據，80後、90後的死亡率應分別為5.2%與3%。然而，若這些爆料屬實，真實數字可能遠超統計數據所反映的狀況。

高層也「中招」？中南海內部的神祕疫情

這股死亡潮似乎不僅影響普通民眾，就連中共高層官員也未能倖免。2025年全國兩會期間，全國人大委員長趙樂際因「呼吸道感染」缺席會議，成為近20年來首位在兩會期間因病缺席的國家領導人。這一異常舉動，引發外界諸多猜測：他是因健康問題缺席，還是因政治鬥爭被邊緣化？

據《上報》報導，北京在今年初曾爆發A型流感疫情，甚至傳入中南海。不僅趙樂際因病缺席，主持政協會議的王滬寧也被拍到頻頻咳嗽，氣色不佳。儘管坊間討論熱烈，北京當局卻依然不願對疫情現況做出詳細說明。網上更傳出「A型流感疫情嚴重程度被刻意隱瞞」的說法，甚至有患者出現類似新冠疫情時期的「白肺」症狀。

有網友爆料，從年前開始，各地醫院人滿為患，甚至傳出「棺材脫銷、價格暴漲」的消息。

網上流傳一擷圖寫：「我得到一個消息，國內的殯儀館火葬場所有統計的數據一律不准外傳，如果是員工的話開除，是領導就地免職。現在下了這個嚴令，火化屍體的數目要嚴格保密。」據說部分地區甚至被迫開放土葬，以減少火化壓力。這些場景，讓人想起2020年疫情爆發初期的中國。

醫界爆料：青年心梗、腦梗猝死案例激增

一名江蘇醫師張亮（化名）日前向《大紀元時報》揭露，30至40歲青壯年猝死的案例確實顯著增加，幾乎每天都能見到心肌梗塞、腦中風等急症送入醫院，許多病患在短短幾分鐘內便失去生命跡象，無法搶救。他強調：「這些人原本身體健康，沒有基礎病史，甚至是機關單位員工，工作壓力並不算特別大。」

更令人擔憂的是，這種現象自新冠病毒疫情後開始顯著上升，如今更達高峰。張亮直言：「現在幾乎沒有真正健康的人了，80%以上的年輕人處於亞健康狀態，尤其是肺結節幾乎人人都有。」

這一觀察與許多民間爆料的現象相互呼應。然而中國官方僅回應稱：「與季節性流感有關。」對此，民間普遍不買帳。許多人懷疑這可能與新冠疫苗的副作用有關，有醫生私下表示：「我們認為這些猝死案例與疫苗存在關聯，但沒有人敢公開討論。」

大量人口消失 經濟崩盤的真相

打從2019年新冠病毒疫情爆發以後，中國官方從未公開透明披露確切的死亡人數，相關人口統計數據也都缺乏細節。

中共統計局2025年1月17日發布數據，稱2024年底中國人口14億828萬，比2023年末減少139萬，人口自然成長率為負0.99%。單從這個數據來看，中國人口只是小幅下降。但有網友利用馬斯克版的人工智慧模型「Grok3」根據中國公布的消費數據、失業率等參數，推算出中國人口可能減少1.5億至2億。

2022年6月，上海公安系統數據外洩，顯示中國實際人口數可能僅剩10億。若該數據屬實，則意味著中國人口的減少程度遠超過官方的公布。

究竟這些「消失的人」去了哪裡？這背後的原因是新冠後遺症？疫苗影響？還是其他原因？此外，這些觀察與推測，或許也解釋了為什麼中國經濟在解封後不但沒復甦，反而一路崩盤，至今還沒探底。

過去幾十年，中共不斷主打「人口紅利」，成為中國經濟發展的重要基石。然而，當年輕人正在大規模消失，誰來消費？誰來買房？誰來支撐經濟？

本文摘自《看》雜誌第265期，更多內容請見 http://www.watchinese.com
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