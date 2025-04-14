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關稅戰爭開打 長期投資人該如何面對？

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美國總統川普上任後，以對等待遇為由，對世界各國祭出關稅戰，連傳統盟友加拿大和歐盟也不例外。(路透)
美國總統川普上任後，以對等待遇為由，對世界各國祭出關稅戰，連傳統盟友加拿大和歐盟也不例外。(路透)

【撰文／林茂昌】

美國總統川普上任後，以對等待遇為由，對世界各國祭出關稅戰，連傳統盟友加拿大和歐盟也不例外。接著，各國紛紛宣稱若川普執意提高關稅，將對美施以報復。而全球關稅戰一旦開打，經濟必然受到衝擊：物價上漲、消費減少以及各種後續效應。當然，股市已經先行反應下挫。很多朋友問我，即使是長期投資，面對即將來臨的經濟風暴，難道不需要躲一下嗎？

AI的回答

危險在眼前，我們的自然反應是躲開，舉世皆然。朋友們知道我一向主張長期持有，不會隨便減碼，因此想知道是什麼道理。被問了幾次之後，在一次聚餐當中，我靈光一閃，為什麼不問一下ChatGPT？於是拿出手機輸入：「面對美國關稅政策改變對經濟的影響，長期投資人需要減碼，等空頭過去之後再投資嗎？」

AI的每次回答都不太一樣，而且會因前面已有的對話而有所變化，但大同小異。基本上有二個重點：一、要做好分散以及資金控管；二、長期投資重視長期的基本面而非短期波動。

在此引用幾段ChatGPT的回答：「總體來說，長期投資應該關注企業基本面，而非短期市場情緒。歷史數據顯示，即使經歷金融危機、貿易戰等事件，長期投資回報依然向上。」「長期投資者通常不應該根據短期政策變動頻繁調整投資組合，因為這可能會導致錯失市場回升的機會。」（筆者按：說得實在太好了！）

另外，AI也對投資人基於短期波動而買賣的結果，給了明確答案：「根據研究，S&P 500長期年均回報約為9%～10%，但普通投資人的年均回報可能僅4～5%，因為他們在市場恐慌時賣出，在樂觀時買進。」「許多投資人無法持有資產足夠長的時間來讓複利發揮作用。他們頻繁交易，試圖擇時進場，結果往往錯失大部分的長期回報。」

在股市，逃跑未必比較好

換言之，在股市裡，面對大大小小的危機，逃跑未必比較好。而如果你手上持有的是優質企業或是台灣50之類的ETF，只要抱得夠久，就有豐厚的複利效果。

其實，我們也可以換一個方向思考這個問題：大家都知道台積電是好公司，有強大的競爭優勢，過去，如能長期持有20年，獲利驚人。但從2005年至今，買過台積電的投資人不知有多少，但除了大股東、經理人和少數長期投資者之外，有幾人能長抱20年呢？那些中途跑掉的人並非傻瓜，個個都有正當理由：「漲太多了，獲利了結」、「金融海嘯」、「訂單能見度不高」、「Covid來襲」等，不勝枚舉。但跑掉之後，就回不來了。

成長也需要逆境的洗禮

為什麼優質企業可以長期成長、長期投資？許多人以為成長來自資本支出、研發經費，或是更快速的併購行動。其實，那只是顯而易見的項目而已。筆者認為，不論投入多少資本支出和研發經費，沒有逆境，企業就不會有真正的成長。就好像人只有經過鍛鍊，才會長肌肉。適當的逆境和充足的養分同樣重要。

不論哪個產業，哪家企業，總會遇到挫折與逆境。蘋果、亞馬遜、輝達等熱門成長股，哪一家沒有經歷過股價重挫、投資人棄如敝屣的階段？俗話說，殺不死我的，使我更強壯。處於逆境時，一切都不對勁。迫使企業重新思考、重新整合、定位、去蕪存菁並嘗試突破。一旦突破難關，企業的體質與眼界也就跟著強化，從而進入新階段的成長。

我們可以說，沒有一家成功的企業不是經歷無數的逆境洗禮才熬過來的。企業的股東，必然也跟著走過所有的逆境與順境。如果投資人只想在企業處於順境成長時買進，逆境衰退時賣出，結果往往變成高買低賣，也就是前面AI對話所說的「往往錯失大部分的長期回報」。

投資人需要的是耐心

既然投資人在逆境來襲時賣出是影響投資績效的原因之一，耐心持有就成為關鍵。耐心，看似比企業經營者摩頂放踵受盡煎熬容易一些，其實不然。許多投資專家甚至認為，耐心是投資人最重要的特質，有的人做得到，有的人就是做不到。

此外，優質企業的股價大部分時間都偏高，只有面臨逆境時，才會稍稍下挫。投資人想要投資，就得耐心等待企業進入逆境，股價回挫到合理價位。而買進之後，還要有極大的耐心，等待公司突破逆境，迎來新的成長。

這事說起來簡單，做起來可就沒那麼容易了。當世界進入關稅大戰，股市必然有一番震盪。這時你不僅不能害怕，還要在眾人恐慌的時候買進，然後長期持有，似乎有違人性。

乾脆「忘了它」比較容易

當然，還是有比較符合人性的方法，那就是用閒錢買進好公司，然後忘了它。波克夏（Berkshire Hathaway）2010年股東會時，投資人問巴菲特（Warren Buffett），如何在眾人恐慌時克服自己的恐懼？巴菲特和蒙格（Charles Munger）有一段很精采的回答。（有興趣的讀者請自行查閱。）

但巴菲特最後一句話最有意思：「最後，重要的是，用不錯的價錢買到好企業，然後好長、好長、好長一段時間，忘了它。但有的人做得到，有的人做不到。」

本文摘自《看》雜誌第265期，更多內容請見 http://www.watchinese.com
請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌第265期）謝謝！

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