提供一站式線上服務 Simpany協助創業者「簡單開公司」

【撰文／楊戎真 圖／Simpany提供】

成立公司的手續，以及公司成立後的財會、稅務，是很多創業者的惡夢。如果有簡易的工具將這些行政手續化繁為簡，企業創辦人就可以更專注於業務的發展，創造更多的營收。成立於2017年的「Simpany」（心朋科技），結合「simple」與「company」，提供業主一站式「簡單開公司」的專業服務。創辦人林端容表示，Simpany提供了各式各樣的數位化工具，不僅滿足客戶多元的需求，同時也突破Simpany自身服務量能的侷限，創造多贏的局面。

Simpany提供了各式各樣的數位化工具，滿足客戶多元的需求。

「設立線上辦」》簡化創業者開公司流程

不少創業者設立小規模公司前，都有諸多疑問，很多人因而選擇由事務所代辦。Simpany則推出「設立線上辦」服務，透過網頁引導，帶著客戶完成所有步驟，過程中也會提醒客戶該注意的細節。

Simpany「設立線上辦」的服務，簡化了公司成立的流程。

除了協助微型企業的設立，Simpany還提供後續的記帳、稅務等服務，過程中透過各種線上化工具，諸如：手開發票小幫手、租金扣繳計算機、執行業務所得扣繳計算機、雲端帳簿、勞健保計算機等，讓繁瑣複雜的計算工作，透過輸入資料便能自動產出數據，協助企業簡化事務流程及提高準確度。

林端容表示，設立公司有很多「眉角」，創辦人通常不會注意到，一不小心就可能「踩雷」。她舉例：設立公司要先查詢名稱並填寫營業項目，雖然營業項目沒有數量限制，但Simpany會建議落在10至30個上下較為恰當，因為項目過多或涵蓋類型太廣，可能不利於銀行開戶、投資人或合作方對業務專業度的評估等。此外，最好以公司的「主要經營」且「擴大書審稅率較低」的項目優先排序，因為主要經營項目的類別，會影響全年度營利所得需要繳納的稅金。

創業不踩雷》研發財會、稅務系統工具避雷

公司完成設立後，往往創辦人就開始投入服務或銷售。林端容指出，很多創業者對於財務與稅務沒有基礎概念，不知道自己已經踩到營業稅起徵點的門檻，或是不知道自己已達開立發票的標準。

「所有可能會踩到的雷，我們全部放在「設立線上辦」系統統一做說明，並考慮業主沒有注意到、但其實後面會有影響的事情。」林端容笑著說，其實這些服務很多都來自自己創業過程中的經驗，她歸納出一些「雷區」提醒業主注意：

雷一：忽略營業稅起徵點

不同業別營業稅起徵點有所不同，財政部公告顯示，2025年1月1日開始，買賣業等銷售貨物業別，「小規模營業人營業稅起徵點」調高至每月銷售額新台幣10萬元；「裝潢業等銷售勞務業別起徵點」則調高至每月銷售額5萬元。

雷二：忽略開立統一發票門檻

至於開立統一發票，林端容舉例，一些網拍賣家，營業額已經超過每個月20萬，達到開立統一發票的標準卻沒有開，而目前稽查漏稅的管道很多元，很容易就會被抓漏稅。她補充說明，在台灣銷售商品的平台，當國稅局要求提供資料時就必須提供，而達到一定程度的賣家會被要求補稅。如果賣家商品淨利不高，一旦補稅很可能就做白工了。

雷三：忘了「營業稅」

林端容表示，很多人不會注意稅務相關資訊，銷售商品以成本或同業價為依據抓訂價，卻沒有算到營業稅。她提醒，台灣的商品價格是含稅價，訂價應該加上營業稅稅金。

雷四：算錯人事成本

人事成本也隱藏細節。一個4萬塊的員工，因為公司還需負擔勞健保、勞退等，實際成本大約在4萬8或4萬9左右。

雷五：各類型行政作業錯誤

發票開錯的機率很高，如：統編寫錯、抬頭寫錯、稅額算錯、大寫數字不會寫，或是忘了進項發票沒有扣抵到等，諸多行政作業都很耗費人力、時間。

針對上述雷區，Simpany開發出各類型的工具輔助客戶，例如「勞健保計算機小工具」，輸入薪資後，便會顯示勞健保級距，並計算出公司負擔、個人負擔、勞退等數據，以便雇主聘僱人員時參考。在發票方面，則是透過串接財政部資料，系統自動蒐集公司資料，省下資料輸入的人力與時間，並降低出錯率。林端容表示，Simpany的各項小工具，為客戶省下85%的開立發票行政作業、90%的發票整理時間，以及75%的薪資發放作業。

她指出，台灣有上百萬家的微型企業，市面上卻很少有針對這些企業開發的軟體。這些五人以下的公司，普遍面臨「無專業財務人員、軟體須符合台灣稅務規範、創業者時間有限、行政手續人工出錯率高」等痛點。Simpany針對這些需求，逐年研發系統工具，最終希望能將輸入的所有資料，包括：電子發票、薪資、勞動所得、租金扣繳、所得扣繳、營業稅計算、稅務計算、勞健保計算等林林總總的項目，彙整成該公司的雲端帳簿，達到「不用記帳就已經記帳」的目的。

創業評估》五方面思考開設「行號」或「公司」

林端容表示，創業前與創業中會遇到各式各樣的問題，很難面面俱到，尤其是有些人的技能不明確、不知道自己的優勢在哪時，就會迷茫。因此，對於想要創業卻還不知道往哪個方向的人，她建議可從思考自己對社會「可以幫上什麼忙」開始。至於已經知道自己的定位，只是不知從何著手的人，她建議可以從「個人所得、行業風險、營業地區、營業額形態及長期規劃」五個方面思考，選擇開設「行號」或「公司」。

所謂「行號」，是依《商業登記法》以營利為目的的「獨資」或「合夥」企業，如：工作室、企業社、工程行、實業社、工作室、餐廳、工作坊等都是行號。而「公司」則是依《公司法》成立「有限公司」或是「股份有限公司」。

1.個人所得

林端容首先建議，要開公司還是行號，負責人的所得高低是一個評判基準。林端容說明，「公司」的「所得」是繳「營利事業所得稅」，跟個人的連結是透過「股利」，股利可以選擇發放、不發放、部分發放，所以對於高所得人士，比較間接、有彈性調整的空間。「行號」目前沒有營利事業所得稅，所得會直接計入負責人、合夥人的「營利所得」課個人綜合所得稅。因此所得高的人，就比較適合開設公司。

2.行業風險

行業風險高低，也是判斷基準之一。行號是無限責任，亦即負責人對行號的債務，負有無限清償的責任，一旦經營失敗，必須用個人財產來清償債務；公司則是有限責任，股東對於公司的責任，以其出資額為限，所以當公司破產時，股東不需要用個人資產來償還公司的債務。

林端容舉例說明：旅遊業或是活動策劃，過程中可能發生一些危險，就屬於行業風險高；如果是設計、提供文字的創作者，涉及的頂多是版權爭議，只要沒有抄襲，服務過程中最多是客戶不滿意，可折價給他，風險不高，設立行號也還可以。因此林端容總結：風險高的用公司，風險低的用行號。

3.營業地區

行號限定在單一縣市，只要在地方政府辦理商業登記即可，設立的程序相對簡單，手續不若公司設立繁瑣，且設立成本相對較低，適合初期資金有限的創業者。公司則涵蓋所有縣市，如果未來已有擴張業務到其他縣市的規劃，設立公司有利拓展。不過，設立公司的初始費用與管理成本相對較高，且公司除了繳納營利事業所得稅，股東還要繳納綜合所得稅，會有雙重課稅的問題。

4.營業額形態

營業額是不是暴衝型也是考量點之一。林端容舉例，網拍可能一個爆品營業額就突然飆高，這類型就不太適合申請行號；如果是服務類型，例如設計通常是比較緩慢的成長，很難一下子接到一個上千萬元的案子，這類型營業狀態設立行號也無不可。

5.長期規劃

創業要考慮長期規劃，未來如果有貸款、申請政府補助或擴張規模的需求，資本額就不建議設得太低，因為往往貸款額度會以資本額為限。而行號的資金來源主要是個人或銀行貸款，無法透過股權吸引投資者，也無法發行股票，遇到業務拓展需求時，融資途徑相對受限。

提高行動力》不要把門檻想得太高

由於創業很需要解決問題的能力與行動力，因此林端容認為很多創業者會把門檻想得太高，很容易陷入「想得很完整才推出，且害怕失敗的心魔」，讓自己覺得距離很遙遠，還要更多的準備才可以啟動創業。但事實上可以拆到一個最小的點，先進行測試。

她建議，不妨先利用社群開粉專提供服務，用最低成本的方式直接嘗試，過程中就會產生很多靈感，就會知道這條路可不可行、有沒有商業發展的機會、有沒有這樣的市場需求。此外，嘗試的過程中也可能吸引到有意合作的夥伴。

林端容表示，Simpany本身的發展也是如此，所有的小工具都是在觀察到使用者的需求後逐漸發展、日益成熟。比如研發「手開發票小幫手」，是為了解決客戶手開發票錯誤的問題；「勞報小幫手」的出發點，則是為了避免外包人員所得試算錯誤，以及讓公司在1月份所得申報時，方便提列作為公司的費用進行申報。

成立迄今，Simpany從2人發展到60幾人的團隊規模，且在2021年榮獲「臺北市亮點企業獎」。林端容以自身經驗鼓勵有心創業的人從小處開始嘗試，轉換不同的創業方式。她形容，不斷地「嘗試」，就叫做「還沒成功而已」。換言之，只要努力不懈，終有成功的機會。