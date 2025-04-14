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楊肅浩推第二張專輯 國文老師唱出新式台語歌

聯合新聞網／ 看雜誌
楊肅浩發行第二張專輯《像咱這款人》。
楊肅浩發行第二張專輯《像咱這款人》。

【撰文／曾允盈 圖片／楊肅浩提供】

被稱作「教書唱作人」，30歲的楊肅浩除了是台語歌手，也是羅東高商的國文老師。

走進採訪現場，聊起音樂創作，他仔細鋪陳，悉心對照，彷彿擔心遺漏了細節。楊肅浩的歌就像他的人，細膩而富饒，又有年輕世代的不拘束，歌裡有家鄉的田野、深厚的情感，連課堂上的故事，也成為歌曲的一部分。

楊肅浩師大音樂研究所的指導老師陳子鴻，曾經形容，除了音樂，楊肅浩的創作還多了身為人師的悲天憫人。某位樂團前輩則說，這幾年年輕的創作人，最弱的一環就是歌詞，楊肅浩獨特的詞，遲早會被品味。

大學即嶄露創作實力 回宜蘭教書發片

楊肅浩從大學開始參加比賽，縱橫不少文學獎和歌唱比賽，年僅20歲就獲得「民歌四十」創作比賽冠軍，2024年還得到第11屆蘭陽文學獎散文首獎。

從小喜歡唱歌，高中開始寫詩、寫小說，他說自己很早就決定念中文系，彰師大就讀國文系期間，在台中的民歌西餐廳駐唱，靠著半工半讀，比賽拿獎金，生活還算穩定。曾經跟隨樂壇前輩，參與「民歌四十」巡演，累積創作和演唱的實力。

談起被製作公司「典選唱片」相中，楊肅浩直呼幸運。他提到，唱片圈的環境，年紀輕會寫歌的歌手，通常會被邀歌，但不一定有機會發行自己的專輯。典選唱片的老闆包谷哥（王方谷）與楊肅浩一直保持聯絡，2016年還曾到他的老家拜訪，原本規劃2017年發行專輯。

然而楊肅浩的音樂之路，卻遇到沉重的打擊，當兵期間一場重感冒，竟然導致楊肅浩的右耳聽力只剩下百分之廿四。從小可以聽到比別人更細膩的聲音，如今感知能力突然被剝奪，「對我來說很挫折。」只是他沒有放棄，反而開始用不同的方式觀察世界。

命運無法規劃，卻能積極創造。等待耳朵恢復的過程，楊肅浩決定先考教職，回故鄉宜蘭教書，沒有停筆，持續寫歌。「創作應該跟生活有關，寫歌就是記錄我所看到的一切。」

當時的生活還算愜意，住在宜蘭市的時候，楊肅浩常到市區走走逛逛，觀察生活的環境。伯父伯母住在頭城，偶爾他會騎上機車到頭城蹭一頓飯，和他們聊個天。

在鄉下地方長大，楊肅浩回憶說，父母自小不在身邊，是爺爺奶奶一手帶大，小時候生活的環境夜不閉戶，十分純樸，「我從小就活得自由奔放，寫完作業就往田裡衝。」

2020年他發行第一張專輯《噶瑪蘭的風吹》，主打歌〈1929〉描寫老兵的故事，〈阮的青春 你的汗〉寫給阿嬤，〈賣田歌〉寫故鄉越來越少的田。

網站上寫，這是一張「打造台語流行新浪潮」的專輯。他憑此專輯入圍第32屆金曲獎「最佳台語男歌手」。雖然是金曲遺珠，楊肅浩的歌詞已在樂壇掀起漣漪。

復興母語？用熟悉的語言記錄生活

莫非他想在台語流行音樂掀起什麼風潮嗎？楊肅浩直言：「其實我沒有覺得一定要寫台語歌，會寫台語，就是因為我從小講台語，那是我最自然的語言。」對於宏大的國族情懷，或在地認同，都並非刻意，「我沒有復興台語的想法，只是覺得台語很好玩，也很熟悉。」

他回憶，金曲獎上台領獎的創作者，有人提到復興母語。當時楊肅浩想，自己寫台語歌，還有一個原因，是因為念中文系，讀唐詩、宋詞，而唐宋時期的中古音韻，調類、音韻上，都和台語非常相近，念起來富有音樂性，也很有詩意。他表示中國語言很美，更影響他的創作。

回顧台語歌壇的主流，「過去都寫苦情歌，或是本土劇的配樂，寫欺騙感情、霸占財產、寫落雨天」，對楊肅浩而言，這些離他的生活很遙遠，「因為文學的背景，我認為詩歌應該反映生活，所以台語不只能寫那些，應該有更多可能。」

楊肅浩於宜蘭演藝廳專場演出。
楊肅浩於宜蘭演藝廳專場演出。

從大學選修的區域文學課，認識了以宜蘭傳說譜寫第一首歌的陳明章，還有台南歌手謝銘祐。楊肅浩興奮地說，2013年他到日本進行音樂交流，在福岡的計程車上，竟然播放著謝銘祐《台南》這張專輯，「我覺得不可思議，在日本聽著台語歌！這個語言有它的特殊性。」

〈秋離〉打開台語市場知名度

「現在我們做的是新式台語歌。」對台語歌的理解，這幾年逐漸深化，2023年透過一首〈秋離〉，與丁津、林秋離共同入圍第35屆金曲獎「最佳作詞人獎」，也因此打開傳統台語市場的知名度。

在師大已故前輩何厚華引薦下，楊肅浩參與熊美玲台語專輯《一路平安》中〈秋離〉一曲的填詞。〈秋離〉是經典歌曲〈哭砂〉的台語版，熊美玲在先生林秋離逝世一週年，為實現兩人的約定，決定重新填詞，詮釋這首歌曲。

楊肅浩坦言經典擺在眼前，重新填詞很有壓力，要為〈哭砂〉賦予台語的表達也並不容易。他認為，最重要的是歌詞必須符合歌手的形象，如果這首歌給熊美玲和龍千玉唱都一樣，那就不是量身打造。楊肅浩於是去想像熊美玲的形象，揣摩她綿長思念的心情。

「真正日常的思念是很幽微的，例如我寫被單，情人離開之後，被單還留有他的觸覺和氣味，該不該洗，要不要收，我寫這樣的生活場景。」於是〈秋離〉歌詞寫道：「十二月的窗外 愈來愈寒 阮只有攬著你蓋過彼領被單」，夫妻的情深意重，娓娓道來。楊肅浩記得，當時熊美玲錄完〈秋離〉，走出錄音室哭到不能自已，他們就陪著她哭了二十多分鐘。

聽過〈哭砂〉的聽眾，多半聽傳統台語歌長大，許多人因為〈秋離〉這首歌認識他，他也為台語市場注入不同的感動。

《像咱這款人》專輯封面。
《像咱這款人》專輯封面。

斜槓教師創作不考慮市場 專輯題材多元

2024年12月，楊肅浩發行第二張專輯《像咱這款人》，金曲歌王陳建瑋加入製作陣容。他提到，第二張專輯做起來難度提升，題材也更多元。

一首〈皇民戰士大軍伕〉受到好評，寫出台灣的歷史傷痕。皇民化期間，很多漢人與原住民受徵召到婆羅洲打仗，楊肅浩回憶，2022年從友人手裡拿到一本軍伕回憶錄，主角是一位頭城的退休老師，回憶錄文字相當寫實，記載台籍日本兵的經歷。

看完回憶錄和田調，楊肅浩順手寫下這首歌，一句「皇民戰士大軍伕，做伙來去南洋起大厝」精準雙關，大厝可以是豪宅，也可以是棺材，投射出大時代的悲劇。

會關心這個議題，楊肅浩說他的阿公講過，家族有人當過軍伕，阿公因為年紀小才躲過一劫。台籍日本兵的題材台灣人很有共鳴，所有族群都能理解，唱的是日本兵，卻頌出台灣人身不由己的命運和堅毅不屈的精神，「這首歌除了有反戰的含義，也唱出台灣人流淌著勇敢的性格，歷史的洪流讓我們在戰場上無所畏懼。」

寫故事，寫自己，寫反思，楊肅浩表示創作不考慮市場：「大概我不是一個這麼體制內的人，所以也不會那麼規矩地思考。」

因為斜槓老師的身分，他也把教室的觀察寫進歌裡，「我在校園看到很多風景，想用音樂為不完整家庭的孩子發聲。」生長在宜蘭，深知城鄉資源差距，他無奈表示，偏鄉有不少學生等待翻轉命運。

筆下的〈毋成囝〉，是個真實故事，寫他在學校的某個傍晚，一個阿嬤來幫孩子辦休學，阿嬤用平凡的語氣說：「阮這個囡仔，就自細漢無人愛，無法度！」（這個小孩從小就沒人愛，沒辦法！）聽來令人心疼。階級複製的情況一直都存在，家庭失能的小孩，人生選擇通常很少。那些誤入歧途的迷惘，如果從小「猶有人點著燈火 佇遐」（還有人點一盞燈在那裡等待），人生會不會有所不同？

除了記錄教育現場，生活的觀察也是創作泉源，〈投胎無著時〉楊肅浩寫自己，年輕人低薪又高物價的生活，寫實又有共鳴。編曲也很別出心裁，不是理所當然的搖滾怒吼，董運昌老師反而用Bossa Nova，讓他唱出一種慵懶輕鬆的抱怨口吻，展現年輕世代的幽默創意。

音樂是楊肅浩的生活，日常除了創作就是在課堂，假日偶爾從宜蘭到台北表演、錄音，生活充實而單純。他笑著說：「我和老師們每次碰面都是聊音樂，做音樂需要長時間專心投入，所以偶爾也會關心一下彼此的家庭，因為感情和樂，大家工作起來更能心無旁騖。」

這是個斜槓的年代，楊肅浩的雙重身分，讓他有與眾不同的視角，不斷譜寫出新式台語歌。

本文摘自《看》雜誌第265期，更多內容請見 http://www.watchinese.com
請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌第265期）謝謝！

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