台灣如何因應美國川普2.0政府

【撰文／何清漣】

川普2.0政府正式履職不到一個月，各種改革甚至顛覆性的政令頻出，其中引發國際社會高度關注的就是「美國國際開發署」（United States Agency for International Development，簡稱USAID）。關停的過程中，國際媒體受助情況資料外泄：2023年，USAID支持了6,200多名記者與707家非國家新聞機構，並支持了279個致力於加強獨立媒體的媒體領域民間社會組織，其中《美聯社》、《路透社》、《紐約時報》、《政客》（Politico）、《英國廣播公司》（BBC）都赫然列名，除了BBC坦承確實收受了這筆資助之外，其餘媒體都不得不躲閃回應。在這種情況下，遠離美國本土且熱衷於引述《紐約時報》、《有線電視新聞網》（CNN）等主流媒體的台灣媒體及知識人自然對美國這一個月發生的事情完全隔膜甚至抵觸，加上美國副總統范斯（James Vance）2月14日在德國慕尼克講話對歐洲政界的敲打、2月18日美俄就烏克蘭戰爭在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談，台灣朝野大放悲聲，將對川普的怨懟發揮到極致。

對台灣政界與媒體界現狀的幾點感想

我對台灣的羈絆來自於它是華人世界唯一的一個民主政體，在台灣也有一些相知相惜的朋友。看到這種多少有點荒謬的情況，在臉書與X上發表了以下這段話：

「美俄沙特會談，盧比歐（Marco Rubio）宣布達成三個意向性目標之後，台灣輿論一片悲聲。我想對台灣政界與媒體界說幾句自己的感想：

1. 收拾起USAID斷糧的悲聲與咒罵（畢竟多數是支持LGBTQI+、NGO）（按：LGBTQI+指Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者、Transgender變性人、Queer酷兒或疑性戀者、Intersex雙性人，加上無性戀等的縮寫；NGO指Non-Governmental Organization非政府組織），認真考慮與川普團隊如何打交道；勸諭蕭副總統認真在華府尋找合適的溝通物件，不要再找彭斯（Mike Pence）、蓬佩奧（Mike Pompeo）、博明（Matthew Pottinger）等人。喜歡他們，可以用別的方式表達，但不要在這種時候用這種方式。

2. 台灣不是烏克蘭，也不必處處拿烏克蘭自比。川普喜歡有價值的盟友，這種有價值，首先體現在自立自強。台灣不是烏克蘭，不會將軍費、戰爭費用、甚至財政支出全放在美國肩膀上，當然也不會像烏克蘭高層一樣，發戰爭財，這點自信要有。

3. 認真汲取跨大西洋關係的教訓，如今這關係的象徵北約已經接近破裂狀態，思考美歐之間如何走到這一步，是目前最重要的工作之一。

4. 被蔡英文培育出來的15%非異性戀人口的人權很重要，但不要為他們犧牲全台灣的利益，讓他們享有與台灣人民同等的權利就行。台灣可以繼續，但請用本土納稅人的稅金支持供養。中研院《台灣青少年成長歷程研究》對五千名以上受訪者展開十年追蹤，台灣非異性戀人口約占總人口15%。

罵川普如果能夠將他罵下台，罵出台美合作新氣象，各位想罵的，就請繼續罵。

我曾在《海峽兩岸服務貿易協議》簽署之前的關鍵時刻發過言（有些台灣人會記得），也曾在2019年蔡政府失去島內支持時出版了《紅色滲透》一書，我這時提起這事，只是想告訴台灣人，有時候不要因怨恨亂揮舞打人大棒。台灣至今還在打小英那張牌：唯有民主能夠救台灣。她的民主實際上是大力推廣LGBTQI+與氣候教。

拜託台灣人認真想想，我說得是否有道理。」

還好，無論在臉書還是X上，98%對這段話持正面反應。

USAID關停其實只是斷了全球主全球主義丐幫的糧

美國本土最大的動作莫過於廢除新身分政治的政治承載體，在全美公務員、教育系統廢除DEI（Diversity, Equity, Inclusion，多元、平等、包容），許多跨國大企業也聞風而動，紛紛宣布結束它們曾經回應的DEI政策。這是美國內務，儘管蔡英文兩任總統期間內，努力追隨美國民主黨政府的步伐，大力推行LGBTQI+為主要內容的進步主義文化，但對美國這項最大的內政改革基本視而不見。等到USAID關停之後，台灣不少人非常憤怒，開始惡毒咒罵，細察之下，基本上是曾經接受USAID資助的機構與人士，但附和者也不少。

USAID用的是美國納稅人的稅金，這個機構設置的目標是為美國的外交政策服務。在民主、共和兩黨執政理念分歧不大之時，USAID的資助方向大體接近。但近年來，美國兩黨的意識形態已經水火不相容，川普2.0當然不會執行拜登的以推動LGBTQI+價值觀為理念的外交政策，以進步主義價值觀為主要任務的USAID被關停幾乎是可以預料的事情。台灣近年來受到USAID資助的，以這類性多元化機構為主，這在〈台灣有哪些機構有收USAID的錢？〉這篇文章裡已載明。但台灣受資助者想不通，滿腹道理兼滿腹怨念，轉角國際上刊登的〈USAID資金凍結的深遠影響：從台灣奇蹟到全球反詐騙行動，沒有人是局外人〉（作者江玉敏）集中反映了這種思維。

看了這篇文章，我終於明白部分國際派台灣人為什麼對川普與馬斯克如此憤怒。因為USAID在他們眼中就是一個執行國際間財富再分配的機構，給他們帶來豐富的收益，一是就業機會，二是不同於其他工作的體面（代表美國救助弱者），三是社會地位。但全篇文章，作者除了考慮自身利益之外，基本沒去考慮美國川普2.0為何要整頓USAID這個在國際社會赫赫有名的援助機構。

台灣NGO應知：腐敗的美國將腐敗的美國將會腐蝕世界

DOGE（Department of Government Efficiency，美國政府效率部）已經曝光USAID的重大問題有四類：一是該機構近年對外資助的目標包含大量變性專案；二是美國國際開發署資助了一些根本不應該資助的項目，比如對武漢病毒研究所的多級資助，據肯塔基州眾議員托馬斯‧馬西（Thomas Massie）揭露，還資助了一個組織「有組織犯罪和腐敗報告計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project，簡稱OCCRP），該組織捏造了（2019年）用來彈劾川普總統的證據；三是USAID對各國數百家媒體的資助（具體資料見前文）；四是克林頓基金會從該機構先後拿走8,400萬美元。從USAID涉及的四類問題來看，被涉及的媒體掌握話語權，也因此，目前DOGE與USAID被關停的輿論戰主要是媒體的反對聲，以及資源被斷供者的怨恨之聲。

美國國內公眾關注USAID的腐敗與浪費，美國國務卿盧比歐公開指出USAID的專案必須符合美國政府的外交政策、出資方這兩方面需要，江玉敏女士完全不關注，她可能甚至沒想過外援資金都是美國納稅人的稅金。美國納稅人這些年被美國民主黨的DEI政策、強制學校引導青少年變性等彩虹文化折磨得苦不堪言，美國國內既然都裁撤掉這些DEI崗位，國際援助當然更不會援助這類項目。在這篇文章的最後一段：從川普政府對USAID的理解，到USAID的全面癱瘓」裡，作者闡述了這樣的看法：「美國的行政管理預算局（Office of Management and Budget）的總統行政命令公文已經外流，文件標明的日期是1月27日，標題是〈機構補助、貸款及其他財務援助計畫的暫停〉。公文裡面的用字遣詞令人心寒又氣憤。包含像這樣的句子：「將聯邦資源用於推動馬克思主義式平等、跨性別議題、及綠色新政的社會工程政策，是浪費納稅人的錢。」這些用字遣詞十分荒謬，運用典型的政治修辭，試圖煽動對上述政策的敵意。馬克思主義的核心是公有制和階級鬥爭，而「平等」卻是更廣泛的社會理念，將許多追求社會公平的政策都貼上「馬克思主義」標籤，不僅過度簡化更是惡意扭曲。

這段文字的真正荒謬之處在於，她否認追求平等是馬克思主義理論，說是「典型的政治修辭，試圖煽動對上述政策的敵意」，但在最後一段中，又稱「USAID絕對不完美，也值得被改善，但它仍舊是財富重新分配、取得社會公平的良善機制之一。將世界上最有錢的國家的資源，拿出一點點來改善世上生活最辛苦的人們的狀態，其正面效益也將促進富有國家的正向發展。」運用新馬克思主義理論琅琅上口的她，卻無視「重新分配社會財富」就是馬克思主義最重要的理念之一，而且人類社會迄今為止，也只有馬克思主義主張的國際主義（全球主義繼承了這種國際主義）有在全球範圍內重新分配財富的理念。即使是美國這樣的國家，除了歐巴馬這種極左之外，傳統左派也只公開主張在本國內通過社會福利及慈善重新分配本國的財富，並沒主張將手伸到他國納稅人口袋中——我毫不客氣地將這類人稱之為「全球主義丐幫」。

真正可怕的是，這些全球主義丐幫人士不以自己這種觀念為非，反而理直氣壯。他們沒認識到一點：美國納稅人不欠他們的，美國納稅人拋棄了歐巴馬的國際主義並關停他改造過的USAID，說明美國人希望要一個本國人民利益優先的政府。台灣人在選舉本國政府的時候，我相信也是要求台灣政府將台灣人民利益置於優先地位。

我之所以要花這麼多篇幅來談這事，主要是這種馬克思主義國際主義觀念的代替品──全球主義在台灣深入教育系統與知識人士心中。這種態度決定了他們如何看待目前就烏克蘭停戰方面的美俄談判。

不少人對美俄會談及俄烏戰爭有有很深誤解

2月18日美俄利雅德談判，是在俄烏戰爭進行了將近三年、拖而不決，參戰各方（包括烏克蘭背後的北約）都精疲力盡的情況下進行的。戰況已經顯示，這是一場烏克蘭一方無法取勝的戰爭，只因參戰各方各自的政治需要──依靠美國與歐盟輸血才能維持戰爭甚至政府運轉的烏克蘭不想輸，歐盟的主要國家德國經濟上早就成了戰敗國模樣（去工業化，許多百年企業在俄烏戰爭後倒閉），卻還想保持勝利者榮耀，拜登所在的民主黨必須認定自己的勝利否則贏不了大選等等，這才拖至今天，結束烏克蘭戰爭也因此成為2024年美國大選期間川普的競選承諾。

川普從上任伊始，就開始著手促成俄烏和談。而且並不隱瞞一點：歐盟與烏克蘭不會出現在談判桌上。美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）2月13日在布魯塞爾北約總部對記者們說的一番話讓民主政客們很不高興：「我們可以隨心所欲地談論價值觀。價值觀很重要，但是價值觀不能當槍，旗幟不能當槍，強硬的演講不能當槍。沒有什麼可以取代硬實力。」並且聲明美國今後要對付中國，必須將重點集中在保衛北約聯盟的太平洋側翼。

2月14日美國副總統范斯的慕尼克講話，更是讓歐盟自尊崩潰。范斯講話表明，美歐大分裂已在三個領域顯現──烏克蘭戰爭、言論自由和貿易，歐洲各國和政治精英卻只肯關注外交禮儀、美國趾高氣揚這類表層問題。台灣輿論基本跟著歐盟走，莫名其妙地大放悲聲。等到川普講話斥責澤倫斯基為獨裁者，英國官員發言妄稱澤倫斯基是邱吉爾之後，全世界反美、反川者的興奮點達到高潮，台灣自媒體上出現不少奇談怪論，這裡只列舉兩種與烏戰有關的：

一、烏克蘭過去三年多，以一小國之力單獨對抗強大凶惡的俄羅斯還取得勝利，是台灣的楷模。這一說法罔顧事實，事實是：首先，世界最大的軍事集團北約支持烏克蘭對抗俄羅斯（中國支援製造軍火的機器與部分原材料），與美國與歐盟那裡，烏克蘭總共獲得了3,500多億美元的軍事援助，目前就連烏克蘭政府的運轉支出，都是美國在承擔。其次，就連北約也不敢說自己贏了（美國戰略界早就說事實上輸了），目前只是希望保留一點體面結束這場戰爭。

對這些人說清楚這一無法否定的事實後，引出了：

二、美國該罵，因為它找烏克蘭要債。這些援助應該是無償的，美國具有這一義務。我對這位台灣網友說：「你是否知道，美國援助烏克蘭的法理基礎是《烏克蘭租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022）及2025年2月剛通過的新版《烏克蘭租借法案》。解釋權在美國國會，不在你們這裡。」

此外，還有川普在向普丁投降；美國不是交戰方，沒有資格與俄羅斯談判等等不經之談，從這些無腦譫妄之語中，幾乎看不出中國大陸線民與台灣線民的區別，不再一一列舉。直到2月20日澤倫斯基在X上宣布接受了美方提出的投資與安全協定，細節有待商談，這些譫妄之語才算暫告消停。

上述整個過程中，台灣網友（包括部分名嘴與教授、媒體大咖）在臉書上的言論體現了對國際政治的極端幼稚的理解，台灣政治又是一個重視民意並隨時可被民意翻轉之地，因此，回到現實層面認識問題對台灣有好處。

不管美國左派與全球主義丐幫如何不願意，川普2.0回歸，確實改變了世界秩序，今後如何讓台灣民眾尤其是青年一代正確認識國際政治是按實力原則，而非所謂全球主義者那套全球範圍內財富再分配理論的「道德原則」，正確處理與美國的關係，是件極為艱巨的任務。須知，烏克蘭總統澤倫斯基任性的資本來自歐盟及美國民主黨對它的支持與利用，美國多少得顧忌長達大半個世紀的跨大西洋合作夥伴的面子，台灣可沒這類資本。