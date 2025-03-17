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用心智模型談投資

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ETF示意圖。（聯合報系資料庫）
ETF示意圖。（聯合報系資料庫）

【撰文／林茂昌】

不知讀者諸君在做投資決策時，是否會有這種情形：儘管已經做足功課，把所有能蒐集的資訊，從財務、業務到產業研究以及最新訊息，都研究到滴水不漏了，心裡還是沒有一個譜，拿不定主意。於是更迫切地搜尋，並更加關注股價動態。但不論怎麼做，還是無法改變自己沒有把握的事實。

在有限的資訊下做重大決策

如果你在投資行業待過，一定碰過這樣的主管：對你的報告總是不滿意，一直要你蒐集更多的資料，甚至要你打聽別家同業的動態，但這位主管就是下不了決策。這是典型的「永遠在等最新資訊」。表面上，好像是行事謹慎，在投資決策之前一定要確認再確認，其實，由於對最新資訊過度焦慮，反而容易落入行為偏誤——過於偏重新近資訊，而不自知。

投資這一行業，最大的特色就是必須在有限的資訊，甚至是不足的資訊下做決策。而且投資金額通常龐大，因此決策者的壓力超乎想像。最簡單的解決方式就是分散投資，降低每個案子的金額，壓力便會減輕。另外一個方法則是成立決策委員會。決策由委員會來做，個人的壓力就卸下了。

當然，還有別的方法。已過世的蒙格（Charlie Munger）就大力提倡以多元「心智模型」（Latticework of Mental Models）來協助投資決策的形成，影響投資界甚深，並且讓投資決策變得更為迷人、更具個人特色。

用心智模型而不是水晶球

最早提出心智模型一詞的是蘇格蘭哲學家兼心理學家克雷克（Kenneth Craik），他於1943年的《解釋的本質》（The Nature of Explanation）中首度提到：人類的心智會對現實世界建立一個縮小版的模型，用來理解、解釋和預測事件。此書被認為是現代認知科學的先鋒，連愛因斯坦也盛讚此書。

舉個簡單的例子：病毒的傳播，我們可以用「一傳十、十傳百」這麼簡單的幾個字，就生動地掌握。所以「一傳十、十傳百」就是一個心智模型，而且可以適用到病毒傳播以外的事物，如消息的擴散。也就是說，心智模型不只是某一現象的縮小版，還可以跨領域、跨學科，廣泛套用。如果我們可以用心智模型去描述、理解，並預測某一現象或事件，就不需要巫師、水晶球或求神問卜了。

心智模型的多元體系

真正把心智模型發揮到極致的，非蒙格莫屬了。他主張投資人應該具備多元體系的心智模型，不要被單一模型綁死。早期，大多數價值投資人在做投資決策時，只管股票是否便宜，所謂的「用5毛買1元」，其他因素幾乎不去考慮。他用一個心智模型來形容這個現象：「對手中只有榔頭的人來說，所有的問題看起來都像釘子。」

蒙格博學多聞，興趣極廣，隨手可用的心智模型少說有上百個，橫跨生物、生態、物理、數學、經濟學、哲學、心理學等，不勝枚舉。他的心智模型生動活潑、簡單易懂，且建立在各學科的前人智慧上。有了心智模型的多元系統，投資決策更像是型態辨識，而不是資訊堆砌。最顯著的改變就是當資訊不足時，知道要問什麼問題，而不是毫無頭緒地資訊焦慮。

所以蒙格和巴菲特做投資決策非常有特色，儘管他們也花許多時間蒐集資訊、研讀資料，但到一個程度，確認符合某一個或某幾個模型，就會立即得出結論。現任波克夏（Berkshire Hathaway）和可口可樂獨立董事同時也是戴維斯基金董事長的克里斯‧戴維斯（Chris Davis）回憶年輕時拜訪蒙格的情形。他準備了豐富的簡報資料，要邀蒙格投資。沒想到蒙格聽了幾分鐘就掌握要點，並明白表示沒有興趣，但願意和他聊一些想法，於是兩人就成了一輩子的朋友。

蒙格的生動智慧，筆者自認筆拙無法重現於萬一，有興趣的讀者請參考經典之作《窮查理的普通常識》（Poor Charlie's Almanack）。但以下幾個核心概念，則必須列出：逆向思維、複利效應、機率思維、避免認知偏誤、能力圈、倖存者偏誤、馬太效應等。

與其只想如何成功，不如思考如如何避免失敗

我個人最喜歡的心智模型是「逆向思維」。投資是條漫漫長路，如何避免致命錯誤而長久存活才是重點。俗話說：「戲棚下站久就是你的。」

許多投資朋友喜歡問該不該投資AI股？或是AI股如何選股和操作？買了某檔ETF後又想找績效更好、配息更高的「新世代ETF」。更有投資人跨入黃金交易、債券投資等。積極進取、雄心萬丈，在一般事務上通常是正面的，但投資先天上就是獲利伴隨風險，在我們不斷追求績效時，卻不知不覺中脫離了自己的優勢圈，這時，危機和風險也就跟著來了。

請別誤會，我不是說AI股不好、新ETF不好，或投資人不可以去買黃金或債券等。重點是，請不要草率離開你的優勢圈。知道自己擅長領域的界限很重要！

因此，逆向思維，與其問怎樣做才能賺更多、績效更好，不如問怎樣做一定失敗，然後避開這些失敗的路徑。

後記：筆者以「我對AI股不熟，試問我該如何投資AI股？請以逆向思維（Inversion）的心智模型回答。」詢問ChatGPT。答案很快就出來，且洋洋灑灑，令人折服。第一句話就直搗黃龍：「如果你對AI股（人工智慧相關股票）不熟，運用逆向思維（Inversion）來思考，應該問的不是：『我要如何投資AI股才能賺錢？』而是：『我要如何避免在AI投資中犯錯、虧錢？』」

本文摘自《看》雜誌第264期，更多內容請見 http://www.watchinese.com
請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌第264期）謝謝！

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