從半工半讀到建築碩士 建商紀樹能：事在人為

【撰文／謝平平】

在台中山線耕耘超過20年的「雅豐不動產」，是一家橫跨建築各領域的集團，經營方式特殊。董事長紀樹能在六年前取得逢甲大MBA建築碩士，今年3月，研究論文將被刊登在台灣建築專業雜誌上，一揭台中「宜居建築」獎勵法規對於台中建築業的競爭力分析與成本影響。他透露，兒子逼問他，論文有沒有抄襲？紀樹能拍胸脯保證，通通自己寫；但他也承認，撰寫論文嘔心瀝血，已達極限。

▲雅豐不動產董事長紀樹能曾任青商會會長，他鼓勵員工往全方位人才努力。謝平平攝影

高中打工 練就業務能力

因為家貧，紀樹能高二起就在MTV半工半讀，四年中從基層晉升為主管，在收到兵役通知前，已是月領五萬的「新貴階級」，而當年他也不過才20歲。四年的歷練讓他個性沉穩，業務能力更不在話下，只要他出現在MTV門口招呼，客人不曾跑掉過一個。

1997年，家人成立雅豐不動產，銷售中古屋，但事業還沒有起色，就遇上921大地震，房市一落到底。許多從業人員如過街老鼠，人人喊打，連銀行都不予核卡。當時家中還負債300多萬，現在團隊員工超過200人，是當年灰頭土臉的他不曾想過的畫面。

影響公司成敗的二個堅持

「公司從3人增加到30人的那幾年，是最辛苦的日子。」沒有品牌、沒有資源，只能赤手空拳打天下。所幸他有業務能力，又能吃苦，即使名片當場被揉得稀爛、無數次被拒絕，他依然邊鑽研市場行情，邊找到辦法去拜訪客戶。

有一位屋主三年後才點頭答應，「因為五大房仲都各輪過一次，房子就是賣不出去。」這間房子是位置極佳的邊間別墅，紀樹能先將裡外整理乾淨，簡單粉刷牆壁，一年多後終於以520萬元成交，而屋主原本欲售780萬。

撮合買賣雙方原是房仲日常，但遇上景氣低迷，又要說服屋主降價，他認為「專業」二字才能解開僵局。從業開始，不但手上有筆記本記錄各區行情，與房東談話也必定有所本，「我始終認為，『專業誠信、用心服務』可以影響一家公司的成敗。」

跨領域整合 創造最大效益

雅豐不動產如今已成長為建設、營造、代銷、仲介、建材、綠能兼而有之的集團，營業金額掛冠者當數建設業，而能獲得市場一手消息的則是房仲、店頭。特殊的是，紀樹能以店頭為點，為建設公司描摹客戶心中的理想住宅，戰無不勝、攻無不克。

2003年底，他與朋友成立建設公司時，手上已有一份從店頭問來、潛在客戶心中的理想格局與價格帶，雖然建築師頗為不悅，但該案還在市政府大地工程處之時即告完銷。第二案如法炮製，再創佳績，後續也開放給員工有客製化需求的客戶。

跨領域合作能創造最大收益，紀樹能大力鼓勵員工上課考照，增強團隊競爭力，如：不動產經紀人、勞工安全、土木技師、「綠領」的ESG永續規劃師等，費用由公司負擔。他不限制員工只能銷售中古屋，亦可學習土地開發、代銷，幫忙介紹營建案件等，往全方位人才邁進。

跨領域除了集團的橫向連結，也囊括上、下游的包商聯誼。2024年百桌尾牙，雅豐全部員工僅占25桌次，其餘皆是包商前來同樂，「為了管控品質，我們發小包，有的公司人少，自己辦一桌，不如來跟我們一起辦尾牙。」

為房仲員工籌劃退休金

重情重義的紀樹能不輕易換包商，廠商聯誼會已行之有年。在集團事業上軌道之際，他還著手為無退休金制度的房仲員工籌備退休金——「雅豐永續發展」預計2026年申請創新板，準備上櫃上市，「房仲業員工跟著公司多年，退休後可以拿到股票，要賣要存都可以。」

▲紀樹能今年準備前往日本房地產市場發展。謝平平攝影

過去，雅豐建設主打高CP值建案，在20年中推出50多個建案，皆因切中市場快速完銷，現在更推出智能宅、綠能車棚等。房子一分錢一分貨，為了往品牌建商努力，紀樹能重返校園就讀建築EMBA，並以台中「宜居建築」為研究主題，訪問多家品牌建商，包括豪宅一姐「龍寶建設」，了解全球生態趨勢與建築業意見。

當年，MTV店內經理因他願意苦幹，升他當主任；難搞房東願意降價，部分原因是見到如鬼屋的房子變得乾淨雅緻；學校的嚴師逼得他不得不乖乖寫論文，「這樣我學得更多。」積極正向，是紀樹能認為公司能順利轉型的原因，他強調，打天下一定得靠自己，不要受到大環境影響，一切事在人為。