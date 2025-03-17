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「喵屋」締造品牌價值 三麟印刷廠將技術推向海外

聯合新聞網／ 看雜誌
▲三麟彩色印刷產品開發經理暨喵屋經理楊能超。葉俊宏攝影
▲三麟彩色印刷產品開發經理暨喵屋經理楊能超。葉俊宏攝影

【撰文／楊戎真】

用品牌帶動企業的第二曲線，是很多傳產的共同作法。台灣「三麟彩色印刷股份有限公司」成立於1983年，主要從事印刷服務。產品開發部經理楊能超表示，三麟的工廠具備印刷、軋盒、糊盒、燙金、上模等機台，提供一條龍的產線製程服務，長期合作的客戶包括：新東陽、味王、全家、聯華食品、星巴克等。

由於技術受到肯定，三麟四十多年來在台灣印刷業占有一席之地，營收也穩定增長。企業二代楊能超在拓展業務上，決定另闢蹊徑，於2019年成立｢「喵屋」品牌，透過自身的技術與專業，生產紙製貓屋，每年創造一、二千萬的營收，也為三麟帶來過去未能觸及的客戶，如台積電，以及其他電子業者的訂單。

商品研發》貓屋結構巧妙設計 可輕易組裝並可承重

談到成立「喵屋」品牌的機緣，楊能超表示，並非三麟遇到什麼困境，而是他與兄長兩人曾討論產業是否要突破及轉型，適逢國外廠商提出做寵物屋子的需求，便提供設計以及概念給該客戶。未料這個廠商卻沒有持續進行，恰好楊能超也喜歡寵物，希望透過三麟的專業與技術盡一份心力，於是順勢開發產品。

▲喵屋組合式的商品，讓消費者可以自行搭建不同的貓屋組合。喵屋提供
▲喵屋組合式的商品，讓消費者可以自行搭建不同的貓屋組合。喵屋提供

楊能超表示，貓屋最大的問題是承重，結構上就要巧妙設計，讓貓在屋上時可把力量分散掉，進而讓屋子不會被壓壞。研發過程幾經波折，最終的成品可以承重18公斤。

為了節省運送空間，喵屋採用組合式設計。但如何讓消費者可以輕易組裝，也是一大考驗。過去有客人回饋組裝很難、很複雜，因此在設計上盡量簡化，讓消費者不需要粘貼，不需要剪刀與膠水，而是採用卡榫便可組合完成。

此外，採用原生紙漿生產出來的貓屋，沒有經過漂白，不會殘留重金屬或累積其他物質；且原生紙漿的纖維相對較長，不容易掉紙屑，硬挺度相對較高；波浪紋設計也讓貓咪抓咬時產生聲音與特定觸感，很吸引貓咪。

通路與行銷》參展供不應求找名人推廣與異業合作

商品研發完成後，楊能超帶著樣品拜訪全國寵物店徵詢業界意見，了解市場需求。當時市面上這類型商品很少，許多寵物店首先提出的是價格問題，以及商品的吸引力、耐用性等。

儘管知道貓很愛紙箱，但商品剛推出，沒有很大的基數進行測試。楊能超透過參展了解消費者的反應。結果中價位的喵屋在展覽時供不應求，消費者反應非常熱烈，還得趕快補貨。楊能超笑著說：「消費者實際看到、摸到商品後，就明白為什麼可以這麼耐抓跟耐用。」

參展開啟與消費者的直接接觸，但銷售主要以線上為主，也鋪到一些連鎖通路，楊能超認為如此安排相對容易控管價格。目前喵屋線上、線下的銷售占比約為七比三。

在行銷上，除了固定的數位廣告，也會找一些直播主或名人做推廣，其中最特別的是找來知名配音員「星期天」，用他渾厚的嗓音做了一則別具創意的喵屋「房產廣告」，吸引不少養貓人士。

此外，也會透過一些「沉浸式體驗」讓消費者了解商品。例如與一些貓咪社團配合，當他們舉辦活動時，就提供喵屋作擺設，或讓貓咪有活動的空間，讓社團的人實際看到貓咪在喵屋裡玩耍、休息的畫面。楊能超表示，這相當於提供一個讓貓咪社團活動更加成功的附加價值。

有了知名度後，喵屋也與異業展開合作，如2023年金馬獎主辦方找到喵屋，聯名推出禮贈品。

企業轉型》喵屋締造品牌價值拓展海外市場

因為喵屋，三麟持續跟進更新內部機台，提升資源與人員，業務端就會利用這些背後的資源，拓展新的業務。令楊能超意想不到的是，因為代工貓抓板，因此接到台積電的禮贈品包裝案。此外，由於電子業全球限塑，儀器包裝的緩衝材都不可使用EVA材質，三麟也得以採用開發喵屋的相關的概念與結構，幫電子廠做緩衝材的改善。

這樣的發展，正符合喵屋創立的初衷：透過品牌讓其他國家看到三麟的技術，產線更多元化的同時，也帶來營收的成長。楊能超表示，目前喵屋商品成功銷售到日本與香港，三麟印刷本業也接到不少海外訂單，如：兒童紙製桌椅、紙製玩具、紙製寵物棺木等，業績持續成長。

楊能超表示，三麟是台灣代工業出身，最終還是希望能反轉台灣傳統代工業。當傳統產業走入全球化競爭時，如果故步自封，就只能吸引本地或局部客群，「我們希望透過不一樣的品牌、商品，打入不同的環境，把我們代工的技術推廣到海外，讓其他國家也能看到我們的公司。」

▲台灣養貓人口已經超過養狗的人口。喵屋提供
▲台灣養貓人口已經超過養狗的人口。喵屋提供

打破舒適圈》品牌給的是價值 代工給的是價格

經過多年的努力，喵屋成功活下來，也為三麟帶來不同的成長曲線。對此，上一代是否給予肯定？楊能超笑著說：「喵屋創立初期，我說我要做Logo，父親說做Logo自己畫就好了。」那時公司內部沒有人懂品牌，楊能超於是自己花錢，自己找認識的人協助、找資源。

楊能超認為，傳統產業要轉型，如果在舊的環境找不到資源，「一定要打破舒適圈去外面找，甚至去上課，增加你自己的知識，去說服原本的公司。」

為了更好地創立品牌，楊能超上過SOP課程，參加BNI的商會組織，也向很多貿易前輩請益，這些都成為楊能超經營品牌的養分。他表示，父親看到喵屋的成果，讚許說：「喔，原來真的可以賣！」就自然願意投錢。

從代工走向創品牌，楊能超感受到很大的差異，「品牌給的是價值，代工給的是價格。代工就是你做得好，人家覺得是應該的；可是品牌做得好，人家會拍拍手。」儘管都是紙製品，背後蘊含的技術層面還是有很大的不同。

此外，他認為品牌內含的故事性、概念都需要呈現給消費者，甚至是還要創造一個角色，讓品牌更有活性。喵屋因此創造了一隻「喵炭君」，使屋子更有話題性。

據農業部2023年統計數據，台灣養貓數量超過130萬隻，較上一期（2021年）的87萬，大幅增加約50%。在養貓人口劇增的當代，喵屋前景看好，三麟是否因此將大舉前進寵物市場？楊能超表示，喵屋的基調還是在於紙製品的專業，因此不會發展成一個寵物百貨品牌，三麟要做的是專業紙製產品公司，喵屋可能只是其中一個品牌，未來希望開發的是與兒童相關的教育器材類商品。

此外，三麟也會在日本與香港之外，持續拓展海外市場。例如2024年便前往德國參加全球最大的寵物展，並與荷蘭代理商洽談合作。透過喵屋，楊能超正一步步朝向將技術推向海外的初衷邁進。

本文摘自《看》雜誌第264期，更多內容請見 http://www.watchinese.com
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