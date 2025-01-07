引小黨候選人入殼 中共透過民間公司滲透台灣政黨

【撰文／楊戎真】

台灣知名反共網紅「八炯」（本名溫子渝）與台灣創作歌手「閩南狼PYC」（本名陳柏源），2024年12月6日在八炯的YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」，上傳一支《中國統戰紀錄片》上集的影片，揭露中共透過收買網紅、體育教練等各界人士當中共傳聲筒，統戰台灣的傳聞。

影片中中共官媒《海峽導報》社長助理林靖東、統戰部官員與閩南狼陳柏源的對話全都錄。影片播出後可謂一石激起千層浪，加上後續的「閩南狼人殺」系列影片，引起台灣政界、網紅、名嘴紛紛加入戰局。

▲李孟居曾經在2019年遭中共逮捕，出獄後被限制出境兩年，期間在中國到處遊歷，並了解更真實的中國。李孟居提供

現任中華博愛台港共融協會理事李孟居表示，該影片有力地曝光中共統戰手法，長久以來大家覺得好像有些網紅怎麼會突然開始宣揚中國的好故事，是不是收錢了？「這次閩南狼一出來，拿出證據，就證實了這件事情。」

他進一步補充，其實也有一些國外的學術機構在研究中共對滲透，「自2009年以來，中共就有一個大外宣計畫，當年就已經提出450億人民幣的經費，這個經費很有可能一年比一年高；它不只是針對台灣，而是針對全世界，包括收買一些電視名嘴、網紅、記者，甚至還扶持當地的媒體集團。」

李孟居曾經在2019年遭中共逮捕，並以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家祕密罪」，遭判刑一年十個月，出獄後在中國被限制出境兩年，直到2023年才得以回到台灣。他讚賞八炯與陳柏源兩人這次行動的勇氣，並表示除了網紅，中共也對台灣小黨的參選人展開了收買行動。

▲楊時睿曝中共收買小黨證據。楊時睿提供

對小黨參選人進行收買

2024年6月，《中央社》即報導，不少台灣藝人披露收到自稱「北京慈光影視傳媒有限公司」的來信，邀請他們組黨、參政，並發布特定內容，後續將把中國的工作機會介紹給他們。台灣創作歌手謝和弦在臉書公開該信，信中要他在臉書發布《構建新型兩岸關係》的內容，並提到會幫忙介紹中國的工作，年收入可達新台幣1,000萬元以上。據查慈光影視公司成立於2023年2月，法定代表人為李世衛，網上甚少該公司的公開資訊，背景令人存疑。

除了藝人，小黨的參選人也接到了該公司發出的電子郵件。2023年受前台南縣縣長蘇煥智成立的「台灣維新」黨的徵召，參選2024年立委選舉的楊時睿表示，2023年選戰到了尾聲之際，他也收到了一封要他轉交給當時的台灣維新召集人蘇煥智的信函。楊時睿說，自己於2023年12月4日，收到一封「香港戰略發展智庫集團有限公司」與「北京慈光影視傳媒有限公司」兩家公司董事長李世衛署名的來信，信中大意是要台灣維新與對方合作提出《構建新型兩岸關係》的一個政見發表會，並簽署一份承諾書。

「簽完之後我們要派一個人，帶著這份簽署好的承諾書去福州跟他碰面，他會幫我們處理來回機票跟住宿，那些全部都包，他會把這個《構建新型兩岸關係》的資料，存在一個筆記型電腦裡面，但是他說他當下不會提供電腦密碼給我們，會叫我們派去的人把這台電腦帶回來，他才藉由微信傳密碼給我們，我們才能打開來看。」

「我們打開後，就要開始跟他討論，什麼時候要發表，我們完成發表之後，他就會運用台灣的《政治獻金法》的方式，把錢匯入我們的政治獻金帳戶之中。」對方並要楊時睿放心，因為他們仔細研究了台灣的《政黨法》和《政治獻金法》，他所提出的一切要求都是合法合規的。

▲無黨籍現任苗栗縣議會議員曾玟學，在其臉書曝光收到李世衛來信。網路擷圖

台灣很多協力者

針對該信件內容，楊時睿分析，「他們在台灣一定有很多的協力者，所以他才有辦法符合中華民國的《政治獻金法》的法律，將錢匯入到我們的政治獻金帳戶，而不違法。」

據信中所言，在接觸「台灣維新」前，已先接觸了另外兩個小黨，但李世衛並不願意透露名稱。楊時睿認為，中共接觸小黨，也許是對藍白破局感到失望，所以想要轉向這些有辦法湊出不分區立委參選人的政黨。

除了透過電子郵件與微信聯繫，期間也有一名台商作為「協作人」與楊時睿接觸，他認為該台商想要跟中國有更進一步的商業往來，因此透過從中協助來輸誠。「他來找我親自談，說安排我過去一趟，會給我們政治獻金。」他強調，該台商很謹慎，「完全不留任何訊息」，「他有提到，不要泛藍的，他們這次要的是偏綠，或者最好是民進黨內部的人。等於是說他們已經放棄掉泛藍的那些政客們，他想要直接從中擊破泛綠的。」

對於是否放棄泛藍的政客，中國流亡作家暨法學家袁紅冰則認為，應該是藍白「被用得很順手」，所以要擴大滲透層面。

楊時睿認為，中共的滲透層面一定比想像中廣，「他都找到我這邊來，一定會找更大咖，不可能只有找我，在政治圈來講，我的資歷又沒有像這些前輩們那麼豐富，資源也不可能像他們那麼大，所以他們會找我，一定會找民進黨某些派系的核心人物談。」

無黨籍的現任苗栗縣議會議員曾玟學，也在其臉書曝光收到李世衛的來信，表達與其合作的意向，並希望曾玟學在臉書上「一字不改地發表《構建新型兩岸關係》，並強調，台灣擁有言者無罪的網路環境，所以在臉書上發表《構建新型兩岸關係》不會帶來任何麻煩和不良影響。

此番操作，無疑把台灣民主自由的環境，當作中共大外宣的溫床。

提醒小黨切勿忘本

由於收到信的時間正是選戰關鍵的後期，因此楊時睿很快便將該事置之腦後，直到此次八炯與閩南狼的影片持續發酵，他才意識到中共統戰的嚴重性。他覺得，台灣小黨應該要「勿忘本」，當初都是基於在中華民國或者是台灣這片土地上，很努力地想要為自己的理念去倡議，所以才會開始出來參選、參政，「我是覺得勿忘本，要想清楚當初為什麼出來參政。」

對於與中共合謀一事，楊時睿認為，會陷台灣人民於危殆中。「我們今天認真、理性地去思考一件事情，在中國民主化成功之前，我們跟中國共產黨之間，有辦法真正地達到和平相處嗎？我認為是不可能的事情，而是會陷台灣全體人民於一個非常危險的情況。」

他提醒：「看看香港，看看新疆，看看那些少數民族、那些宗教，他們所受到的待遇，你覺得我們跟中國不管是簽下和平協議之後，或者是合併之後，會受到什麼樣的待遇？這個是我沒辦法去想像的，因為跟我們所認知的是完全不同的世界。」

對於信件由私人公司發出一事，袁紅冰表示，利用所謂民間的組織進行對台灣的統戰滲透，是中共官方一貫的做法。而這次大量接觸台灣藝人、小黨候選人，顯然是中共統戰滲透的一個新方式，要求台灣維新黨簽的那份協議，就是一個「政治賣身契」。

本文摘自《看》雜誌第263期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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