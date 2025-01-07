川普的關稅不是只有一種用法和效果

【撰文／陳博志】

即將回任美國總統的川普公開說他喜歡關稅，要用關稅做他的重要政策工具，因此也有人稱他為「關稅人」。但大家都害怕他的關稅會落到自己頭上，或者造成全球經濟的不安。而很多人也主張關稅是不好的保護主義，會使物價上漲或造成通貨膨脹及其他經濟問題。但川普卻說他的關稅很好，並未造成通膨，而且可逼某些國家交給美國政府很多稅金，讓美國可以做更多事。

至於說想要利用關稅，來另外達到促進國內生產及懲罰某些國家的效果，也有不同的看法存在。不同的報導和文章常強調不同的效果，一般人通常只能選擇相信和自己既有想法或意識形態相近的主張，所以川普和美國會怎樣做而有什麼影響，就有種種的猜測和恐慌。

關稅的效果多樣化

課徵關稅的後果其實因實際的情況而定，不同產品及不同情況課徵關稅的效果並不相同，前述各種不同主張會在不同情況出現，所以可以說大家都沒說錯，但若以為所有情況的效果都一樣，用該種效果來說關稅一定是好或不好，那就幾乎一定會錯。現實上有些產品課關稅之後，外國出口價格下降，國內價格因而幾乎不漲，政府則平白收到一筆稅收；有些情況課關稅之後，外國的出口價格卻未下降，國內售價因而上漲，關稅全部都由國內人民負擔。在這兩個極端之間有各種不同的情況。原則上政府會依他想要的效果來挑選要課關稅的產品及要課的稅率，並採取適當的配套措施，所以人們不要以為進口國會隨便或普遍課關稅，以致所有不好的效果都會發生，而沒有好的效果。

經濟理論可以用數學模型分析解釋關稅在不同情況會有的不同效果，但一般人不易看懂。本文將用通俗的語言，像說故事一樣由簡單的情況開始，逐步加進更多因素，以顯示各種因素改變對關稅之效果的影響，而讓大家看到關稅效果的多樣化，以及政府可以選擇效果較好的政策空間。

關稅可能使本國價格上漲

假設世界上只有甲、乙兩國，乙國生產鹽每斤成本固定不變為30元，甲國自己不能生產而由乙國進口。若沒有關稅，甲國人民可以用每斤30元買到鹽。這時甲國若決定進口鹽每斤要課10元關稅，則因為乙國成本固定而無法降低出口價格，仍是每斤30元賣到甲國，加上10元關稅之後，甲國人民要花40元才能買到一斤鹽。關稅它會由甲國人民自己承擔，而物價上漲的程度則相當於關稅。這是人們擔心或指責關稅使物價上漲的基本情況。

若人們要吃的鹽很難減少，則甲國從乙國進口鹽這件事便不會改變，所以乙國的出口量和出口價格都不變，因此也不會受到任何損失，甲國課稅只是讓物價上漲而傷害自己的人民而已。這是批評關稅的人常提的課關稅最沒效益的情況，外國沒受到任何傷害，而本國卻因而物價上漲。

關稅可增加政府稅收

但有些國家有些時候因為政府財政收入不足，在這種情況仍想要課關稅來收到稅收。也就是說，即使在這種課關稅的效果好像最差的情況，仍可能有增加政府收入的作用。

在上述最沒效益的情況下，只要甲國人會因價格上漲而少吃一點鹽，從乙國的進口量就會減少，而使乙國受到一點傷害。這時關稅雖然不利己，也有損人或制裁出口國的效果，因此也可能符合甲國的目的。

關稅能使本國生產和就業增加

如果甲國因價格上漲後能自己生產一點鹽，則從乙國進口的數量也會減少，而使乙國受損，甲國則可能得到生產和就業增加的效果。甲國能增產愈多，自己的獲利和乙國的損失就會愈大。所以甲國若有好幾個產品可以課關稅，它有可能會選本國可能增產較多的產品課稅，以擴大損人利己的效果。若甲國產鹽每斤成本固定為36元，則只要課6元以上的關稅，就可把鹽全改為國產，國內物價上漲6元或20%。而若甲國每斤成本固定為31元，則只要課1元以上的關稅就可以讓乙國的出口降到零而甲國物價卻只漲3.33%。所以甲國愈能用低成本增加生產，關稅就愈能在有限的物價上漲代價下，給乙國重大的打擊。

關稅可以制裁出口國

若乙國的生產成本和售價不是固定不變，而是銷售量若增加則成本和售價會上升的正常狀況，則甲國課稅而使進口量會減少的情況，將會使乙國成本因減產而下降，乙國若未採取獨占或政府控制的政策，其出口價格將會下跌，甲國之進口價格及國內售價因而就不會上漲到關稅稅金那麼多，也就是部分關稅是由出口的乙國負擔，乙國因而也會受到比出口減少更大的傷害。這是關稅常用來制裁出口國的主要情況。

在這情況若乙國的成本和售價隨出口量下降的程度愈大，乙國的損失和制裁效果愈大，而甲國的物價上漲則愈少。最極端的情況是乙國的產量無法下降而非賣原來的數量不可，其售價將下降到完全抵消關稅而使在甲國的售價和課關稅前相同，使甲國的需求量及進口量不變。這就是川普總統所說之關稅全由被制裁國負擔，而甲國物價不漲的理想狀況。

關稅逼出口國大幅跌價

這種產量無法下降而使售價大幅下跌的情況看來好像很奇怪，但事實上並不少見。例如有很多產業須要大量的資本設備投資而有很高的固定成本，有了設備之後每增加一單位出產所會增加的成本，亦即邊際成本卻只占售價的一小部分。這種產業若需求量減少，廠商常會削價出售。例如每斤30元的鹽若只有5元是邊際成本，另外25元是分擔的固定成本，則只要售價高於5元，例如8元，每賣一斤表面上虧22元，但實際上每斤仍有3元收入可以用來彌補或回收已經花掉的固定成本，所以廠商每斤8元甚至5.5元卻仍願意賣。

另外有些廠商因為產品已生產出來而不能不賣掉，或為了不易辭退既有員工，或為了維持市占率等等因素，也會降價以求維持銷售量。所以課關稅而逼出口國大幅跌價的情況並不少見。

其他未被課關稅國家可能獲利

如果另有丙國可以用每斤31元出口鹽，但因為其價格高於乙國，所以甲國本來並未從丙國進口，而今甲國對乙國課的稅只要高於1元，甲國就會改從丙國進口而不買乙國貨，而甲國的物價則只上漲1元或3.33%。所以若有另一些國家可以用愈低的價格替代愈多乙國產品，對乙國的傷害就可愈大，而甲國的物價上漲愈少。這表示甲國的目的若就是要抵制乙國，最好就不要對乙國之外的國家課關稅，以讓其他國家盡量替代乙國產品。這應是美國要懲罰採不公平政策之國家時很值得注意的重點，亦即要縮小打擊面，只對較嚴重不公平的國家課重稅，而不要對其他國家也課稅。

上述分析顯示，進口國愈能增加生產或減少消費，而被制裁的國家愈無法減少出口量，或其出口量減少時價格愈會大幅下降，以及其他出口國愈能低價取代被制裁的國家時，制裁的效果就會愈大，進口國價格上漲的程度也會愈小。進口國當然會盡量選擇這類產品來課關稅，而不會隨便課稅或普遍課稅。進口國也不該對想制裁之國家以外的出口國課稅。進口國若是這樣精準採行政策，未採不公平政策的國家也就不必亂恐慌。

本文摘自《看》雜誌第263期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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