台灣要做為川普冷靜頭腦的成員

【撰文／陳博志】

四年前川普當選美國總統時，台灣不少人很緊張，包括高層官員都說美、中大象打架，難免會踩到台灣這種小老鼠。當時我曾指出川普的主張也有其正確的道理，我們要循川普的方向提對策而非恐慌（《台經月刊》，40卷1期，2017年1月）。2017年4月，後來出任美國副助理國防部長的薛瑞福（Randall Schriver）與「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）人員來台和「台灣智庫」舉辦聯合研討會時，我也提出了台、美合作建立國際公平價值鏈的主張。

事後來看，川普總統的政策大致和我們的主張相符，再加上我們有台商回台等適當政策的配合，台灣在川普執政期間經濟發展比其他國家更好。只是國內對美、中貿易紛爭有些偏差的看法（陳博志：〈對美中貿易紛爭的偏差看法〉，《看》雜誌，189期，2018年5月），而使不少人對川普的政策有較大的負面印象。

台灣和美國高度互補

現在川普再度當選，有些人期待，也有些人很緊張。美國有很多知名經濟學家在選舉期間還聯名反對川普。但不管站在台灣或美國的立場，最重要的對策仍是要循川普的方向指出具體的正確對策。偉大的經濟學家馬歇爾（Alfred Marshall）曾說，思考經濟政策要同時有「熱情的心」（Warm heart）及「冷靜的腦」（Cool head）。但大部分人卻難在任何問題都同時具備這兩種能力，所以決策最好有更多人參與而分別扮演不同角色來發揮不同的專長。

川普能得到多數選民支持，表示他熱情提出的大方向符合很多人的想法。他某些具體的政策方法受到批評，則表示這些方法是否正確或符合他所提的目標仍值得討論。美國政府及智庫人員以及盟友們乃至學術和輿論界，都有責任用冷靜的頭腦來思考更恰當的具體政策方法，而川普總統應該也會冷靜思考來實現他受人民歡迎的熱情目標。

台灣做為很多議題的重要利害關係人，當然也有權利和責任幫忙提出冷靜合理而可以互利雙贏的策略。我們必須指出，台灣和美國幾十年來一直是高度互補，美國幫了台灣很大的忙，而台灣在美國維持全球領導地位上也是很重要的幫手。我們應該讓川普和美國朋友們知道這些歷史和道理。

例如1970年代之後美國的經濟領導地位曾一度告急，很多重要的新產品，如彩色電視到錄放影機、到攝影機都被日本掌控，直到個人電腦出現，美國才奪回領先地位。而美國能奪回個人電腦領先地位的原因，除了他們在軟硬體的研發成果之外，很重要的因素是台灣幫美國代工製造個人電腦，使美國廠商可以低成本快速發展及掌控這個市場。如果個人電腦及筆記型電腦不是有台灣代工，而是交給其他國家生產，則不只價格和生產效率不見得能像台灣那樣使這市場快速成長，而成為帶動後來網路和相關產業的力量。歷史也證明，其他生產國很可能會想要發展自己的軟硬體而不會一直和美國配合。

台灣在高科技產上值得信賴

川普說台灣偷走美國的半導體也是一種誤解。台灣半導體是在美國的協助下發展起來的，台灣最早的技術是美國給的，台灣最早的一批半導體人才是美國開班幫我們訓練的，而台灣則幫助美國半導體相關產業不只未被其他國家全盤搶走，而且還能繼續創新發展。

台灣現在更是美國發展AI等新技術必要而忠實的夥伴。世界上有一些國家用非常有野心的政策要發展自己的產業，它們拿到生產鏈的一段之後就想要把別人做的其他段落也搶過去。而美國是相當自由的資本主義社會，新的技術和生產鏈很容易在廠商的成本考量下就逐步全部外移到其他國家，以致常會被搶走。但台灣包括台積電卻是忠實的合作者，或者是受廠商自身和台灣經濟規模限制，而比較不搶奪客戶的產品技術，所以台灣和美國半導體相關產業才能放心地相互合作。美國也才能靠台灣的代工生產而自己專注於軟硬體和高階晶片的研發設計，並有現在領導世界的那些超大企業。如果沒有台灣和台積電的合作，美國不見得能打贏中、日、韓那類策略上較有野心的國家。

台美在國際競爭和國家安全上互利

台灣和美國在國際競爭和國家安全上也是互利的。台灣面對人口60倍大的中國，幾乎不可能抵擋中國的侵略，軍事上只有美國才能保護住台灣。從這角度，台灣確實應該支付美國在軍事上保護台灣的成本。但現在各主要國家都心知肚明，中國不只是想取代美國的霸權，其真正的思想更是想支配包括美國在內的全世界。而能阻擋中國擴張野心的第一個重要關卡就是台灣。中國若控制台灣和台灣海峽，世界經濟的重要動脈就被中國控制。中國強占台灣不只會在守護太平洋和美國的第一島鏈打開一個缺口，台灣東部的深海也將成為中國核子潛艇祕密進入太平洋而橫行世界的最佳門戶。所以台灣的安全和不被侵略併吞，也是美國和民主國家重要的資產。由此看來，美國和其他民主國家也值得與台灣分擔維護台海安全的成本，不要把責任和成本都推給台灣。

美國和其他民主國家互利

不只是台美關係，美國和其他民主國家的關係也多是互補、互惠、互利的。目前和美國對抗的非民主軸心國家勢力也很大，同時以它們獨裁專制的做法，並不難在非民主的開發中國家收買政客和它們結盟，甚至在民主國家內滲透和宣傳不正確訊息，美國若要獨力對抗這龐大的勢力會很辛苦。而非民主軸心國不管嘴巴怎麼說，它們想擴張並支配其他國家的思想是很強烈的，因此所有民主自由國家都會受到它們的威脅，抵抗和防止它們之威脅乃是所有民主自由國家的必要工作。

只是全球安全與和平像是公共財，有些國家不想付出努力和成本，而想坐享和平。所以美國和其他自由民主國家在世界和平成本的分攤上也有爭議。合理的分攤方式也許要長時間開誠布公的討論，美國做為最大的自由民主國家，也在世界和平中有最大的利害關係，應該有耐性和各國討論。而川普總統即使曾在國內政策上一再提到美國優先，但在和各國討論國際事務時，一定要把目標放在全世界的共同利益，把世界和平當成公共財，才容易討論出公平合理的分攤方式，並有助於形成民主自由國家的共同意識。

協助川普思考領導世界的策略

比成本分攤更重要的是世界的願景。軸心國及其他不少國家並不滿意現有的世界秩序，並把其中的一些問題都歸罪給美國。合理的新秩序是什麼，值得全世界平心靜氣討論。任何秩序都有一些缺點，一定要維持現有秩序或隨便指責美國都不恰當。也不是自稱新秩序的主張就會更好。例如有些大聲主張要建立新秩序的國家，仍然大量採行不公平的產業和其他政策，但新秩序若是各國都可採用不公平政策的情況下，世界會出現不公平政策的競爭，那就像大家可以打別人的社會一樣，一定不會有好秩序的。所以不放棄不公平政策，不放棄以大欺小作風的國家，心裡新的秩序大概是由它來決定別人可以做什麼，而由它支配統治別人的不公平秩序，這是其他國家不可能接受的。

自由民主國家若不願接受這種被獨裁管制的秩序，就必須好好維護及改善自由民主及公平貿易的秩序，並合力對抗要支配其他國家的力量。美國和川普總統可努力領導自由民主國家維護好的世界秩序，因此美國也要盡量公平對待自由民主國家陣營中的其他國家，以 做為世界的示範。美國先賢說，美國因為善良所以偉大。李光耀先生說，如果要有一個霸權，他希望那是美國而非中國，因為美國是溫柔的霸權，而中國不是。所以為了我們也為了世界，我們要以冷靜的頭腦，協助川普和民主國家思考美國和自由民主國家可以善良而溫柔領導世界的策略。

本文摘自《看》雜誌第262期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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