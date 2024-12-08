地瓜酥60年經典口味不變 三代「勇伯」創意開拓新市場

【撰文／曾允盈】

不知道你有沒有留意，酥脆、充滿香氣，包裹著麥芽糖衣的古早味點心「地瓜酥」，已經逐漸被添加麵粉的地瓜餅取代，想吃到成分單純的地瓜酥，如今全台灣僅剩一家。

▲想吃到成分單純的地瓜酥，如今全台灣僅剩「勇伯地瓜酥」一家。勇伯地瓜酥提供

老品牌不變：全台唯一不添加麵粉的地瓜酥

「勇伯地瓜酥」1958年創立於嘉義太保市，至今仍保留原始製程，不添加任何色素和防腐劑。其中經典不變的「原味地瓜酥」，傳承超過60年沒有任何改變，這支物美價廉的經典品項，不僅帶動勇伯一年高達千萬的營業額，更外銷至美國市場，成為代表台灣的傳統古早味。

第三代媳婦湯蕙禎提到，有時會接到消費者打電話來抗議，說勇伯怎麼改配方了，她擔心產品有問題請消費者寄回，才發現這根本不是勇伯家的產品。市面上許多包裝、品牌字型相同的地瓜酥，實則添加麵粉、香料，口感相差甚遠。湯蕙禎也了解到，消費者擔心市面上純天然食品越來越少，期待勇伯「不要改變」。

因應市場：推出獨立包裝

第一代「勇伯」經營者施性塘以拔絲地瓜為靈感，用整顆原切地瓜進行製作地瓜酥，從洗淨、人工挑選、切片、裹上糖衣到壓模成型，傳承古早做法至今。儘管有些步驟可以機械化，但因為麥芽糖有黏性，壓模的部分還是得靠人工用經驗判斷，「要撥得鬆鬆的，不能太硬、不能太軟，以確保口感始終如一。」湯蕙禎強調。

然而消費者口中不變的經典，面對消費型態的變化，也必須不斷革新。早在第二代施能勇接班時，考量保存方便和包裝衛生，就將正方形的地瓜酥做成長條狀的獨立包裝，賣進超市和量販店。

傳承至第三代施英傑，因應民眾健康意識漸長，著重降低產品的多餘油脂，再推出一口酥大小的獨立包裝地瓜酥。「每一代的產品我們都沒有淘汰，只是想辦法持續開發新品，接觸年輕族群。」

疫情衝擊：老品牌拓展新通路

疫情後消費模式改變，對食品零售業衝擊超過想像。湯蕙禎提到，不少經銷商在疫情期間撐不下去而倒閉，民眾也養成了網購的習慣，零售產業包括供應鏈、服務等數位化的時代已經來臨。

疫情之後，勇伯地瓜酥外銷市場銳減五成，內需也少了近三成，施英傑和湯蕙禎這幾年不斷思考如何因應。研發全新品項，開拓新的通路，並且強調勇伯的核心價值，成為兩人目前的首要目標。

1.研發新口味地瓜酥

湯蕙禎認為，優化產品要不斷開發附加價值。勇伯一連推出多種口味的地瓜酥，增加豐富的口感和風味，包括：小番茄口味、金桔口味、芝麻地瓜酥，也把單價較高的果乾加進傳統品項，企圖創新。

「每一個品項都嚴格挑選在地的農產品，經過多次試驗。」湯蕙禎開朗地表示，會想加入嘉義在地小番茄，是因為很常吃到鄰居送來的熟果小番茄，感到非常幸福，嘗試超過十次才研發成功。原因是小番茄容易出水，和麥芽糖攪拌後不易保存，置放半個月整塊就會鬆開解體，於是經過再三調整烘乾時間，終於成功研發出新的明星商品。

金桔口味地瓜酥則和民雄金桔觀光工廠合作，如今民雄金桔觀光工廠，同樣販售金桔口味的地瓜酥，共同推廣在地農產品。

此外還有不添加麵粉的芋頭酥、結合嘉義太保有機米的薯菓子等，繽紛創意的口味，皆是期待獲得更多消費者和經銷商的目光。

2.傳遞飲食觀念

勇伯的「經典」，來自爺爺施性塘的堅持。湯蕙禎回憶，和爺爺同住時，每天下班時，施性塘除了幾句關心，還會不斷提醒，要做好，不要添加化學原料，耳提面命說：「你們要堅持下去！」經典產品就這樣延續下來，至今未曾改變。

只是台灣人不好吃甜，喜歡甜度不那麼高的食品。湯蕙禎認為，有必要向消費者傳遞飲食觀念，「砂糖的原料是甘蔗，經過煮糖後的糖膏，甜度高是正常的。如果怕有負擔，就多喝水讓人體自然代謝，或是配茶去中和它的甜度，只要不過量，不必過分擔心。」

許多甜度較低的糖其實是代糖，攝取過多人工甜味劑，反而更容易造成人體負擔。古早味的特色之一，就是天然提煉的糖分雖然甜度高，卻不至於吃多傷身，消費者了解後能有更多選擇。

3.積極參展接觸新客戶

施英傑和湯蕙禎疫情後更加積極參展，吸引不少陌生通路主動聯繫，包括爭鮮迴轉壽司、無印良品、神農市場都找上門來。

2024年3月，兩人帶女兒參加東京國際食品展，進一步接觸日本經銷商後，湯蕙禎更決定改善包裝設計，以符合日本伴手禮市場的需求。而目前除了主要外銷美國，澳洲、香港、巴拉圭、關島都有勇伯地瓜酥的蹤影。

4.經典產品母雞帶小雞

在參展的過程中，第一代的原味地瓜酥是經典不敗的品項。湯蕙禎表示，母雞帶小雞的效果一直發揮得不錯。

食品市場隨時都需要新品，需要新鮮的創意，尤其對通路而言，新品才能刺激市場，充實銷售的檔期。然而能夠穩定賣出的商品，才能達到維持銷量的最終目的。原味地瓜酥單價低、流傳久，就是勇伯的長銷品，長賣的同時有機會將其他品項帶進市場。

5.拓展網路通路

過往在量販店、食品行、超市、雜貨店才看得到勇伯，疫情後湯蕙禎開始更加重視電商通路，蝦皮購物、直播、團購、全家線上團購禮盒等因應消費型態轉變而生，未來也是積極拓展的目標。

▲薯職人定位精緻化點心，主打伴手禮市場。勇伯地瓜酥提供

傳承與創新：第三代接班轉型

第二代施能勇對於兒子要不要接班，並不勉強。只說如果兒子不承接就把家業收起來，如果要接自然全力投資和支持。第三代施英傑土木系畢業後，原本在外工作，為了回鄉繼承家業，決定再到嘉義大學食品科學系進修，深度了解食品專業知識。

施英傑11年前回到嘉義，和太太湯蕙禎從基層做起，一方面調查市場需求的變化，帶領勇伯地瓜酥繼承經典，創意轉型。

1.成立新品牌「薯職人」

湯蕙禎表示，地瓜酥單價低，好處是人人都能吃，流傳也很廣，只是要提高單價，服務不同的族群相對不容易，因此和施英傑商議於2017年成立新品牌「薯職人」，定位為單價較高的精緻化點心。

2.通過食品衛生安全工廠認證

接班之後施英傑和湯蕙禎意識到，必須有計畫重新整頓工廠，加強食品安全管理的流程。過往家庭式的工廠，恐怕不符現代化的衛生法規標準，因此兩人在幾年內參觀數十家的工廠，請教無數前輩之後，從生產、包裝、儲存、運輸、服務和管理面進行改善，順利通過HACCP和ISO22000食品衛生安全工廠認證，進一步保障消費者的食品安全。

3.起家工廠開設實體店

勇伯地瓜酥目前唯一的一家實體店，就位在第一代爺爺的起家工廠。以前那個年代，大家都會到工廠買地瓜酥。湯蕙禎提到，回去工廠開店的意義，也是讓大家知道，這個嘉義的古早味地瓜酥沒有遺失，因此別具意義。

如今店內裝潢窗明几淨，主打伴手禮市場，也成為嘉義的景點之一。施英傑曾經表示，雖然父親認為開店、販售伴手禮是零散的生意，賺不了大錢，尤其對利潤微薄的食品廠來說，需要以量取勝。但是施英傑認為，現代的經營方針，形象要走在產品前面，要把品牌和企業形象呈現在消費者面前，才能爭取更多商機。

湯蕙禎也不斷強調，每批地瓜原料不盡相同，每日的氣候也會影響成品，地瓜酥沒辦法全自動化生產，仍然需要半人工控制，用經驗做品管。在工資高漲的年代，更是壓縮工廠的利潤，成為目前經營的最大困境。

勇伯地瓜酥平均每天都要用掉一公噸的地瓜，是全台用量數一數二的地瓜食品廠，地瓜皆來自雲嘉南、台中地區契作。湯蕙禎開玩笑說：「如果我們這裡地瓜短缺，那台灣可能就找不到地瓜了。」

傳承一甲子的「古早味地瓜酥」，從未更改過的配方，是不少人念念不忘的記憶，因為堅持天然，經典不衰，如今仍然是勇伯銷量最高的品項。對施英傑和湯蕙禎而言，用心傳承經典的同時，如何為老品牌帶出更多創意，同時因應消費習慣的變遷，將是不停歇的課題。

本文摘自《看》雜誌第262期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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