手扒雞成經典傳說 香雞城如何讓老品牌重生？

【撰文／楊戎真】

戴上一雙薄薄的手套，撕開熱氣騰騰的烤雞，香氣四溢、Q彈多汁的肉質，引人食指大動。以特別育種的「樂山雞」做成的手扒雞，在唇齒間留下特殊的風味與咬感，在台灣五、六年級生的心中印下一幕幕歡樂的回憶。

2017年的一篇〈【食尚評比】全台最強知名烤雞評比，誰是烤雞王！〉文章，針對香雞城、好市多、大潤發、21世紀風味館、家樂福、德州美墨炸雞等多家烤雞進行了盲測評比，「香雞城」的烤雞在顏值、雞皮、肉汁、風味各方面均拔得頭籌。評測員給出的評價是：香氣足、醬汁濃郁、肉質飽滿入味。

如今「香雞城」即使在市場上暫時退出，卻是流傳的經典。手扒雞奪冠的地位至今無可取代，有一大批忠實的鐵粉。對於該報導，香雞城三代接班人、樂山公司現任經理陳巧瑜表示，自己也是在網路上搜尋時看到，對於當時的評價，她自豪地說：「不是自賣自誇，我們的手扒雞真的是有它厲害的地方。」

40年經典：「香雞城」2024短暫快閃

「香雞城」由樂山股份有限公司創辦於1984年，其經典手扒雞曾經風靡一時， 1994年卻銷聲匿跡。直到2016年，再度於三重、新莊現身，然而，疫情期間又關燈歇業。

2024年10月25日，以往總是挺立在香雞城門口的「雞大叔」，再度出現在三重空軍一村日式燒烤名店──「擺渡人29」門口，推出一波為期四週、每週兩日的快閃。活動預告推出並開放預訂後，2小時就告完售，顯見「香雞城」依舊有其號召力。

香雞城是台灣40歲到60歲族群的共同回憶，這波快閃也是消費者敲碗許願後，經典味道的重現。人們以為「香雞城」要強勢回歸，陳巧瑜卻表示暫時沒有開門店的規劃。

由養雞廠到開門店：自己的雞自己賣

陳巧瑜的爺爺陳欽樂是香雞城的推手，原本專職養雞的他，歷經被倒帳的風波後，認為唯有「自己的雞自己賣」，才能確保穩定獲利。至於要如何銷售，陳欽樂做了兩次失敗的嘗試：第一家開的是口味與裝潢都很傳統中式的香雞城；第二家則模仿國外速食店全西式風格，兼賣義大利麵，但都沒有成功。第三家決定採中西合併式，陳巧瑜表示，當時肯德基、麥當勞已進駐台灣，就順勢模仿其販賣產品方式，包括商業模式、形態、裝潢等。

▲站立烤的方式，可以讓醬料與受熱更均勻。香雞城提供

身為武俠迷的陳欽樂，武俠劇中豪傑之士用樹枝串起整隻雞，架在火堆上燒烤的畫面，成為他打造商品的靈感。他與不少廚師朋友展開研發，開發出獨特的烤架，能夠將整隻雞支起立在烤架上，便於進爐燒烤、出爐刷醬，讓醬料能均勻分布在烤雞。而這樣的烤雞方法與醬料的配方也延續到現在。

新潮的烤雞也要有新潮的吃法，陳欽樂發明戴手套直接用手扒整隻雞的方式，帶動了台灣吃「手扒雞」的風潮，香雞城也成了很多人與家人、朋友聚會的場所，一起吃手扒雞的樂趣串起了彼此間的情感。第三家店因此一炮而紅，在巔峰時期，全台一度拓展到126家店面，單日平均可以賣2萬8,500隻雞。

不諳加盟管理：收店面專注食品加工

然而，盛極一時的光景卻無以為繼。陳巧瑜分析原因，應是當時未收加盟金，且不懂系統化管理之故。在沒有簽合約，無法約束加盟主的情況下，衍生出不少問題。陳巧瑜舉例，雞價是浮動的，但對於加盟主來說，原物料價格越固定越好。因此一旦價格訂下來，當市場上雞價浮動時，香雞城就必須自行吸收虧損。

香雞城和加盟主談好半年的雞價，就不會漲跌。雞價上漲時，加盟主會乖乖向香雞城買，雞價下跌時，加盟主就從他處購買，品質就不穩定。且漲時香雞城吸收虧損，跌時卻沒有機會回補。

當發現經營越來越困難的時候，加上當時有倒帳風氣，香雞城決定收掉8家直營店，把重心放到工廠端，轉型做食品加工。而其他加盟店，則由加盟主自行決定，在經營七、八年店面裝潢老舊，生意開始走下坡的情況下，不少加盟主不願意再翻新店面，便順勢結束營業，香雞城的招牌就此逐漸在繁華的都市中銷聲匿跡。

二代接班人陳巧瑜的父親陳宏寬，其後便專注於食品加工，產品有生鮮雞肉、雞塊、香腸加工、調理包等，主要銷售全台早餐店、簡餐店、連鎖餐飲等。陳巧瑜相當有信心地說：「全台灣每個人應該都吃過我們家的東西，只是不知道而已。」

榮光再現重：新擦亮香雞城招牌

2013年左右，第三代陳巧瑜加入家族企業。儘管食品加工穩定經營，每年營收十幾億，但香雞城這塊老招牌以及手扒雞的滋味，始終縈繞在粉絲的腦海中。陳巧瑜開始計畫重新擦亮這塊「傳說」中的招牌。

2016年，香雞城在八里重新開張，小小的店面讓消費者重溫歡樂時光，卻在一年後就結束營業。陳巧瑜無奈地說：「從開店第一天被罵到最後一天。」消費者不知道烤雞的門檻相當高，所需空間要足夠大，才放得下冷藏設備與廚房設備。但在店租高、人事費用也高的情況下，當時傾向以小規模店面為主，大約只有4、5坪，烤箱設備放兩台就滿了，兩台一次才烤24隻，被消費者譏諷說是「飢餓行銷」。

為了滿足巨大的市場需求，2018年香雞城便在新莊開了大約125坪的店面，當時可謂盛況空前，最高單日賣900隻烤全雞。陳巧瑜說自己曾經31天不曾休假，每天工作超過18個小時，烤一盤6隻雞，一隻雞1.2公斤，烤架15公斤，一盤20幾公斤，又熱又燙，「烤到手都快斷了，腰都快斷了！」陳巧瑜下班回家洗完澡就睡，睡醒又直接出現在店裡。

疫情波及：推出網購復生香雞城品牌

雖然看似風光，2021年疫情來襲，卻迫使香雞城做出關店的決定。陳巧瑜表示，公司採最嚴格的要求防疫，政府還沒規定不能內用，香雞城就已經不內用。

陳巧瑜每天進出店面，面對大量的消費者，感染機率相對高，如果回家再傳染給家人，進而帶到工廠，勢必造成嚴重的後果。在擔心疫情波及到加工廠的情況下，忍痛做出熄燈決定，「工廠是我們最重要的本業，如果工廠發生疫情，客戶可能就會不敢買我們幫他們生產的品項，波及就會比較嚴重，所以就乾脆自己先把店結束掉。」

店面收掉後，香雞城的品牌該如何維持？陳巧瑜的弟弟陳建宇主張做電商，於是先做市調，在各種販售食品的相關網站查看各類型商品的排行榜、銷售數量，再回頭檢視工廠的強項，確定品項後進行研發。研發後不停試吃，並將市面上同類型商品拿來進行盲測、評比，據以修正產品。

經過一年多，香雞城電商終於在2024年中旬上線，透過官網、momo與蝦皮等平台，販售咖哩雞、雞湯、烤雞腿等商品。可惜的是，經典手扒雞依舊無法透過網購一饗消費者。

香雞城品牌透過網購模式復出，為了創造聲量，廣為周知消費者，2024年10月底在三重空軍一村推出快閃活動。陳巧瑜表示，這次快閃讓網購的銷量翻倍，網路上的討論熱度、聲量，也比做快閃之前來得高。

▲香雞城由武俠劇情激發靈感而推出的手扒雞，是否還能重返江湖？香雞城提供

烤雞門檻高：手扒雞能否重返江湖？

台灣炸雞市場蓬勃發展，除了速食老店如：麥當勞、肯德基、拿坡里、頂呱呱等，一些後起之秀如：胖老爹、繼光香香雞、德州美墨炸雞、昌平炸雞、正騰和炸雞等，如雨後春筍般迅速在市場上崛起。

然而，烤雞市場卻難以發展，除了少數「西式烤雞」如「21世紀風味館」，中式口味則以遍布風景區的「甕窯雞」較為知名，其他則散落在各地的特色小吃店，或是各大賣場推出的烤雞。

原因何在？陳巧瑜表示，烤雞不好做，不管是設備、製作的門檻，都比炸雞高很多，「一隻雞分切之後，不是整隻雞去烤的話，裡面的肉汁會流失。炸雞因為外面有裹漿、裹粉去油炸，所以肉汁還能鎖在裡面。烤雞一定要整隻，裡面肉汁保留才夠多。」

此外，烤雞的消費門檻也高。炸雞可分塊炸、分塊出售，可以少量消費。但是要消費一整隻烤雞，單價相對高很多，且必須要湊足二、三個人方可享用。這些都是香雞城要「復刻店面」無法突破的難題。

如何讓經典商品重生？陳巧瑜表示，香雞城依舊在找尋一個讓品牌重生的平衡點，要解決倉儲空間、廚房設備門檻高、烤雞時間長等問題，「找出那樣的模式之後，就可以再開店。」她知道香雞城有一群死忠的粉絲，但是如果沒有辦法克服難題，店面也不好開開關關。

香雞城官網上清楚寫著：「2024香鷄城將以全新的形式重返市場。」除了網購、快閃店，這個當年創辦人藉由武俠劇情激發靈感而推出的手扒雞，是否還能重返江湖？如何讓老粉絲回味，同時又能擄獲年輕世代的心？且讓我們拭目以待。

本文摘自《看》雜誌第262期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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