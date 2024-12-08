偏鄉影展引在地共鳴 首屆「水里影展」的種種不可能

【撰文／謝平平】

影展，向來是電影藝術高度的代表，如：法國坎城影展、日本東京影展、台灣金馬影展等，紅毯豪車、巨星雲集。隨著拍攝器材與剪接方式的數位化，電影從業人員也得以藉此傳遞理念、聚焦特定群眾，如：福爾摩沙國際電影節、台灣國際女性影展、台灣國際紀錄片影展等。

鄉民的疑惑》誰要來水里拍片？

遠在玉山腳下、人口不到2萬的南投水里，2024年舉辦首屆「水里影展」，從不被看好到30家企業共襄盛舉，開創結合地方創新的方向；台灣電影界人士的傻勁也成為偏鄉影展的推手。

南投水里最具知名度的景點是蛇窯，雖然有趣但吸引力遠不如日月潭、各式林場、猴探井天空之橋、桃米紙教堂等知名景點，甚至是附近的集集、車埕。車埕的木業展示館、林班道園區、貯木池等，可讓民眾見識當年丹大林區伐木業的遺跡。水里，在有限的出遊排程中，總是最快被劃掉的選項。

當「水里影展」計畫總監、發起人孫昱碩提出，讓民眾來水里拍片並行銷水里時，「誰想來水里拍片？」成了策展人洪馬克的疑問。而鄉民的疑問，與他如出一轍：「誰要來鄉下拍片？」

曾經的榮光》106平方公里擠入五家戲院

二戰前，南投魚池擁有2,000甲的香蕉產區，檢查所設在水里，此處成為南北貨品集散地。戰後，伐木業成台灣重要經濟命脈，丹大林區的製材廠設在車埕，經過揀選的檜木在水里車站，經集集支線運送至彰化二水站，再出口換美金。因此，不只集集車站以檜木打造，當地旅社也大手筆以檜木打造家具，水里意氣風發之際，也是台語喜劇經典《王哥柳哥遊台灣》、黃梅調電影《梁山伯與祝英台》紅遍大街小巷之時，當時常住人口約2萬人，最多曾達到3萬人。

水里面積比基隆市小一點，擠進了上百家木材行、家具行、超過30家大小旅社，四處可見酒家、茶室、餐廳，就連戲院也有5家，通通擠在這106平方公里中，還包括一家24小時商店，「小台北」的名號響徹中部。

「水里影展」金獎作品《重拾林憶》中，受訪者講述了水里黃金時代的盛況——從清晨到夜半三更，充斥著賣菜、貨車、卡車、叫賣等各種聲音，「水里真的很吵」。該片導演曾斐琳記得，小時常聽父親回憶伐木業興盛的過往，透過紀錄片，她找回父執輩青春的回憶，也將大家凝聚在一起。

今日的水里》青山綠水依舊 天然美景隨手可拍

銀獎《水里小鎮》的受訪者從市場、小吃、旅社、農業等不同角度，分享在地人對水里的第一手觀察，可說是影音版的地方誌，與《重拾林憶》如同上、下集，帶起了觀眾對水里的興趣，同時思考，水里還有什麼令人留戀呢？

「水里，讓他想起法國。」評審團推薦獎《混血小男孩的煩惱》中的小男孩看山望水，扁嘴想著一萬公里外的奶奶，思念如腳下的河水般洶湧翻騰。

水里位處濁水溪、陳有蘭溪的交會處，沖積扇橫跨濁水溪南北二岸，北、東二側是小百岳，南側是海拔超過2,000公尺以上的阿里山山脈、玉山山脈，隨手可拍的天然美景為素人參賽加分不少。

以滔滔溪水搭配水里民和國中演唱的布農族歌謠，銅獎《逐夢濁水溪》讓人記起此處曾是布農族人的生活範圍，畫面出現的青少年面孔黝黑深邃，主角卻是一位帶眼鏡的斯文男子，原來該片講述的是偏鄉教育，受訪者以運動賽事找回孩子的專注與信心，讓校長也流淚。片尾結束在翠巒疊嶂中，隨著空拍機的起空，該則偏鄉故事更令人印象深刻。

影展的效應》再見，水里！

水里街市店招老舊斑駁，但市場卻依舊熱鬧，受訪者在短片中說道，長者的辭世促使四、五名年輕人離開水里；但也有年輕人，正在回到水里的路上。最佳在地故事獎《春美姊的夢》拍攝場景在40年屋齡的幼稚園——正確來說，是從幼稚園改建的民宿。院裡桂花與受訪者陪伴過無數孩童；受訪者的孩子看到水里的改變，回來接手民宿，結合運動，打造心中理想的生活模式。

▲《你也算客家後生》從碗麵說故事。水里影展提供

最佳敘事獎《你也算客家後生》的受訪者也是水里特色料理店二代，力推客家文化之際，他竟不知自己是客家人，故事的荒謬搭配導演偶爾神來一筆的問話，帶有自媒體的拍攝風格；而受訪者也是投入各項社造工作的年輕人之一。

該片導演吳過表示，「水里影展」吸引一群好友專程前往水里觀賞，事後還有觀眾透過網路找到他，分享觀後心得，「這部片的價值，遠遠不會只有首次放映結束，就落幕了。」如他在社群上所言，影展在水里引發了旋風式效應。

在地的參與》大咖導演分享「心法」

「水里影展」如同台灣版的《山居歲月》，「在地人的故事，絕對說得比我好。」擅長輔導政府專案計畫的孫昱碩表示，舉辦影展之初是希望找人拍片稱讚水里，再透過網路推廣，但考慮到許多故事來源不會被採用，最後規章中明定是凡水里發生的人、物、地、產、景，皆可作為影片素材，「然後，我們就收到了一堆片，都講了不同的故事。」他表示，這就達成「水里影展」的首要核心精神——在地參與。

在地參與不可避免的有素人參賽，洪馬克特地邀來知名製作人與導演前來授課，如：國家文藝獎得主黃明川、資深國際紀錄片製作人史祖德、首位與半島電視台合作的導演陳志漢、專注台中文史題材李佳懷等，談論紀錄片的定義、形式，就是不談怎麼拍攝、如何剪輯，「我們認為你要先有正確觀念，因為技術太容易學了，工作坊不教在網路上就能學到的東西，我們教『心法』。」除了30小時的特訓，影展也開放學員申請拍片輔導會議，進一步了解約訪實務、加強敘事結構以及如何梳理觀點。

洪馬克不諱言，在輔導會議階段，仍十分擔心參展影片會因粗糙而無法入圍，或僅有專業人士獲獎等尷尬情事，直到看到作品後，他與評審們都鬆了一口氣。

▲溫雅婷為醫護從業人員，參加「水里影展」獲獎。水里影展提供

素人痕跡在參展作品中無可避免，或可說是毫不避諱地出現，如：地名使用標點符號，感謝名單上大大的剪接顧問、導演攝影剪接都是同一人等，令人會心一笑。但從影片素質也顯示了參與者的認真付出，如：醫護背景的溫雅婷拍攝了三部作品、近一個月天天熬夜剪片的張隱白；也有本身就是專業人士，如：林學寬、吳過，以及前資深體育記者、現臺灣體育運動大學運動資訊與傳播學系主任的馬鈺龍。

地方的活化》零贊助到全壘打

洪馬克表示，「水里影展」最令他感動的不是作品，而是參與者努力讓在地人知道影展正在發生，「這事產生的影響力比想像的還大。」除了打電話來詢問的民眾，贊助商也在短短十天內「全壘打」。

原先大家都不看好影展會有贊助商，直到開展前十日，南投知名觀光工廠「半山夢工廠」聯絡上洪馬克，希望播映他的作品，因而誕生了首位贊助商；接著順利產生第二、三、四位贊助商，最後集結了南投30家在地知名品牌，也因此讓縣長許淑華於11月9日親臨頒獎典禮，並期許未來能有「南投影展」。

孫昱碩觀察，影展放映會除了親友團，還有許多長輩，「看著過去的自己，品味過去經歷的事，但這都是年輕人拍的，青銀共學。」他表示，希望影展能成為年輕人的平台，甚至轉換成創業機會。

洪馬克則希望影展未來能發展為台灣的大地藝術季，如日本「越後妻有大地藝術季」能讓人重新認識繁華已逝的十日町市、津南町，藝術家在廢棄工廠、倉庫是創作，在地人是最佳導覽員，每年帶來百萬遊客，且成全民運動。

九州鬆餅創辦人村岡浩司在書中寫道，要活化一個地方，需要年輕人、傻瓜、外人，此三條件在「水里影展」全數發揮作用，接續主辦單位將在台中、南投各地舉行放映會，影展能否活化水里？答案是樂觀的。

本文摘自《看》雜誌第262期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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