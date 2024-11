美國2024大選 事關美國國運與世界未來

【撰文/何清漣】

寫這篇文章之時,美國大選的形勢已經分明。從明局上來看,川普一方優勢明顯,尤其是10月15日賀錦麗在《福斯新聞》(Fox News)的採訪中翻車之後,賀錦麗選情陷入崩塌式下滑。川普之所以能夠在真實選民中占據極大優勢,只因其競選議題切中了美國選民真正關心的問題。主要包括:經濟類的通貨膨脹、就業,以及社會治安、非法移民、子女教育、醫療等所有民生問題。這些問題,正是拜登執政四年為美國人民帶來的重創。

拜登通脹讓美國中低收入階層貧困化

拜登任期內,美國通貨膨脹居高不下,食品等基本日用品持續漲價,就連左媒也不得不承認這是自1972年以來40年來最高水準,中低收入者的生活都受到影響,希望盡快結束「拜登通膨」(Bidenflation)。

所謂「拜登通膨」,其實是政府開支急劇擴張引起。拜登政府上任伊始就以中國為主要競爭對手,擬出一系列投入極其龐大的公共支出計畫,規模超過6兆美元,占美國GDP的30%。其中以抄中國當年大規模基礎建設刺激經濟的作業為主,推廣綠色能源、發放福利為次,這一系列政策最初被美媒冠名為「拜登經濟學」(Bidenomics)。此後加上拜登、賀錦麗開放邊境引進2.000萬非法移民,2022年3月俄烏戰爭以來的對外軍事援助等開支,拜登任期內已經增發國債10兆左右,截至10月21日,設置在美國紐約市曼哈頓區的第六大道上「國債鐘」(Debt Clock)顯示的美國國債總額為35.77兆,美國人口現為3.33億,意味著美國人均(包括剛出生的嬰兒在內)負債超過10萬美元。

在物價與房價方面,拜登通膨尤其明顯:

1. 物價

《Moneywise》理財網站基於美國勞工統計局、聯邦住房局和線上房地產服務網站《Redfin》資料的一項分析指出,未來幾年,美國通貨膨脹率或將繼續超過大多數行業工資的漲幅。過去5年中,97%的職業工資漲幅未能跟上通膨,服務員是唯一實際工資成長的行業。

2. 房價

據美國房地產研究機構《Point2》今年4月發表的一份研究報告顯示,美國最大的100個大城市中,有68個城市的房價在不到10年的時間裡漲了一倍,尤其是在2021年拜登上台之後,房價如同坐上了雲霄飛車般一飛衝天。調查顯示,當下美國租金成本漲幅遠高於整體通膨率,月租金中位數上漲10%,至1,100美元。在持續不斷的通貨膨脹、供給緊張和需求激增的影響下,美國的平均房價從20萬美元左右漲到了40萬美元。報告指出,即使在2019年,部分城市的房價也只有現在的一半,房價上漲已經讓許多新生代的美國人絕望,因為他們發現自己無論怎麼努力也買不起房了。

美國聯邦準備銀行(FED)2024年5月發布了《2023年美國家庭經濟福祉報告》(Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2023),報告顯示,儘管2023年美國通膨有所放緩,但它繼續對美國人的生計造成沉重打擊。美國家庭現金儲備總量已從2021年末的18.0兆美元下降至2023年第二季度的17.8兆美元,且仍有下降趨勢。調查結果顯示,在截至2023年10月的一年,有17%的受訪成年人表示,無法全額支付所有帳單;有63%的成年人表示,手頭現金剛夠支付400美元的緊急開支。但福利等各種開支,導致近兩年時間內美國公共債務增加了10兆。

在如何降低通膨上,賀錦麗曾有數次面臨記者提問,在9月10日與川普辯論之前她背誦什麼是通膨,在辯論中回答「我出生於中產階級家庭」,沒有一次提到具體方式,這讓一些中間選民很失望。

川普的競選主張中,針對「拜登通膨」對症下藥,比如:降低天然氣和電力成本、裁減政府冗員並提高政府效率、為企業減稅讓製造業重歸美國(即鼓勵企業私人投資而非政府投資)、驅逐非法移民減少政府開支。據「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform)今年5月的報告顯示,僅在2023年這一年,美國納稅人為2,000萬非法移民支付了1,507億美元。此外,結束烏克蘭戰爭以減少戰爭外援,都是降低政府開支的方式。

拜登、賀錦麗政府摧毀了美國人民的生活安全

拜登、賀錦麗政府如何摧毀了美國人民的生活安全?擇其大端,就是引進2,000萬非法移民,並修改法律,降低犯罪標準,輕罪不罰。

1. 非法移民正在摧毀城市與社區安全。

關於美國拜登政府三年半時間內放進非法移民2,000多萬,其目的是為了讓非移成為民主黨的票倉,給美國造成的各種負面影響,其中包括擊潰城市秩序等。這些我已在〈2024美國大選的關注焦點:非法移民〉(《看》雜誌第260期)詳細分析過,本文補述一點情況,指出非法移民大量湧入已經破壞美國人的財產安全。私人財產神聖不可侵犯,不再是民主黨政府的律條。

以紐約市為例,紐約市左派長期執政,曾頒布法律保護占領房屋者的「權益」,一旦房子被霸占了30天,要趕走占屋者便非常困難,房主必須採取法律手段才能將其驅逐,這個過程要花高昂的律師費,且令人筋疲力盡。從2023年開始,非法移民尤其是委內瑞拉黑幫利用這條法律,在紐約幾乎是有組織、有計畫地占領房主正在租售的房屋(squatter,意指未經允許即住下來的人),發生了不少血腥案件。在華人聚居的法拉盛(Flushing),一名女子發現有人未經允許入住她從父母繼承的一棟價值百元美元的房子,於是她換了門鎖,反而被警方逮捕。另一起駭人聽聞的事件發生在曼哈頓,一名女子從歐洲返回,發現其已故母親的公寓被兩個人占用,這兩位非法占房者殺害了她並將其肢解後藏於行李袋中。這些涉及非法占屋者的事件頻繁發生,讓許多紐約人對他們的權利和紐約法律產生了疑問。在巨大的壓力下,紐約市不得不修改相關法規。同類事件在舊金山、洛杉磯、亞特蘭大等城市也發生多起。

不僅是個人房屋被占,租房公司也不能倖免。從2023年12月開始,科羅拉多州奧羅拉(Aurora)發生多起委內瑞拉黑幫非法占領當地居民的公寓樓並收取租金的案例。被占多處房產的房產管理公司「CBZ Management」(總部位於紐約布魯克林)僱用的管理者拒絕占領者侵入,就會被殘酷毆打。「CBZ Management」管理層表示,他們曾請求當地警方和聯邦調查局幫助制止敲詐勒索行為,但警方與聯邦調查局(FBI)拒絕介入,向政府求助也未得到幫助。

美國的邊境危機最終為化為美國國內社區的治安危機,沒有人比邊境巡邏人員更清楚這點。10月13日,「全國邊境巡邏委員會」(National Border Patrol Council)代表全體邊境巡邏人員正式表態支持川普,該委員會主席說:「如果我們讓邊境沙皇賀錦麗贏得這次選舉,這個偉大國家的每個城市、每個社區都將下地獄」。

2. 拜登政府縱容「零元購」,摧毀美國的零售商和社區。

放縱犯罪,是民主黨一方的長期政策。在民主黨執政的州,多年前就開始修改降低犯罪標準,使暴力罪犯無需保釋就能釋放,堪稱樣板的是2014年加州議會提出《第47號提案》(Prop 47),根據該法案,盜竊950美金以下由重罪(felony)改為輕罪(misdemeanor),無需懲罰。該法案最後交付公投,以58%贊成的比例通過。推動並支持該法案的主體是加州民主黨人士,後被紐約芝加哥等其他民主黨城市仿效。2020年5月,「黑命貴」(Black Lives Matter,簡稱BLM)活動中發生大量搶劫商店的行為不受懲罰,均是依據此類「法律」,仿效加州。

加州蛻變成犯罪天堂,自此開始。比較諷刺的是,即使加州大幅度降低犯罪標準,2022年在全美25個大城市中,舊金山整體搶劫率排名第5,凶殺率排名第6。

自從2020年5月「黑命貴」在全美得勢之後,「零元購」(Zero-dollar Shopping)蔚為風潮,民主黨治理的城市,例如:紐約、費城、芝加哥、底特律、曼菲斯都經常發生這類以黑人為主的有組織盜搶行為。根據全美零售全調查,所有零售損失的37%是由於外部盜竊造成的。2021年與盜竊相關的損失已經接近950億美元,約占美國全年總零售額的1.4%。2022年零售安全調查發現,10家零售商中有8家報告稱,2022年「暴力和侵略」事件有所增加。2022年,商店因零售盜竊造成的損失估計達866億美元,2023年以來,每年超過千億元。金融公司「第一資本」(Capital One)預測,到2025年,這一數字可能達到1,150億美元。其中,幾大民主黨管理的著名城市都是「零元購」這類盜竊搶劫案件的高發之地,2022年,紐約市盜竊投訴數量共報了50,698 起投訴,不少零售商被迫關門。

政府的職責之一就是保護邊境,對外防止侵略,對內保障人民的生活安全與財產安全,拜登、賀錦麗政府有意放棄這兩項基本責任,置美國人的人身安全與財產安全於不顧。這樣的政府,自然不受美國人民歡迎,這是2024年美國大選中賀錦麗選情崩盤的主要原因。

2024年大選結果事關國運

本文寫完之時,離美國大選日只有13天了。這次大選結果將如何?我並不樂觀。因為這次民主黨完全罔顧真實民意,頑固堅持重施2020盜選故技:通過左派民調顯示「民意」,配合戰場州推遲計票,用幾天時間灌票,然後宣布勝選,州議會認證通過,提交國會參議院。

我說民主黨不需要真實民意,是因為本次大選,左派的全球化議題,比如:氣候、盟友安全(其實就是幾場戰爭的援助)、各種進步主義主張等,完全在競選中消失了,賀錦麗幾乎不在公開言論中談及。在相關採訪與辯論中,賀錦麗除了在非洲移民、拜登政績方面答非所問之外,還照抄一些川普主張,比如:小費不收稅、恢復開採天然氣與石油等。儘管真實選情不妙,民主黨對這次選舉仍然勢在必得,底氣何在?祕訣就在美國的地方選舉管理有隙可乘:一、美國沒有負責選舉的全國性機構;二、根據美國各州選民身分識別法,截至2024年4月,已有35個州要求選民在選舉日出示身分證明才能投票,其餘15個州(民主黨州)「無需出示任何身分證件」;三、計票過程是否透明,取決於當地選舉中心計票時聘請的監督員是否盡職公正。密西根州的底特律市官員的文章就做在投票站工作人員的安排上。2024年8月初,底特律選舉委員會任命了2,337名民主黨監察員、310名共和黨監察員。據共和黨調查,其中至少有100人被證實是冒充共和黨人的民主黨人;四、事後法律追訴不能改變選舉結果。

因此,美國的總統大選結果,相當程度上是每一個地方政府選舉官員的良心帳。

我在〈2024美國大選的明局與暗牌〉(台灣《上報》,2024年10月21日)一文中指出,10月中旬之後,美國大選局勢已經明朗。從明局來看,賀錦麗一方由於兩次接受媒體採訪嚴重失分,選情出現崩塌式下滑;川普一方的選情越來越好,而且與2016年、2020年兩屆完全不同,除了選民支持之外,各界名人公開力挺,包括不少民主黨人、矽谷名人、華爾街大老均表態支持川普,川普一方勝選是大概率事件。暗牌是:民主黨主政的州有15個規定選民投票無須驗證身分,決定大選最後贏家的7大戰場州在身分驗證上有6州持此政策。

以喬治亞州為例,《亞特蘭大憲法報》(The Atlanta Journal-Constitution)10月中下旬之交的民調顯示:川普以47%比43%領先賀錦麗;60%受訪者認為美國在錯誤方向。選民最關心問題依序為:通膨、物價飛漲(19%)、經濟和就業(17%)、保衛民主(17%)、非法移民(14%)。

面對這種不利的形勢,喬治亞州州務卿又準備重施2020年盜選故技。10月20日,該州州務卿布瑞德‧拉芬斯珀格(Brad Raffensperger)在接受CBS的《面對國家》(Face the Nation)節目採訪時公開宣布:「75%的選票總數將在選舉之夜晚上8點之前公布……我們將等待的是不遲於 11月8日(週五) 到達的海外選票 。」

美國海外人員在2023年總數為280萬(外交、駐軍、駐外商務人員等),今年民主黨宣布共有700萬海外選票需要等待選後才來,人們已經在質疑為何一年之內突增420萬海外美國選民。但喬治亞州務卿這筆選民數字帳漏洞百出,是很容易被揭穿的謊言:喬治亞州人口共1061.74萬,18歲以下占比約20%,也就是說有選舉資格的最多800餘萬,25%人口約為210萬左右。喬治亞是全美第八人口大州。州務卿宣布的數字,就算按民主黨宣傳的全美海外人員700萬計算,喬治亞占了三分之一弱。這幾乎是不可能的數字,只能說,喬治亞州接到的灌票命令是這個數字。順便說一聲,這位州務卿2020年大選中為民主黨立下的功勞曾得到民主黨高度讚揚。

完全由民主黨操控的密西根州、反對川普的共和黨建制派掌權的賓西法尼亞州的州務卿,早在今年8、9月間就正式宣布選舉結果將延遲數天公布。

對美國的祈願

我曾是美式民主的無條件崇拜者。2015年歐洲難民潮讓我對西方民主國家的政治現狀開始反思。自2016年以來我集中精力關注美國政治、經濟、社會的變化,在經歷了2020年及2024年兩屆大選,隨著我對美國政治演變的了解逐漸深入,我越來越能體會到美國著名經濟學家、芝加哥學派的代表人物湯瑪斯‧索維爾(Thomas Sowell)之痛。自歐巴馬宣稱要「改變」(Change)美國以來,他多次寫文章談過,歐巴馬時期扶持的一些組織與教育專案,如:「黑命貴」、「反法西斯主義」(Antifa,anti-fascist的英文縮寫)、LGBTQI+(Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者、Transgender變性人、Queer酷兒或疑性戀者、Intersex雙性人,加上無性戀等的縮寫)、批判性種族理論、DEI(Diversity, Equity and Inclusion,多元、平等、共融)等,導致公眾的價值觀不斷被教育界和媒體侵蝕,美國逐步走向墮落,「如今已經進入一個不可逆轉的時刻(The Point of No Return),我懷疑那就是我們要被帶到的時刻,任何人對此都無能為力。」

但我還是心存希望。在我被迫流亡時,是美國收留了我,我一直將美國視為第二祖國與家鄉。更何況,美國是否健康,關係到世界走向何方。2020年以來的教訓是:一個失去選舉誠信的美國,將使世界陷入混亂無序與戰爭。

我期望那個曾經美好的憲政美國歸來,世界需要它。

