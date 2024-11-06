談選股 是時候反向思考了

【撰文／林茂昌】

是的，在指數化被動投資當道的今天，談「選股」是一個相當不討好的主題。畢竟，還有誰願意花無數的時間研究股票，結果報酬率卻不如買進持有一檔ETF。然而，誠如馬克‧吐溫（Mark Twain）的名言：「當你發現自己站在大多數的一方時，就是該停下來反省的時候了。」股市就是這麼奇怪，當主流發展到一個極致時，往往也是反轉的開始。或許，現在應該反向思考，談一談選股了。

被動投資 vs. 主動投資

何以如此？「被動投資」（一般又稱指數投資，通常以長期持有、分散風險的方式進行投資）之所以有效，是建立在一個基礎上：市場有足夠的「主動投資」（積極管理自己的投資組合）人研究並操作股票，使得股票價格有效反映基本面。今假設所有人都不研究股票，每個人都被動投資，那麼股價就會和基本面脫鉤，而使得被動投資失靈。說白了，就是「ETF」（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）成分股太貴，「非ETF」成分股太便宜。當然，目前還不至於太離譜，而且市場有自我調節的力量：若趨勢不斷往被動投資發展，造成股價漸漸偏離基本面時，一方面被動投資所買的成分股太貴，影響日後投資績效；一方面僅存的少數主動投資人，更容易發現市場價格錯誤而操作獲利。於是被動投資減少而主動投資增加。

總之，「主動投資」與「被動投資」之消長，有一個動態關係。當被動投資過熱，主動投資的獲利機會就相對增加。

主張被動投資者總認為，投資人自己研究選股是非常困難的事，往往費盡心力結果卻是徒勞無功。乍看之下，的確如此。市場有無以數計的投資機構與專業分析人員，一年365天、一天24小時地研究股票，業餘投資人豈有機會？但是此一時也，彼一時也。如今ETF當道，台灣50或VOO等主要ETF已經成為大型法人的主要投資部位。主動投資已經大幅縮減，人員配置亦隨之精簡。

選股不難：十步之內必有芳草

此外，投資人要善用自己的優勢，而不是模仿機構投資人。

傳奇基金經理人彼得‧林區（Peter Lynch）一向主張，業餘投資人只要稍稍花一點時間關注生活小事，就可以做好選股工作，並打敗高薪的職業分析師。他在《打敗華爾街》（Beating the Street）中記述了波士頓郊區一所學校的老師，茉莉西女士（Ms. Morrissey）帶領一群七年級生，以紙上模擬方式進行投資的故事。他們選出了沃爾瑪（Walmart）、耐吉（Nike）、迪士尼（Disney）、泛泰（Pentech）、Gap、百事可樂等生活上所接觸得到且產品或服務令人由衷喜歡的公司。他們的投資組合在1990～1991二年期間的報酬率高達69.6%，同期間S&P 500僅有26.08%。

《世上最簡單的投資策略》（The World’s Simplest Stock Picking Strategy）作者愛德華‧萊恩（Edward Ryan）延續林區的觀念，認為專業人士擅長財報分析、產業研究、股票評價等，但往往見樹不見林，忽略了最重要的一件事：消費者對產品的感受與熱愛程度。而這正是業餘投資人可以發揮所長之處。業餘投資人只要稍微留意生活上的點點滴滴，就不難找到蘋果、臉書、亞馬遜、好市多等超級好股票。這些股票，反而專業投資人會因股票價格、風險等種種因素而躊躇不前或不能長期持有。

尋找冷門股

歌林比亞大學商學院教授布魯斯‧格林沃德（Bruce Greenwald）認為，業餘投資人要往冷門、小型、陌生的產業尋找好股票，比較有機會勝過專業投資機構。大型機構對熱門股早就研究透澈，而且派員反覆訪談，其專業與資訊掌握能力，絕非業餘投資人所能望其項背。但冷僻陌生產業就不同了，尤其是沒有名氣的小型股，根本乏人問津。因此大家都一樣不熟。有的法人機構甚至有篩選機制，把這些冷門股剔除在研究名單之外，直到這些股票上漲之後，引起市場關注，才納入研究範圍。因此，業餘投資人在這塊反而沒有限制，擁有優勢。

但冷門股有搞頭嗎？有的，而且值得挖掘。格林沃德認為，壟斷能力是企業長期獲利的基礎，但除了天然壟斷具有全面性之外，長期壟斷能力通常只存在於地區性或狹小產業區隔範圍內。在這個小區域內，只容許一家業者存在，例如深山裡的雜貨店或加油站。

或許你會認為，這種區域性的壟斷不具成長空間。其實不然，有時候可以因為某種無法預知的因素，小企業會成長為國際級企業。例如美國電塔公司（American Tower Corp，代號AMT）原本只是美國電台（American Radio System）的一個單位，1995年成立後，不斷併購各州的電塔，終於成為全國性的電塔系統，而於1998年獨立為公司，並不斷向國外擴張。電塔為手機通訊所不可或缺的基礎設施，目前該公司已名列全球500大企業。十年前，美國電塔在華爾街還是個陌生的名字，根據美國私人投顧公司Motley Fool的一篇文章，已經有個別投資人發現並長期持有。

其實，台灣有許多企業，產品一般人並不熟悉，卻銷往世界各地，有著驚人的競爭力，就是所謂的「隱形冠軍」。這些隱形冠軍儘管經營實績很好，通常規模尚不足以列入主要市值型ETF，僅有少數以小型股為成分的ETF會納入。當然，你也可以選擇這種ETF彌補台灣50的不足，但喜歡挖寶的投資人不妨自己去探索。

主、被動並存 享受投資樂趣

其實，投資人不必選邊站。我們可以主、被動並存，既持有ETF也持有個股。至於二者的比例，可依個人偏好調整。有的人偏重被動投資，偶而選股，可以八成ETF，二成個股；如果你喜歡研究股票，分析個別企業，當然可以積極一些，一半一半或是更多的個股。

最後，容筆者提一下個人的感覺：雖說投資就是為了獲利，但研究個股，選擇自己的投資組合，其趣味和持有ETF是不一樣的。尤其是選到長期的優質企業，那是一種喜悅卻又不足為外人道的感受。總之，不必固守一個陣營，我們可以主、被動並行，魚與熊掌兼得。

本文摘自《看》雜誌第261期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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