他們為什麼要殺死川普？

再過30多天美國就總統大選,11月5日的投票,對美國甚至整個世界都有致命性的影響。而且今年美國選舉的激烈程度也史無前例,甚至有你死我活的氣氛。主要是左派民主黨拚死要阻止川普重返白宮,甚至想要川普的命。從當總統開始,川普已經創了多項紀錄:兩次被彈劾、4次被捕、91項指控、2次被刺殺,但他依然站立,仍不放棄。

為什麼會出現如此激烈的局面?之前美國大選兩黨競爭雖也有明顯的政策分歧,但候選人之間的攻擊不那麼強烈,主要因被稱為保守派的共和黨卻越來越朝向左派民主黨,兩黨理念區別越來越小,反正誰進白宮都差不多。力推市場經濟的諾貝爾經濟學獎得主傅利曼(Milton Friedman)九十年代就批評說,美國兩黨都奔向社會主義,只不過民主黨是跑、共和黨是走,快一點、慢一點而已。他一語中的,說出美國兩黨的真實。在外交方面,兩黨也都支持美國的國際警察角色,對美國在軍事和對外援助方面的撒錢也都不手軟。

川普反戰:動了太多人的「奶酪」

但2016年橫空出世一個之前從未競選過公職的川普,讓體制內左右兩派的人都措手不及。雖然川普早已是幾十年的商界名人,但卻是政治素人,他一舉成為總統,讓體制內雙方都不知所措。尤其是,跟很多上台就食言的政客不同,川普總統四年期間,真的遵守競選承諾,力推並實施了一系列保守派政策,相當激怒了左派民主黨。這次競選,他更誓言,當選後要抽乾首都華盛頓的政治沼澤。這就不僅僅是向民主黨投炸彈,而且是向華盛頓的整個利益集團宣戰。

川普要動的是太多人的「奶酪」(搶了太多人的利益),所以他們(兩黨)聯合起來發瘋似地阻止川普選總統。不僅民主黨全力阻擋川普進白宮,也有共和黨布希父子的前幕僚和官員110多人聯名反川普,支持民主黨候選人賀錦麗。川普兩次遭刺殺,表面上是個人所為,但各種跡象顯示,很可能有「內鬼」策應。無法阻止他選總統,就想殺死他,簡直到了邪惡地步。

川普動了哪些人的什麼「奶酪」?首先他反對戰爭,這等於擋了龐大美國軍工產業鏈和相關政客們的財路。川普是美國近代歷史上唯一在任職期間沒有發動戰爭的總統。而卡特、布希父子、柯林頓、歐巴馬等五個總統,共發動過15場戰爭。而據哥大教授、美國經濟學家(台灣「唐獎」得主)傑佛瑞‧薩克斯(Jeffrey D. Sachs)的數據,自1990年代開始,美國在全球直接插手和干預的戰爭竟然超過100次。川普歷來反戰,當年在美國朝野輿論幾乎一面倒支持下,川普卻堅持反對伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。

對今天的烏克蘭戰爭,川普也不支持,多次強調如果他在白宮,烏戰不會爆發,並承諾他重返白宮,立即促使烏戰停火,和平解決。烏戰至今已死傷近60萬人(其中俄國7萬,烏克蘭50萬),烏克蘭失去五分之一領土,人口從戰前4,200萬減至目前的2,300萬,因大批烏克蘭人逃到歐洲不再回來。

而在幾十萬烏克蘭生命和國家全方位重創的背後,是美國軍工企業的巨額橫財和極度腐敗的烏克蘭政府治下的從美國到烏克蘭的整個戰爭利益鏈的暴利。烏戰有深遠的背景,所謂保衛烏克蘭的民主和領土完整是跟當年「伊拉克有大眾毀滅性武器」一樣的謊言。這個仗目前看不到盡頭。最近刺殺川普的凶手就是一個狂熱支持烏克蘭的白左,他痛恨川普對烏戰的「和平立場」。

避免台海戰爭是上策

川普反戰,那中共武力犯台怎麼辦?被西點軍校用來做重點教科書之一的,是中國老祖宗的《孫子兵法》。這部兵法所教導的最高境界和理想目標,不是血刃相見、你死我活,而是阻止戰爭、不戰而屈人之兵。這就是川普的智慧,他不會等事態發展到必須動武的地步,而是事先避免。因中、美都有核武,如果戰爭爆發,在目前美國的狀態下,沒人可以保證美國會為台灣而不惜跟中國打核大戰。所以在台灣問題上,避免戰爭是最佳和唯一應該選擇的。川普的戰略是在軍事威懾的同時和平談判,尋找雙方都可接受的點。他寫過《交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal)一書,雖是談商業交易的競爭,但用在戰爭上觸類旁通。

例如:在習近平訪美時,川普總統給足中國領導人面子,不僅款待,還讚揚習領導中國的能力等,私下卻直率地對習近平說:「你對台灣的想法我知道,但在我這裡行不通。」等於明確告知,你們想武力犯台,我們美國絕對不答應。事先降低或消除習近平武力犯台的幻想。同時,如果中共不對台動武,美國則給予中國經貿等好處,用「交易的藝術」促台海局勢穩定,保住台灣人民目前的生存狀況,為台灣爭取時間,等待中國變化。

很顯然,如川普在白宮,烏戰就不會發生,50萬烏克蘭人的生命就不會損失!川普總統一定出面調解,力推俄烏雙方談判、外交解決問題,而絕不會像拜登政府那樣,一邊蠱惑烏克蘭加入北約,一邊喊話:如烏戰爆發,美國和北約不會軍事干預。這簡直就是在促成俄烏之戰,以便美國出錢、出武器,讓烏克蘭為美國削弱俄國而打代理人戰爭。在當今美國要削弱中國之際,如果美軍不直接參與,而讓台灣來打一場烏克蘭一樣的戰爭,台灣就徹底被毀掉了。希望台灣政府能懂得,美國兩黨內都有大量政客,為了所謂美國利益,不惜台灣被毀掉。目前局勢下,只有川普的拒絕戰爭才是真正保衛台灣。

「給面子和施壓」雙管齊下

即使對北韓,川普也深諳給金正恩面子和軍事壓力的平衡之道。他親自跨越「38度線」,給足金正恩面子,由此促成了北韓停射長程飛彈,減緩了對日本和韓國的壓力。任何一枚橫跨日本上空的北韓試射飛彈如出意外,就可能導致成千上萬的日本人喪生。北韓的問題美國無法用軍事手段解決。因為首先,如果軍事占領北韓,不要說中俄等大國反對,連韓國和日本都不同意。即使要軍事解決,北韓有核武,怎麼解決?要韓國的首爾陪葬嗎?即使軍事占領了,要派多少美軍駐守北韓?大量後遺症怎麼解決?

所以軍事進攻北韓,在地緣政治上不可操作。既然無法軍事解決,經濟制裁除了讓老百姓受罪,根本不起實質作用,那就只能通過談判、和解,來軟性制約北韓。事實證明,川普的「給面子和施壓」雙管齊下的戰略,在制約北韓發展核武威脅鄰國上是卓有成效的。

正如在川普任內沒有發生烏克蘭戰爭一樣,即使面對複雜的中東問題,在川普總統任內也罕見地全部和平處理了。不僅沒有加薩戰爭,而且阿拉伯世界多國跟以色列達成和平協議和建交。川普就職總統後,第一個出訪的國家,不是選擇以往的傳統盟友英國、日本,也沒去中國、印度等大國,而是去了沙烏地阿拉伯。川普在那裡主持了34個阿拉伯和穆斯林國家首腦會議,形成制約伊朗的戰略聯盟。川普儼然成了中東領袖。結果伊朗不敢造次,德黑蘭支持的哈馬斯、真主黨都沒敢襲擊以色列。直到拜登掌權後才世界大亂,烏戰爆發、加薩戰火、胡塞武裝用火箭彈攻擊紅海的商船、北韓和伊朗發展核武、中共戰機軍艦數次包圍台灣……

川普是過去三十多年來唯一一個拒絕戰爭、要用軍事實力和貿易競爭來進行國際交往的美國總統。所以,川普重返白宮,意味著停止戰火,斷了美國龐大的軍火工業鏈,擋了政客們的財路,重創無數既得利益集團。他自然就成了民主黨、共和黨內建制派(當年靠伊拉克戰爭發了石油財的前副總統錢尼等),還有一大堆華爾街的富豪權貴們的眼中釘。

川普戳了左派的三個肺管子

另外,在比傳統共和黨更強調減稅等一系列經濟政策的同時,川普還在三個方面戳了左派的肺管子。一是他主張邊境建牆,阻止非法移民湧入。而非法移民是左派民主黨未來的票倉,甚至現在湧進來的,馬上就可以列入人口普查,從而增加民主黨藍州的議員席位數量(按人口分配的)。正如特斯拉老闆馬斯克所說,民主黨想用大量非法移民而得到永久執政。他們為權力不擇手段,不惜毀掉美國法治和安全。所以,川普的邊境建牆,就令民主黨仇恨滿腔。

第二,川普強烈反對男人以所謂「心理女性」參加女子比賽,抵制左派熱衷的孩子變性。據統計,過去十年,美國的兒童變性增加了13倍,在拜登、賀錦麗掌權後更加嚴重。鼓動孩子變性不僅是要毀掉美國未來,更是踐踏人類文明的基本底線。這一點上,川普又成為高舉政治正確牌坊的左瘋們的死敵。

再一個,川普強烈抵制左派民主黨煽動的所謂「覺醒文化」(Woke)。左派打著照顧弱勢群體、爭取公平、平等的美麗旗號,其實是煽動種族對立、性別爭鬥,要顛覆人類的基本文明,踐踏和摧毀美國的建國根基。

所以這場美國總統大選,已不是傳統的左右之爭,而是一場正邪之戰。它不僅全面左右美國的未來,也對世界有重大影響,畢竟美國是全球最大的軍事和經濟體,也曾被視為自由燈塔。燈塔滅了,世界前景更黯淡。

