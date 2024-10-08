國安法「煽動罪」威脅下 香港媒體慘遭摧殘

【撰文／林保華】

香港的媒體，曾經是香港的驕傲，也是香港自由的象徵。1976年我移居香港之時，香港400萬人口，養了400家媒體。走到街頭報攤，除了十幾份不同政治立場的報章，還有休閒與博弈的馬經，雜誌更是數不勝數，各種類型讓你目不暇給。然而後來隨著競爭的激烈，特別九七後市場經濟的逐步萎縮，媒體市場也在萎縮，尤其政論雜誌在變相崛起來迎接中國遊客後，又迅速萎縮成為清一色。而在《蘋果日報》與網路媒體《立場新聞》被特區政府檢控後，市場幾乎都被「愛國媒體」所統一了。

《立場新聞》被控「煽動罪」

2020年6月《港版國安法》實施後，當局認為《蘋果日報》與《立場新聞》觸犯了國安法，予以搜索拘人，然後進入冗長的訴訟程序。其中，《立場新聞》在今年8月17日終於宣布裁定有罪，有關人的具體刑期要9月26日才宣布，而罪名是「煽動罪」。

《立場新聞》成立於2014年12月23日，是香港最有公信力與權威性的網路媒體。在香港中文大學傳播與民意調查中心發布的「市民對傳媒公信力的評分」民意調查中，《立場新聞》分別在2016年及2019年，獲得香港網路新聞媒體界別的第一。它的前身是《主場新聞》，由商人蔡東豪創辦；停運後5個月，就成立《立場新聞》。與《主場新聞》以有限公司的形式運營不同，《立場新聞》沒有人實質能擁有公司權益，以非牟利方式營運。公司是經由信託公司管理，禁止任何股份轉讓的行為。創始時的董事會成員包括：吳靄儀（前香港立法會議員、資深媒體人、大律師）、方敏生（前香港社會服務聯會行政總裁、前布政司、九七後首任政務司司長陳方安生堂妹）、何韻詩（演藝界名歌手）、練乙錚（前《信報》總編輯）、周達智（商人，蔡東豪朋友）、鍾沛權（資深媒體人）。

《港版國安法》在2020年6月30日公布執行後，香港言論自由受到了嚴重束縛，媒體處於風雨飄搖中。2021年6月27日，由於國安法的政治風險及《蘋果日報》被迫關閉，《立場新聞》在網站及社交平台發布公告，決定把2021年5月份及之前刊出的所有部落格文章、轉載文章和讀者投稿，暫時全部下架，與作者確認過風險及意願後再考慮重新刊出。同時宣布將暫停接受贊助，而母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚也辭去董事職務。

2021年10月，《立場新聞》參與其他國際媒體共同公布了潘朵拉檔案，指控多國領導人、政客和名人利用離岸公司隱瞞資產及逃稅，香港前行政長官董建華及梁振英也在被洩露的名單內。董建華已經奄奄一息，但前特首、中共地下黨員梁振英指相關報導誤導，反控參與調查的《立場新聞》是「外國代理人」，從此《立場新聞》大禍臨頭。

兩個月後的2021年12月29日，香港警方出動約200名警員搜查《立場新聞》位於觀塘區的辦公室，拘捕6名《立場新聞》現任或前任高層人員，包括：前總編輯鍾沛權、前董事何韻詩、周達智、吳靄儀、方敏生，以及署理總編輯林紹桐，練乙錚因為身在日本而被通緝。同時還再度拘捕前《蘋果日報》副社長陳沛敏（鍾沛權的妻子），並凍結《立場新聞》母公司6,100萬港元資產。同日以「串謀發布煽動刊物罪」起訴《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權、時任署理總編輯林紹桐，兩人還押逾一年之後，分別於2022年11月及12月獲准保釋。《立場新聞》高層大搜捕還被視為會在香港傳播媒體界造成寒蟬效應，其中《香港獨立媒體》、《眾新聞》等更被預測成為下一個目標。2022年1月2日，香港網路媒體《眾新聞》宣布停止運營。

17篇「煽動性文章」成罪證

法官在審訊時，不可能閱讀《立場新聞》的千萬篇文章，結果由控方選擇提供了17篇被定性為煽動性文章。與《蘋果日報》的案子一樣，特區政府最痛恨的是「煽動」西方國家對香港的制裁。但連〈災難現場（區家麟撰）〉、〈「中大衝突兩年」畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝〉、〈鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」：香港發生的一切是對世界的警號〉等文章也被列入。而在香港中文大學任教的資深媒體人區家麟則在開學日被校方「休假」。

在這樣環境之下，香港記者協會自然也是風險很高的工作。原來的記協主席陳朗昇（任職於《立場新聞》）也被警方搜索，帶走他的電腦等物，後來在工作中也被警方拘捕多次。今年記協換屆，很少人敢出任新一屆的執委，最後總算有12位參選，他們多為在外媒工作的記者，比較會得到雇主的保護，或者是沒有雇主的自由記者，不必擔心被炒魷魚。然而他們仍然受到「愛國人士」的騷擾，6月22日選舉當日就有兩名記者退選，然而記協沒有有關退選的規定，因此他們仍然當選，在當選後立即辭職。

獨立記者、報紙持續遭迫害

新當選記協主席的鄭嘉如是《華爾街日報》記者，她原先就是記協執委，然而這次竟然遭到雇主警告，在當選主席後，即在7月17日被該報辭退，在同一個時期，再有兩位執委辭職。

然而鄭嘉如不怕威脅，在失業中堅持她的記協工作，並在今年9月13日召開記者會，表示今年6至8月香港至少有15位記者的家人、家人的雇主、房東和其他相關組織，收到自詡為「愛國者」的騷擾信函和電郵。這個騷擾行動看來具系統性且有組織，她本人也是目標之一。看來這些「愛國者」要逼雇主辭退這些記者，乃至他們的家人，令他們失業，甚至被房東掃地出門，讓他們流離失所。所以「無國界記者」（Reporters Without Borders）也發表聲明呼籲國際社會採取行動支持香港記者，然而國際社會對這些流氓能做的實在有限，因為他們得到政府的支持。

9月6日香港《大紀元時報》發表啟事，表示將於2024年9月17日（中秋節）發行最後一期報紙。因香港大紀元印刷廠租約到期無法續約，再加之目前香港各種因素，香港《大紀元時報》決定暫時停止印刷和日報報紙的發行。然而網路新聞繼續營運。香港《大紀元時報》的印刷廠多年前曾經受到暴徒衝入內部搗毀，現在則是停止租約釜底抽薪。從此香港再沒有可以批評中共一黨專政的紙版報章了。

「開明判決」無助香港媒體自由

在一連串壞消息之中，也有一則好消息。香港電台源於「六四」後的長壽節目《頭條新聞》2020年2月14日播出的一集，被投訴涉及誣衊和侮辱警方，通訊局最終裁定節目違反《電視節目守則》。港台工會及記協不服提出司法覆核，高院裁定工會部分勝訴，惟通訊局和工會雙方均不滿裁決，雙雙提出上訴。上訴庭2023年9月開庭審理案件，並在事隔近一年後，在今年9月4日頒下判詞，一致駁回通訊局提出的上訴，維持原審裁決，即節目中的「無品芝麻官」環節並無違反守則；而就港台工會及記協一方針對「警方訊息」環節提出的上訴，就裁定上訴得直，頒令通訊局撤回警告。

上訴庭副庭長關淑馨表示，首先通訊局基於片頭及片尾，包含王喜套上垃圾袋的畫面而裁定節目辱警，而衡量節目是否構成侮辱警方，不可抽空節目內容及性質，而只看片頭及片尾。關淑馨法官同意，如單看片頭及片尾，警方確被嘲諷為無用及不專業，內容帶侮辱性，但若觀看節目整體，內容實是針對警方抗疫期間的工作，並以誇張戲劇手法表達警方雖有充足防護裝備，卻不如醫護人員有用，明顯與公眾對警方工作不滿有關，非針對警方本身。

中文大學新聞與傳播學院教授李立峰表示，諷刺節目是時事評論的方式之一，大多涉及戲劇化和誇張手法，判辭認可公共廣播節目發表有事實根據的諷刺內容。李立峰又稱，根據判決的邏輯，即使時事評論員和政治漫畫家的表達手法較誇張，只要基於一定事實基礎，應獲接納。

由於四年前《頭條新聞》被投訴後立即停播，事隔四年後裁定投訴不成立，李立峰表示感到可惜。他指《頭條新聞》停播不是一、二宗投訴的問題，關乎香港評論空間現狀；隨社會變遷，類似評論內容已減少。李立峰欣賞《頭條新聞》案判決令人感覺開明，不過社會環境未必鼓勵批判言論，外界焦慮猶在，「不是一、二宗開明的判決，可立即扭轉情況」。也的確，有些立法會議員也對這判決說三道四。再看上述發生在媒體界的一系列事件，這則判決又有何用？香港的言論自由仍然在國安法嚴密箝制下奄奄一息。

本文摘自《看》雜誌第260期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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