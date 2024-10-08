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從謙抑思想出發的投資策略

聯合新聞網／ 看雜誌
股市示意圖。（聯合報系資料庫）
股市示意圖。（聯合報系資料庫）

【撰文／林茂昌】

張系國先生的小說《棋王》中，有一位可以預知股市未來的神童，從達官貴人到市井小民，無不為之瘋狂。每個人都想得到神童的金口開示，瞬間致富。想想看，如果世上真有這麼一位神童該有多好！從此做股票就一帆風順，買了就漲，賣了就跌。當然，神童只存在於小說中，而電視上那些號稱可以帶進帶出，對未來神準判斷的「專家」，鮮有禁得起考驗的。

從承認自己沒有預測能力開始

另一方面，知名的成功投資人，特別是長期累積巨額財富者，如：巴菲特（Warren Buffett）、孟格（Charlie Munger）等，不止一次地公開表示，他們沒有能力預測股市，也不想去預測。其實，越是花功夫去研究，就越容易感受到股市的龐雜，遠超過人類有限的理解能力。在股市前，我們必須謙虛，承認自己所知有限。從這個基礎出發，才能發展出高明的投資策略。

記者出身的威廉‧格林（William Green），一生中訪問過非常多成功的投資專家。他的報導饒富深度，筆者深受啟發。TED Talks上有一段他的談話。他問投資奇才葛林布雷（Joel Greenblatt），投資的訣竅是什麼？葛林布雷的避險基金曾創造連續20年超過40%報酬率的驚人績效，也是暢銷書《戰勝市場的小書》（Little Book That Beats the Market）作者。葛林布雷說：「很簡單，就是搞清楚一家企業值多少錢，然後用遠低於此的價錢買進。」這和葛拉漢（Benjamin Graham）所謂的「安全邊際」（Margin of Safety）根本是相同概念。儘管市場變動不居，未來難以預知，只要用很低的價錢買到物超所值的股票，就能立於不敗之地。

努力自證錯誤

大多數人找到股市成功祕訣之後，若連續試了幾次都成功，大概會志得意滿，以為自己就是股市高手了。這是很危險也很愚蠢的事，因為人一旦自滿，便不再進步。所以謙虛的人還是會小心謹慎，在每一個決策之前都要自問，如果我錯了，結果會怎樣？如此，至少可以避免孤注一擲的致命危機。「分散投資」其實也是一種謙抑的表現。

然而，這還不夠。有些投資人會進一步尋找各種蛛絲馬跡，證明自己的方法錯誤，或是有瑕疵。因為如果找不到自己的缺失，表示沒有進步空間。

關於這點，巴菲特和孟格所主持的波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）公司就是最好的例證。巴、孟二人早期是忠實的葛拉漢信徒，以價值投資法買了許多「物超所值」的公司。但物超所值的公司不等於好公司，有時甚至屬於夕陽產業。波克夏原本是一家紡織公司，日薄西山，因乏人問津而股價持續低迷。這讓巴菲特與孟格體會一個道理：「與其用低價買進平凡公司，不如用合理價買進優秀公司」。在他們的新策略之下，波克夏的績效顯著提升，讓巴菲特的聲譽更勝於他的老師葛拉漢。

最精彩的部分是他們從2016年開始大量買進蘋果股票。長久以來，他們總是說自己不了解科技股，所以不碰科技股。2016年的巴菲特已經八十多歲，孟格則是九十多了，居然還願意自證錯誤，毅然調整策略，開始買進蘋果股票。目前（2024年）蘋果股價約為當年的九倍左右，這一役，創造了波克夏史上最大的獲利。波克夏從2016年到現在不到十年間的增值，超過過去數十年的總和。波克夏（B股）2016年的股價約為150美元，如今約450美元。

倒過來解題

學過微積分的讀者應該知道「Jacobian變數變換」，孟格從雅可比（Carl Jacobi）這位德國數學家得到啟發，對困難問題採用倒過來思考的策略。例如：你希望身體更強健，但千頭萬緒，要如何做呢？方法是，我們不追求完美的解答，反而先找出如何讓身體衰弱的方法。現在，這個問題就簡單多了，如：酗酒、不運動、久坐、吃垃圾食物、作息日夜顛倒等。然後，避開上述惡習，你就有機會得到健康。

成功的投資策略也是很難找到的，但失敗的策略卻眾人皆知，如：高價追逐自己不了解的熱門股、頻繁交易、當沖、聽信明牌等。避開這些惡習就可以了。孟格認為，只要做到這點，投資幾乎都會成功。

不求精緻細膩的最佳解法，只要簡單有效即可。這不也是一種謙抑思想？

模仿

資深的巴菲特迷大概都知道「13F投資組合」，有人戲稱為「到13樓看好戲」。這是波克夏定期呈報美國證管會的文件之一，揭露波克夏持股明細。在筆者看來，這根本是寶藏。雖然13F是季資料，有時間落差，但對長期投資人來說，差異不大。投資人只要照著買股票就可以得到股神級的投資績效！

早年我也曾以少許的資金，試著模仿。當年網路資源不如現在豐富，過程其實有些辛苦，但偶爾想起，還是滿滿的回憶。如今投資人只要搜尋「Berkshire Hathaway 13f」，就有一大堆整理好的資訊。

模仿是人類的天賦，也是知識、文化、科技進步的動力之一。透過模仿，自己漸漸會有一點心得，然後加以改良創新。這麼容易的策略，也是諸多巴菲特迷長期採用的方法，為什麼主流投資界很少提及呢？筆者以為，可能是因為許多人以為投資之路必須自創而不是模仿，甚至從未有模仿的想法。總之，就是一種莫名的自尊心。

但模仿13F完全不犯法。只要能賺錢，謙卑一些也是值得的。

本文摘自《看》雜誌第260期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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