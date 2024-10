從謙抑思想出發的投資策略

【撰文/林茂昌】

張系國先生的小說《棋王》中,有一位可以預知股市未來的神童,從達官貴人到市井小民,無不為之瘋狂。每個人都想得到神童的金口開示,瞬間致富。想想看,如果世上真有這麼一位神童該有多好!從此做股票就一帆風順,買了就漲,賣了就跌。當然,神童只存在於小說中,而電視上那些號稱可以帶進帶出,對未來神準判斷的「專家」,鮮有禁得起考驗的。

從承認自己沒有預測能力開始

另一方面,知名的成功投資人,特別是長期累積巨額財富者,如:巴菲特(Warren Buffett)、孟格(Charlie Munger)等,不止一次地公開表示,他們沒有能力預測股市,也不想去預測。其實,越是花功夫去研究,就越容易感受到股市的龐雜,遠超過人類有限的理解能力。在股市前,我們必須謙虛,承認自己所知有限。從這個基礎出發,才能發展出高明的投資策略。

記者出身的威廉‧格林(William Green),一生中訪問過非常多成功的投資專家。他的報導饒富深度,筆者深受啟發。TED Talks上有一段他的談話。他問投資奇才葛林布雷(Joel Greenblatt),投資的訣竅是什麼?葛林布雷的避險基金曾創造連續20年超過40%報酬率的驚人績效,也是暢銷書《戰勝市場的小書》(Little Book That Beats the Market)作者。葛林布雷說:「很簡單,就是搞清楚一家企業值多少錢,然後用遠低於此的價錢買進。」這和葛拉漢(Benjamin Graham)所謂的「安全邊際」(Margin of Safety)根本是相同概念。儘管市場變動不居,未來難以預知,只要用很低的價錢買到物超所值的股票,就能立於不敗之地。

努力自證錯誤

大多數人找到股市成功祕訣之後,若連續試了幾次都成功,大概會志得意滿,以為自己就是股市高手了。這是很危險也很愚蠢的事,因為人一旦自滿,便不再進步。所以謙虛的人還是會小心謹慎,在每一個決策之前都要自問,如果我錯了,結果會怎樣?如此,至少可以避免孤注一擲的致命危機。「分散投資」其實也是一種謙抑的表現。

然而,這還不夠。有些投資人會進一步尋找各種蛛絲馬跡,證明自己的方法錯誤,或是有瑕疵。因為如果找不到自己的缺失,表示沒有進步空間。

關於這點,巴菲特和孟格所主持的波克夏·海瑟威(Berkshire Hathaway)公司就是最好的例證。巴、孟二人早期是忠實的葛拉漢信徒,以價值投資法買了許多「物超所值」的公司。但物超所值的公司不等於好公司,有時甚至屬於夕陽產業。波克夏原本是一家紡織公司,日薄西山,因乏人問津而股價持續低迷。這讓巴菲特與孟格體會一個道理:「與其用低價買進平凡公司,不如用合理價買進優秀公司」。在他們的新策略之下,波克夏的績效顯著提升,讓巴菲特的聲譽更勝於他的老師葛拉漢。

最精彩的部分是他們從2016年開始大量買進蘋果股票。長久以來,他們總是說自己不了解科技股,所以不碰科技股。2016年的巴菲特已經八十多歲,孟格則是九十多了,居然還願意自證錯誤,毅然調整策略,開始買進蘋果股票。目前(2024年)蘋果股價約為當年的九倍左右,這一役,創造了波克夏史上最大的獲利。波克夏從2016年到現在不到十年間的增值,超過過去數十年的總和。波克夏(B股)2016年的股價約為150美元,如今約450美元。

倒過來解題

學過微積分的讀者應該知道「Jacobian變數變換」,孟格從雅可比(Carl Jacobi)這位德國數學家得到啟發,對困難問題採用倒過來思考的策略。例如:你希望身體更強健,但千頭萬緒,要如何做呢?方法是,我們不追求完美的解答,反而先找出如何讓身體衰弱的方法。現在,這個問題就簡單多了,如:酗酒、不運動、久坐、吃垃圾食物、作息日夜顛倒等。然後,避開上述惡習,你就有機會得到健康。

成功的投資策略也是很難找到的,但失敗的策略卻眾人皆知,如:高價追逐自己不了解的熱門股、頻繁交易、當沖、聽信明牌等。避開這些惡習就可以了。孟格認為,只要做到這點,投資幾乎都會成功。

不求精緻細膩的最佳解法,只要簡單有效即可。這不也是一種謙抑思想?

模仿

資深的巴菲特迷大概都知道「13F投資組合」,有人戲稱為「到13樓看好戲」。這是波克夏定期呈報美國證管會的文件之一,揭露波克夏持股明細。在筆者看來,這根本是寶藏。雖然13F是季資料,有時間落差,但對長期投資人來說,差異不大。投資人只要照著買股票就可以得到股神級的投資績效!

早年我也曾以少許的資金,試著模仿。當年網路資源不如現在豐富,過程其實有些辛苦,但偶爾想起,還是滿滿的回憶。如今投資人只要搜尋「Berkshire Hathaway 13f」,就有一大堆整理好的資訊。

模仿是人類的天賦,也是知識、文化、科技進步的動力之一。透過模仿,自己漸漸會有一點心得,然後加以改良創新。這麼容易的策略,也是諸多巴菲特迷長期採用的方法,為什麼主流投資界很少提及呢?筆者以為,可能是因為許多人以為投資之路必須自創而不是模仿,甚至從未有模仿的想法。總之,就是一種莫名的自尊心。

但模仿13F完全不犯法。只要能賺錢,謙卑一些也是值得的。

