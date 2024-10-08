從「誤入歧途」到「高瞻遠矚」潤弘健全「預鑄工法」建築之路

【撰文／謝平平】

「當年，我們總裁尹衍樑在歐洲看到預鑄工法，就『誤入歧途』了。」潤泰集團旗下上市公司「潤弘精密工程」總經理莫惟瀚一番話引得眾人大笑。工程背景出身的莫惟瀚，年輕時遠赴沙烏地阿拉伯協助當地工程建設，回台後跨入「預鑄」領域。台灣從排斥預鑄工法，到潤弘贏得先機，與公司團隊解決痛點的能力、卓越的研發文化，密不可分。

台灣多震多雨》預鑄早年成眾矢之的

1970年前後，台灣經濟起飛，建築開始出現超過五樓建築，鷹架也從竹架改為金屬，政府成立「工業化推動小組」，大力推廣房屋工業化政策；民間處處可聞預鑄聲，日本來台投資預鑄板工廠，華僑、包商都亟欲建立預鑄廠，省議員、監委也要求國宅多使用預鑄工法，〈建築師會變魔術 四層樓六天完工〉、〈預鑄式國宅 耐震且施工迅速〉等報導見諸媒體，而政府也放寬營造廠以預鑄工法興建國宅者，工程款可不受《營造業管理規則》限制。

然而，當時引入台灣的歐洲預鑄系統並不適合多震、多雨的台灣。1980年代開始，媒體開始出現批評浪潮，當時大批國宅問題接連不斷，如「基隆安樂」一期、「萬芳國宅」，都發生外牆龜裂、漏水等問題，入住萬芳國宅僅六年的居民要求重建無果，導致預鑄工法成為眾矢之的。1985年，政府宣布不再採用預鑄興建國宅，台灣第一代的預鑄工法遭到「就地正法」。

預鑄工法發展已久，二次世界大戰後，歐洲、日本因戰爭摧毀大量住宅，香港湧入難民，住居成為首要民生問題，當地政府開始大量預鑄建屋。台灣為何行不通呢？

莫惟瀚解釋，預鑄工法分為歐洲、日本二種系統，早年引入的預鑄工法為歐洲系統，香港地質堅硬，與歐洲為古老大陸都不需考量地震帶風險。但台灣位於地震帶上，須詳加考慮其應力在建築上的影響，例如結構體需有變形空間，加上當時接縫產生問題，以致小問題不斷，造成預鑄工法形象大跌。

▲「潤弘精密工程」總經理莫惟瀚，年輕時曾赴中東支援當地建設，回台後跨入「預鑄」領域。葉俊宏攝影

投注預鑄研發》打開科技客戶大門、躍上國際媒體

1995年，潤泰集團總裁尹衍樑宣布與芬蘭Partek公司將在台推行預鑄工法。即使對營建相當有興趣的尹衍樑擁有多項營建專利，並赴芬蘭當地考察多次，但民眾仍敬而遠之。

八年慘賠期間，潤弘精密工程多施作外牆預鑄工程，偶有集團的大賣場與建案。莫惟瀚表示，外牆預鑄是成熟型產品，非結構主體，因此結構技師相對於建築師反而不會提出質疑，加上當時日本有許多成功案例，讓潤弘在還沒有「全預鑄」客戶前，勉強度小月。

業績雖青黃不接，但潤弘投入大量精力在研發上，2000年已取得多項鋼筋新工法發明專利，如「年年發」螺旋箍筋新工法，讓倚賴人工綁紮的鋼筋升級為自動化，省工省料。

此外，機電與管線如何在不同預鑄混凝土中精準結合，也是他們需要克服的難題，因此潤弘極早就積極導入「建築資訊模型」（Building Information Modeling，簡稱BIM），至今已可與各系統結合，成為重要資料庫。

▲「藍海」社區為全預鑄工法興建。圖為社區陽台。大隱建設官網

2003年，「沛鑫半導體」（現為「京鼎」）竹南廠以「百日完工」震撼科技界，潤弘預鑄工法因此案打開了科技業的大門，包括：奇美電子、宏碁、群創、台積電等都成為客戶；高超的隔震設計也讓Discovery「建築奇觀」節目特別前來拍攝台灣預鑄工法的奧祕，成為登上該國際媒體的首家台灣民間工程公司，而今日潤弘每年的營業額早已超越前期投資。

展望未來》預鑄應用在台灣住宅建築仍有難度

為強調獨特性，台灣開發商習慣在低、中、高樓層設計不同坪數、錯落陽台或層層退縮等，「鑄模費用很高，遇到一點小變化，模具就不是同一套。」莫惟瀚以中央聯合辦公大樓為例，南、北棟為二家營造廠分別以預鑄工法興建，雖然外型極為相似，但模具與圖面皆無法共用，「因為二棟大樓基地條件不同，通風、日照的開口位置，二棟就不同。」

再以新北淡水38樓高的「藍海」預鑄大樓為例，地下層到頂樓皆為同一套模具，最大變化僅在陽台，莫惟瀚笑說，「藍海」無法與當代建築大師作品相比，但也是個設計不錯的社區。看似簡單的設計、工法，耗費了潤弘將近十年時間研發，「潤弘預鑄現在是3.0版本，可以蓋出還不錯的住宅。」

「『藍海』用橡膠墊來消除地震巨大能量，但科技廠房面積太大，隔震要直接設計在建築中。」談起住宅與科技廠房隔震設備的不同，莫惟瀚詳細解釋一番。

預鑄住宅大樓是否需要另一組預鑄設計人員？結構技師出身的副總經理曹昌盛表示，潤弘可一條龍作業，但一般客戶在前期建築設計可依照預鑄原則自行設計，潤弘會將設計圖自行「轉譯」為預鑄版，「只有一些材料參數不同。」

若希望打造特殊景觀陽台，如種樹，會產生防水問題，曹昌盛建議，個案設計不同，愈早討論，整合的機會愈高，「我們最怕業主已經設計完成，才說因缺工要改預鑄。」預鑄工法能省時省料，倚靠事前規劃的精準設計，但傳統工法則是先設計，再由營造廠依照技術、經驗完成，二者順序完全相反。

預鑄工法每坪營建成本約比傳統工法高出15%，疫情前後並無太大差異，但省工、省料、省時的確是一大誘因。莫惟瀚表示，現場工地偏向重勞，七萬元都找不到工人。潤弘曾派人到到泰國招募營建勞工，也難以如願，「因為日本、韓國開的價碼比我們還高。」因此全力發展預鑄工法，一直是該公司逆流而上的目標，至今也已看到成果。

那麼，台灣建築適合使用預鑄工法興建嗎？莫惟瀚表示，歐洲、日韓、香港的民間建築多是採用預鑄，外觀看來雖然單調，但符合一般住居需求。台灣住宅則強調新古典、巴洛克樣式，或精緻的建築立面，莫惟瀚以「藍寶堅尼」形容之，預鑄高樓猶如房車，無法與手工打造跑車相提並論，但在人力極度缺乏的環境下，哪種工法更合適呢？答案昭然若揭。

尹衍樑多次告訴團隊，「工程難以止於至善，因為永遠都有新的挑戰。」科技大廠的精密度越來越高，對震動的容忍度就越來越小，新材料如何完美結合預鑄？客戶會產生哪些新需求？都是潤弘每週一次研發會議的議題。

而台灣住宅未來是否會向日、韓看齊？誰也無法給出答案，但就多方條件來比較，預鑄的確是解方之一，雖然對開發商尚屬陌生，但隨著多人投入，擦出的火花就會越多。

本文摘自《看》雜誌第260期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第260期）謝謝！