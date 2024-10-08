辨識準確率高達99.7% Authme解決數位身分認證問題

【撰文／楊戎真】

人工智慧（AI）改變人類生活的樣貌，尤其是「生成式AI」（Generative AI）的出現，讓一般人都可透過AI創造新內容，包括：圖像、故事、對話、音樂、影像、視訊等素材，應用在社群媒體推展行銷、利用聊天機器人輔助客服等，功用廣泛。

然而，有利也有弊。生成式AI在豐富與便利人類生活的同時，也被用來進行詐騙。「Authme數位身分」公司共同創辦人暨執行長李紀廣表示，過去用影像軟體Photoshop很難完整偽冒一個人，儘管工具本身是中立的，但AI晶片算力提升後，卻可能被應用在不好的地方，詐欺成本也同時降低。

「深偽」盛行》瞄準數位身分驗證商機

「深偽」（Deepfake）技術大約出現在2016年，其後網路上開始出現大量置換歐美明星的色情影片，各國政要無不被「偷臉」，或名人被合成影像暢談投資理財，也被利用來製造假新聞、惡搞，以假亂真。「眼見為憑」、「有圖有真相」不能再奉為圭臬。

談到影像偽冒，李紀廣表示，技術其實有很多，深偽只是其中一種，也相對比較成熟。例如：今年香港便發生一宗深偽詐騙案，騙徒以深偽技術合成的影片，在視訊會議中假冒某跨國公司英國總部財務長，要求香港分公司財務部人員轉帳，被詐騙金額高達2億港幣。

李紀廣指出，現在「人臉詐欺」與「證件詐欺」的修圖成本很低，只要20張照片就可完成，甚至不需要各種完整的角度。常見的聲音、常用詞，大概有一分鐘素材就可以模擬，把仿冒影像做得維妙維肖。發生於2020年至2021年間，台灣著名的「小玉Deepfake換臉事件」，便是利用深偽技術，將女明星、女名人、女網紅的臉部合成到成人影片的角色中。

李紀廣強調：「資訊蒐集並不是那麼困難。」無聲電話、偽冒客服、推銷、民調，都很可能是詐騙集團在蒐集你的聲音。韓國前陣子便爆發大規模的深偽性犯罪，不少受害者均為一般民眾，犯罪嫌疑人從身邊人下手，偷盜師長、同學、親人的影像，防不勝防。因此，隨著科技進步，如何驗證身分、證件、人臉非常重要。

早在2016、2017年，擁有「白帽駭客」（即「道德駭客」，或稱電腦保安專家）背景的李紀廣與許迺赫，便在加密貨幣交易中，看到身分驗證不易，導致註冊流程複雜、帳戶安全性極低等問題，因此以「數位身分認證」作為創業主軸，主要服務領域涵蓋金融、保險、語言學習、加密貨幣、共享交通、交友軟體等產業，目前合作的企業有LINE Bank、渣打銀行、新光銀行、南山人壽、WeMo Scooter、Amazing Talker等。

▲因為擁有優越的技術，Authme在創辦初期得以參與許多數位身分政策的討論。左一為執行長李紀廣。Authme提供

技術優越》身分認證識別率高達99.7%

2019年，李紀廣、許迺赫、曾國展三人創辦「Authme數位身分」，以AI深度學習為基礎，核心技術包含：「光學字元識別」（Optical Character Recognition，簡稱OCR）與「影像品質偵測」，手機NFC（Near-field Communication，近場通訊，又稱感應通訊、近距離無線通訊）晶片讀取，加上人臉辨識，以及活體檢測（Liveness detection）技術，提供一站式的數位身分驗證服務，識別率高達99.7%，讓身分認證更為簡便、有效且精確。李紀廣強調，「我們是在做身分詐欺和數據真實性的保護。」

李紀廣表示，以視訊會議的情境來看，透過Authme的「活體檢測」技術，可以讓視訊會議中的偽冒影像現形，李紀廣打趣說道，假如豬八戒偽裝成紫霞仙子，儘管尚無法讓豬八戒現出真容，但你會知道那個紫霞仙子的臉怪怪的。

因為擁有優越的技術，Authme在創辦初期得以參與許多數位身分政策的討論，也曾與時任數位部長唐鳳合作，修補政府網路平台的漏洞，並於2021年金管會主辦的「監理科技黑客松」競賽中獲得身分認證的冠軍。

Authme目前也是「FIOD聯盟」（Fast Identity Online Alliance）工作小組成員。FIDO是2012年成立的非營利產業聯盟，旨在建立身分驗證標準，減少全球對「密碼」的過度依賴，包括：Amazon、Google、日本NTT集團，台灣內政部、中華電信等均為會員。要成為「FIDO聯盟」的會員並不難，但要成為工作小組成員，則必須經過審核。李紀廣表示，要有一定的貢獻、一定的參與度，並具備專業知識，才能進入工作小組。

李紀廣說明，因為密碼存在很多安全隱憂，當前更傾向採用「多因子認證」（通過兩個或以上驗證要素的身分驗證方法）。在需要高度資料安全的領域，可以透過晶片護照、自然人憑證等政府認證的證件，以政府的資料庫為基礎去驗證人臉，之後加密建檔，「比對加密過後的影像特徵就可確認一定是本人，因為資料的源頭就是政府的資料。」

身分驗證是登入數位服務的基礎，李紀廣認為唯有打造便利、有效率、安全的身分驗證解決方案，並發展前沿技術保護隱私安全，才能從源頭阻斷身分詐欺事件的發生。Authme透過參與FIDO的工作，希望與全世界就偽冒技術進行交流，把台灣的經驗輸出，國外的經驗帶回台灣。

使用場景》協助企業開源節流

李紀廣表示，企業導入Authme的解決方案，不外乎希望開源或節流。

就「開源」角度而言，企業必須加速完成服務，提升轉換率。他舉例Authme服務的主要使用場景，包括偵別偽冒影像，讓金融業者提高服務效率。由於民眾在傳統的線上開戶過程中，因為需要偵審人力的介入，或者是AI模型不夠準確，導致誤殺、誤判，因此民眾可能需要等二、三天，甚至一個禮拜，帳戶才會被開通。

銀行業者過去人工審核有相對難度且耗時，資料可能有正面、反面，甚至還有斜的角度，過程中要查驗證件資訊的正確性、合理性，還要比對人臉跟證件是否相符，如果遇到「深偽」，資料看起來就跟真的一樣，很難判斷真偽。每個案件都要仔細審查後才可以放行。

▲Authme的身分驗證解決方案，透過證件掃描以及生物特徵辨識等功能，解決身分偽冒問題，優化保險、金融、支付、汽機車租賃等產業的驗證流程，提高轉換率。Authme提供

透過Authme的服務，民眾上傳證件過程中，AI會自動擷取畫面請使用者確認資訊正確與否，並比對鏡頭前的人臉影像，確認是不是本人。整個過程甚至不超過一分鐘，在金融機構端，再加一些判斷，這些判斷導入自動化流程及身分調查程序，也許不到十分鐘貸款就會通過，帳戶就會開好，大幅度縮短審理程序。

李紀廣舉例，渣打銀行即使用Authme的服務，協助線上信用卡申辦、線上貸款，頗受好評。因為貸款、證券帳戶下單等通常很急，手續希望越快越好，Authme的服務有效提升金融業的民眾註冊驗證完成率至94%。

從「節流」角度來說，因為少子化的衝擊，企業普遍有缺工現象，要找24小時的客服人力很困難，民眾希望在不影響上班的情況獲得相關服務，就代表客服人員可能需要上大夜班。且夜班人員流動率比較高，靠人力輸入資料也可能出錯，導致銀行會花很多時間做教育訓練，想要提供不間斷的服務，成本相對也很高。

Authme可幫客戶節省這部分管理精神，協助客戶用AI輔助，採行自動化大量節省人力，讓人力去做人更擅長的工作。

從源頭「打詐」》No Code技術模組化

在詐騙技術日新月異的時代，科技被不當使用帶來的破壞，令人怵目驚心，李紀廣形容Authme就像防毒軟體公司，必須不斷進行模型的優化，以防止最新的演算法被用在詐騙。

為了讓企業更容易導入身分辨識服務，以及降低導入成本，Authme採用「No Code技術」，將服務模組化，除了協助企業辨識使用者身分，希望從源頭「打詐」。Authme積極布建海外市場中，目前已進入日本及東南亞市場，支援超過192個國家證件辨識，推動數位轉型與身分驗證。

身分被冒用的危害不斷擴大，令所有人防不勝防，Authme也跟公部門、協會合作，希望讓大家知道，現在的詐欺技術是什麼，讓社會大眾有效提升數位認知與素養。李紀廣強調：「解決詐騙問題，需要從源頭開始。影像的詐欺檢測、身分的詐欺檢測、身分的安全，身分資訊的真實性，必須從一開始就確認其強度符合需求。」

本文摘自《看》雜誌第260期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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