醫術在於仁心 一個醫生世家信奉的經典

【撰文／曹長青】

在一場台日文化聯歡會上，結識了在日本行醫幾十年的周東寬先生。節目最後的壓軸戲是周醫師的演講，他全程講的不是看病、治病，而是「預防醫學」。四十多年前，我在中國當記者的時候，就接觸到並力薦當時剛剛在美國興起的預防醫學，所以對周先生目前全力推動的這項事業頗感興趣。

後來周醫師送我一本他同樣做醫師的父親之口述傳記，從這本傳記和周醫師的講述中，看到了一個四代行醫的家族，從台灣的日治時代、國民黨時代、跨越到當今的日本，讓一段曾經是我腦中抽象且遙遠的歷史，具體形象化為大時代變革中鮮活的人的故事，而故事背後又反映著台灣和日本文化背景的連結，尤其是這連結中所體現的價值。

俗話說：「病急亂投醫。」疾病並沒因科學發達而減少，反而是癌症等難治的病越來越多，讓所有人擔憂。能否找到好的醫生，可謂性命攸關。當今醫學已很發達，醫生查病主要靠驗血和各種儀器掃描，連手術都越來越多通過電腦操作。那什麼是好醫生的標準？怎樣才能做一個好醫生？

醫生世家信奉一個經典

高壽到89歲的周東寬醫師的父親周廷堯，一個受日本教育、在台灣和日本兩地成長、沒做過高官御醫、只給無數百姓看過病的「普通醫師」，卻在他的自傳中強調了一個最閃光的道理、一個亙古都是最精確的經典——「醫術在於仁心」。只要對病患有一片仁慈的愛心，在當今科學的配合下，就能使每一個醫生的成就都大幅提高，給病人帶來生機。所以，我深感這句話應該成為所有醫學院的第一堂課的核心、所有教室講台上和醫院診所病房抬頭可見的大橫幅，讓每個醫生都時刻不忘。

周廷堯醫師用他的一生，實踐著他這句經典。歷經和平、戰亂、成功和挫敗，沒有一樣讓他喪失自己對「醫術在於仁心」的信仰。一個四代醫生家庭的承前啟後者，在樸實無華的歲月裡默默地實踐，體現著台灣和日本的傳統價值，這些價值才是人生和國家能夠持續健康生存的根基和源泉。

這個四世醫生家庭的第一代是在辛亥革命之前，就在台灣苗栗附近開了當地最大診所的周朝棟。那是出診要靠騎馬的歲月，他的信條是：「要盡心盡力照顧當地住民、幫助他們健康生活。」交不起錢的，就用雞、鴨等食品代替，甚至完全免費醫療。「仁心」讓周朝棟的醫療事業蒸蒸日上，還有能力開辦了糖廠、出租車隊等，成為當地首富。日治時代的台灣，秩序、規矩，雖說是被殖民統治，但只要勤奮努力，前景是充滿希望的。

「共產社會不是我能生活的地方」

四世醫生家庭的第二代周廷堯，15歲勵志繼承父業，並去日本留學。他雖在台灣接受日本教育，但其日語能力遠達不到醫學院的要求。周廷堯就從小學課本開始重新學習日語，刻苦攻讀，最終考上日本醫學院。完成學業後進入一家日本醫院，雖因是台灣人而感覺到某種程度的差別對待，但他心態很健康，從未有一句抱怨，相信只要努力工作，做出成績，就能贏得尊重。結果健康的心態幫他邁向了成功之路，很快升到外科主任。院長甚至想把女兒嫁給他，等於讓他繼承自己的事業。但周廷堯還是按照傳統娶了台灣人為妻，他認為這是他人生中最正確的選擇。

做醫生期間，周廷堯醫師目睹了二戰期間被美軍轟炸成焦土的日本，經歷了病患和戰爭傷員來不及救援的慘痛狀況。曾準備在東京黃金地段的千代田開醫院，但因日本戰敗，台灣被放棄、百廢待興，時年31歲的周廷堯和妻子決定回台灣。當時台灣已被中華民國接管，一片混亂，中國內戰剛剛開始。

混亂中周廷堯和父親在台北開業，結果因父親被朋友欺騙而陷入經濟困境。周廷堯去了香港和中國廣東，一如既往地本著「仁心」繼續行醫。在國共內戰如火如荼之際，周廷堯在廣東的醫療事業也蒸蒸日上，但國軍的節節敗退卻無法不令他憂心忡忡。他當時就清楚「共產社會不是我能生活的地方」，結果在共軍打過長江後，他就及時逃回了台灣，所以後來的人生才能如願如意。

他的「異體同心」的「同志」

回到台灣，前後在高雄和台東成功開業後，周廷堯一直懷念著培養他成為醫生的日本。為了後代也能接受日本教育，在49歲之際，周廷堯毅然攜全家再度回到日本開診所。年近半百在異國他鄉重新開業，其難度可想而知，但他始終信奉著「醫術在於仁心」，直到89歲去世，兒孫也如願接受日本教育，踏上了醫學道路。老人家一生都熱愛日本，稱讚日本的教育和生活環境。字裡行間，可以看出日本和台灣自然相通的很多部分，尤其是文化和心理上的。

周廷堯唯一跟有著「大男人主義」標籤的日本和台灣相違的一點，是他在自傳中對妻子的不斷讚美。妻子在養育四個兒女的同時跟他一起打拚創業；他人生的每個重大決定，都得到妻子的鼎力支持，他稱妻子是「異體同心」的「同志」。遇到窮困的病患，妻子不僅免了醫療費，還送米去接濟。周廷堯對妻子的感激、感恩之情，也是他「仁心」的一個重要體現。他的女兒在悼念父親的文章中說，母親病逝，父親在病床邊親吻母親的額頭，說：「妳還是比我先走了，沒有辦法啊！我隨後就會跟著過去。」13月後，周廷堯就過世。

歷經動盪不安的社會，卻度過了一個無怨無悔的人生。改變了無數人命運的時代，在他那裡只是一個背景。說到底，是因為在任何狀況下他都遵循了傳統價值，信奉了「仁心」。

「不戰而屈人之兵」

祖父和父親的榜樣力量，是無窮的、無形的。醫生世家的第三代周東寬，13歲隨父親從台東來到日本。不負父親的期待，如願獲得醫學博士並開辦醫院。他和日本妻子有兩子一女，也都是醫生。全家人坐一起，五個醫生，可以開醫學研討會。現在大孫女也要學醫，很快要成為五代醫學世家了。

周東寬在日本崎玉縣已有三家醫院，其中位於南越谷的占地1,400坪、三層大樓、100個停車位的綜合性醫院，至今已24年。面對每天都在更新的醫學新時代，周東寬醫生在每週四天看診、預約都排到三個月之後的同時，寫出了十幾本專著，主要是研究預防醫學。

早在醫學院攻讀時，他就在同學中組織了「食療研究會」，提倡食療防病。他的南越谷醫院的成立初衷，是因為看到胰臟癌患者往往發現時就是晚期，倖存率太低，所以要建一個致力於早期發現和預防的醫院。如《孫子兵法》所說「不戰而屈人之兵」，能把敵軍擋在國門之外，還讓其降伏，而不是疾病進入體內，再來戰鬥。

▲周東寬醫師對「干預醫學」和「不要有違和感」這兩大主張身體力行。曹長青提供

兩大主張：干預醫學，不要有「違和感」

如今預防醫學已成世界潮流。周東寬院長又從兩個獨特角度闡述了預防醫學的做法。一是提出「干預醫學」。這種干預，不是專制國家和西方左派那種對他人生活的操控，而是強調「干預」自己的生活，不可放任自流地大吃二喝，要有紀律性。

除了飲食，他的干預醫學還強調「肉筋氣」。「肉」，指鍛鍊身體、增加肌肉，不是為體型有塊，而是肌肉多了有助好細胞的增加，而壞細胞多到一定程度就是癌症。「筋」，指拉筋。中醫早有「舒筋活血」，甚至「筋長一寸，命長十年」之說，因筋也是助好細胞增長。「氣」，指要到氧氣多的地方活動，就是常言說的有氧運動。周醫師甚至認為，住高樓不宜健康，因氧氣相對稀少。

熟悉周東寬的人稱讚他多才多藝，因他不僅是年過70還在看診的醫生，還喜歡書法、繪畫、唱歌，他的畫曾獲日本獎項。其實這些都是他養生健身的一環。他說書法訓練人的耐性、陶冶性情；構思、沾墨、揮毫，都需靜心。繪畫更如此，他說一幅畫平均要畫三個月，更是修煉人的心境，如同精神「拉筋」，讓情緒舒緩。包括唱歌，周醫師也有獨到的解釋，他說引吭高歌，會促大腦和大腸的好細胞活躍。他還自創一套健康體操，強調的也是預防至上。

跟自己身體「天人合一」

除「干預醫學」外，周東寬還套用日本文化，提出預防醫學的第二個重要概念：不要有「違和感」。這個日文詞彙的三個漢字不用翻譯，其意自明，這是日本文化的一個重要概念。日本被稱為「大和民族」，特別強調「和諧合作」，不要冒犯別人，凡事不要「違背和諧」。

周東寬提出的不要有違和感，則是不要跟自己的身體有「違和感」，違背了身心規律，人就會生病。中國文化有「天人合一」的理想境界之說。「天」，其實就是規律、道理；「合一」就是不違背道理。而人和自己的身心「不違和」的話，就會健康。

現代人太多失衡（即違和），諸如心理失衡，大腦皮層處於抑鬱狀態，壞細胞就增長，防疫力下降，就生病或衰老，所以有「憂鬱催人老，歡樂變年少」之說。還有飲食失衡，導致高血壓、高血糖、高血脂的三高，結果高處不勝寒，癌症來眼前；還有運動失恆，久坐傷肉、久站傷骨、久臥傷氣、久思傷神，都是強調人要運動，人生像水，流而不腐；再就是起居失常，沒有足夠的睡眠和好的作息習慣。總之，跟自己身體「違和」，就病從「違」來。

周東寬醫師本人不僅出診看病，管理三家醫院，還寫書、定期辦「健康講座」等，精力充沛到驚人，都得益於他對「干預醫學」和「不要有違和感」這兩大主張的身體力行。一個醫生，他熱心的不是招攬更多病患，而是極力宣傳大家都要重視預防，別得病，這就是仁心。不管醫學知識和醫療儀器如何更新換代，唯一恆定不變的核心還是「醫術在於仁心」。

本文摘自《看》雜誌第259期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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