藍領為何可以致富？探秘令人讚嘆的隱形冠軍

【撰文／林茂昌】

因為工作的關係，筆者早年曾拜訪許多中小企業，這些企業經營有成，計畫股票上市。多年來，有一點讓我一直感到很詫異：這些企業主有很大的比例來自「藍領」階級，就是俗稱的「黑手」或是「工地師傅」。雖然每個人的故事都不同，但從學徒、師傅、到「頭家」，這條路似乎很明顯。他們通常中學之後就在工廠或工地裡做事，一路從學徒、熟手、師傅到自立門戶發展事業。例如：水電學徒學成之後開水電行、修車師傅自己開修車廠，在我們外行人看來是很平常的事，怎麼會孕育出那麼多成功的中小企業家，甚至還有令人讚嘆的隱形冠軍？

當大家都去讀大學

雖然台灣是個多元文化國家，也知道「行行出狀元」的道理，但不可否認，技職這條路普遍被認為是不得已的選擇。一般還是以讀完大學找個坐辦公室的「白領」工作為首選。嬰兒潮世代正逢戰後經濟發展，百廢待興，讀大學找個白領工作似乎是不錯的選擇。於是，人們有了根深蒂固的觀念：至少要讀個大學，最好是名校。美國也是如此，或許更嚴重，因為美國大學學費之高昂，超出一般人的經濟能力，而大家仍是不計代價去讀，為此背負沉重的學貸。

經濟學的「供需原理」在此發揮作用了。當絕大多數人去讀大學，導致大學生過多，而白領工作卻沒有增加。在供過於求的狀況下，求職困難、學非所用、薪水不理想等問題紛紛浮現。另一方面，誠如Discovery頻道節目《幹盡苦差事》（Dirty Jobs）節目主持人麥可．羅（Mike Rowe）所說的，社會永遠需要人去做苦差事。大家都不想當藍領，導致藍領供不應求。於是，藍領工作雖然辛苦，甚至有些危險，收入卻相當不錯。

此外，藍領和白領之間的移動並不容易，產生一個怪現象：一方面有很多年輕人找不到工作，另一方面卻有很多工作找不到人。藍領工作不論多簡單，還是有一定的專業與體力要求，沒有兩、三年的歷練無法勝任。所以就算一個大學畢業生在白領職場打拚多年之後，終於覺悟某個藍領工作，譬如：水電或木工，才是他個人的最佳選擇，而要在三、四十歲時打掉重練，從學徒開始，恐怕不容易。話說回來，有志者事竟成，越來越多人從白領跳轉到藍領。

從學徒到頭家：人生勝利組的新典範

二到三年（甚至更長時間）的學徒歷練是非常扎實的。筆者三十多年前服役時的汽車集用場有幾位技工，有的小學畢業、有的國中畢業，對引擎極為孰悉。他們用日語發音稱呼各種零件，能精準診斷問題，並拆解、修理、組裝引擎。在拆解過程中，光是看到或摸到零件的感覺，就可以判定這部車子在保養或操駕上的缺失。除了讚嘆之外，我不禁想，他們當學徒時是吃了多少苦，才有如此實力！

一般來說，他們從青少年就開始學，到二十歲多時已經是師傅了，有的甚至還有自己的學徒。這時，除了收入較高之外，開始接觸上下游、同業、客人等，逐漸建立一個人際網路，同時也開始有自己的名聲。只要功夫好、做事勤快踏實、EQ高，必然會得到好評，成為自立門戶的基礎。三十歲左右就當老闆是順理成章的事，而且成功率很高。創業之初也許要摸索一陣子，業務和收入不穩定，但很快就會上軌道。

在這個階段，他們看到更多的東西，首先要面對的就是如何報價。有的人初期先報較低的價格，慢慢建立客群；有的人選擇高價策略，專門服務高端客群。這沒有對錯，而是身為一個「頭家」要思考的商學課題。其他諸如：財務、人事、設備投資、經營路線等問題，全都接踵而來。想想看，一個35歲左右的年輕人，躊躇滿志，自己掌握自己的方向！隨著業務擴展，接觸的人和事也就越多，有心發展者可以找到許多的商機。總之，他們為「人生勝利組」開創了一個新典範。

黑手致富之路

當然，每個人的事業、際遇、技術、野心、抗壓性都不同，發展也不同。藍領工作多半很耗體力，而且工作環境差，甚至有危險性。有的人下班後必須紓解一下，這是正常的，但過度就不好了。早年我曾認識一位功夫極好的車床師傅，薪水優渥，卻染上酗酒和賭博……非常可惜。

相對的，我的薩克斯師兄，如今已80歲，他小學畢業就隻身從南部到迪化街布店當學徒。一開始只能送貨，什麼也不懂。長話短說，他咬牙撐過去，漸漸對布料如數家珍。他省吃儉用，工作勤奮，年紀輕輕的就開了一家紡織廠。從學薩克斯風就可以看出他驚人的毅力：一開始完全看不懂樂譜、樂理，也不知大小調，更不會吹，就靠每天練習。如此過了不知多少年，如今已能上台演奏。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）曾經拍過一系列的《藍領百萬富翁》（Blue Collar Millionaires）紀錄片，訪問美國好幾位藍領創業致富的故事，證明人可以靠自己的雙手，從社會底層翻身，並靠一技之長建立事業。根據《原來有錢人都這麼做》（The Millionaire Next Door）一書披露，美國百萬富翁很多是白手起家的中小企業主。藍領之路一開始很辛苦，只要好好做，假以時日便可以翻身，擁有自己的事業、擁有自己的人生。

本文摘自《看》雜誌第259期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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