小宅效應 台灣自助洗衣店家數5年翻倍

【撰文／曾允盈】

過往記憶中轉角的自助洗衣店，因為疏於打理、無人看管，通常燈光晦暗、環境冷清。然而這幾年不同以往，自助洗衣店搖身一變成為台灣社會不可或缺的新型態規模產業。

自助洗衣：生活習慣改變 市場規模突飛猛進

根據洗衣業者估計，全台洗衣市場規模大約達200億元，洗衣店的型態這幾年開始「變形」：自助洗衣店逐步拓展市場，洗衣機銷售量，傳統洗衣店、乾洗店的家數反而有下滑的趨勢，5年減少9.4%。

「自助洗衣店」全台數量究竟有多少？財政部統計指出，「家數」在2018年到2022年5年之間突飛猛進，成長幅度將近一倍之多；2022年約有2,472家，2023年增加到2,815家。而自助洗衣店占整體洗衣市場「比重」，2018年為二成二，2023年增加至三成九，數據顯示消費者的生活習慣正在改變。

一大袋衣物洗、脫、烘120元起，每週固定消費也是一筆開銷。究竟是誰在使用自助洗衣店？除了學區、租屋族密集的區域，還有哪些潛在的使用者？從什麼時候開始，自助洗衣店不只可以洗衣服，甚至環境舒適、型態多元，逐步改變消費者的生活模式？從以往無人顧店、民眾衣服容易遺失、投幣故障求助無門、無人管理，再到如今注重洗衣品質、提升整體消費感受的自助洗衣店，洗衣產業經歷哪些轉變？

他山之石：日本雙薪家庭仰賴自助洗衣

想觀察台灣風氣漸盛的自助洗衣店，先看鄰近國家日本。日本早就掀起自助洗衣店風潮，「雙薪家庭」成為主要客群之一，由於假日才有時間洗完一整週的衣物，加上一般家用洗衣機容量不大，光是洗衣、晾衣的時間可能花上大半天，成為一種家事負擔。因此，自助洗衣店開始進駐社區，繁忙的家庭可以在假日把衣服帶到洗衣店，趁空擋去辦其他事情，回頭就已完成一項瑣碎的家事。

此外，複合式消費空間興起，共享服務經濟接受度提高，也帶動自助洗衣店使用者增加。以前的自助洗衣店講求獲利績效，根本不希望顧客在店裡待太久，消費者洗完就走，不在意設備。新型態的自助洗衣店，為消費者創造出「讓人很想待」的環境，甚至引進咖啡廳、麵包店、書店、冰淇淋店、桌球桌，甚至酒吧的複合式空間，想辦法讓顧客想來，等待的過程心情愜意，還有機會增加其他消費。

過往使用家用洗衣機、烘衣機，被視為和自助洗衣店無緣的族群，現在卻寧願帶著一大袋衣物，專程外出洗、脫、烘衣服。除了家庭結構和店面型態改變，日本營業用洗衣機大廠AQUA事業戰略集團的結城武成，也曾經指出一個原因──民眾的清潔意識提升，想要把整條被子、大型睡墊直接丟進洗衣機的需求近年來明顯增加，而家用洗衣機的容量無法滿足。

客觀環境：推升台灣自助洗衣需求

台灣自助洗衣店瞄準租屋族、單身族、學生族群，還包括勞力密集的住宅區、高齡化家庭、日夜顛倒的族群和雙薪家庭等。除了連鎖自助洗衣品牌：波波、洗思特、美衣潔、SeSA洗衣吧等，2019年全家便利商店也開出首家「自助洗衣複合店」，是超商首度出現的「生活服務類」複合店型，業績平均較一般店鋪高出二至三成。

在台灣房價攀升，家戶人口數下降，新建案坪數越來越小的情況下，自助洗衣店的需求明顯推升。具體來說，居家空間有限，沒有完整的洗衣、晾衣環境，又如北部天氣溼冷，不一定有陽台的情況下，衣服「晾不乾」已成為民眾日常的困擾，這時候自助洗衣店大容量的洗、脫、烘機台，就能一步到位解決問題。

▲上洋產業商用洗衣事業群副總經理莊雅嵐。葉俊宏攝影

優化生態：業者引進日本洗、脫、烘設備

AQUA源自日本1947年設立的三洋電機，是日本商用洗烘衣機市占率第一的品牌，台灣代理銷售AQUA的上洋產業，則是台灣商用洗衣龍頭，也是日本海外唯一商用洗衣機的代理商。上洋產業2013年成立自助洗衣品牌「SeSA洗衣吧」，就是看準台灣自助洗衣市場還有優化和拓展的空間，也將洗、脫、烘設備的便利和影響帶進台灣。

上洋產業商用洗衣事業群副總經理莊雅嵐表示，「SeSA洗衣吧」絕大部分使用AQUA全自動洗濯乾燥機，60分鐘一機完成洗、脫、烘流程，消費者不必多跑一趟將濕衣換槽，可以安心暫時離場。2023年AQUA原廠副社長也曾來台，考察上洋自助洗衣店環境並優化設備。

「自助洗衣產業文化正在改變，已經顛覆一般人的想像。」莊雅嵐觀察認為，使用情境上，有越來越多自助洗衣店消費者，是因為重視生活品質，而不只是生活機能。

「我們發現不少用戶願意特別開車過去，不是因為離家近所以才去洗衣。」某程度自助洗衣品牌的差異化，還是可以吸引消費者。因此莊雅嵐認為，經營上「雖然說是無人店，但終究是服務業」，達到「無人在店」卻「有人管理」的狀態，會是自助洗衣店未來的經營樣態。

▲自助洗衣店開始注重裝潢與整潔環境。圖為「SeSA洗衣吧」。葉俊宏攝影

熱門選項：加盟自助洗衣店是門好生意？

全台千家以上自助洗衣店，已經成為「加盟」的熱門選項。以「SeSA洗衣吧」來說，九成以上為加盟店，總店也仰賴加盟商擴大店數。對不少上班族而言，加盟是開啟副業的選擇之一，看似不需管理，又有機會創造第二份收入，不少人躍躍欲試。但是加盟有太多細節需要留意，加盟自助洗衣究竟是不是一門好生意？

據不少加盟者現身說法，最大的困擾時常未被留意，那就是自助洗衣店容易遭鄰居檢舉香味和噪音問題。因此有意加盟，考量店址時就需留意，要成為「好方便」而非「惡鄰居」。

從加盟總部角度回應這個問題，莊雅嵐也強調，「自助洗衣店要在社區中有歸屬感。」過往自助洗衣店呈現無人狀態，不用讓人看到店長，上洋反其道而行，要求加盟主維護社區和鄰里關係，並且透過加盟主，經營「SeSA 洗衣吧」的終端使用者，「進一步吸引更多潛在的用戶，加盟主的妥善經營很重要。」

因此，欲加盟自助洗衣行業，必須了解其優缺點。

加盟自主洗衣優點：

● 無需加盟金或權利金。但仍需自行負擔店面租金、購入及維修機器設備、水電瓦斯等費用。

● 無需過大店面空間。店面不需太大，多進駐住宅區，租金負擔相較市區、商圈店面輕鬆。

● 無需額外人事費用。基本上不需要另外請店員顧店，也沒有供應鏈成本。

● 全天候營業增加收入。店家可以選擇24小時營業，創造更多收入。

● 總部提供服務建議。總部提供展店規劃的建議，包含開店選址、經營管理經驗、持續開發服務工具。

加盟自主洗衣缺點：

● 購置機器成本高。需向總部購入機器費用，大多數機器設備需加盟買斷。加上其他營運費用，前期投入成本較加盟飲料店、超商高。根據不同店家大小規模有所差異，成本大約300至700萬元。

● 容易擾鄰遭罰。洗衣機與烘衣機屬動力機械，夜間營業若房屋隔音差，可能會擾鄰遭檢舉受罰。

● 需全天候即時客服。雖不用聘僱店員駐點，但仍需即時處理機器故障等問題。

● 競爭者眾多易被插點。自助洗衣店開店條件低，地點相當重要，潛在競爭者包括客人、房東和設備商，可能被相同地點開店競爭。

通常多久「回本」，是加盟者都想知道的問題。莊雅嵐表示：「選址很重要，當然也要慎選總部。」網路上看到的加盟災情，還包括簽約之後設備遲遲沒有安裝，或是機台修繕求助無門。類似的問題作為設備代理商，莊雅嵐認為上洋產業自然具備一定優勢。只是加盟變數多，加盟主投入程度不一，無法擔保一定回本、何時回本，「平均三年可以打平，」莊雅嵐再三強調，「前提是要好好經營。」

本文摘自《看》雜誌第259期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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