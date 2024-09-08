登山者必備離線地圖 新創APP Hikingbook持續攻頂

【撰文／楊戎真】

台灣多山，陡峭的山勢、多變的氣候以及茂密的林相，增添登山的樂趣與挑戰，但也因此增加了風險。台灣每年總會傳出登山者受困山中的事件或山難，很多是因為路徑不熟，在山中迷失了方向，加上手機收訊不良，無法及時與山下聯繫，兜兜轉轉找不到路，最終體力不支所致。登山有一定的門檻，需要體力、對路徑熟悉，也要事先規劃，不少人因而卻步。

緣起：愛登山的軟體工程師

一款協助使用者降低進入門檻的APP「Hikingbook」，於2016年1月上線。開發者柯政祥因為喜歡登山，具備軟體工程師背景的他，於2015年開始利用下班時間撰寫登山者專用APP，原因很簡單，只因：「當時市面上並沒有一個好用的工具支持我去爬山。」

Hikingbook首個版本介面相當簡單，只具備記錄的功能。柯政祥表示，登山的人喜歡「打點」，有點像「打卡」的概念，「老一輩的登山者很習慣去看別人的登山紀錄，看你幾點幾分走到這個地方、看到什麼樣的東西、往哪個岔路走，做這樣的地形描述。」

過去的做法是，先錄音起來或拍照，到山下再聽錄音，然後一一數位化，變成文字檔或其他格式，再放到網路上讓大家看。Hikingbook允許使用者記錄，將登山的時間、地點等資訊做成文字敘述，並可以將這些點串聯成一個行程。

崛起：社群推廣累積用戶

APP上線後，柯政祥時不時就去維護，希望做得更好，讓這個APP成為一個稱職的登山利器，「因為登山APP一定要有地圖，所以我在2. 0的時候，就想辦法把地圖做進去。」

2016年中，具備離線地圖功能的Hikingbook 2.0上線，柯政祥表示，那時他才開始有一點自信，也比較敢於做推廣，除了開臉書粉絲頁，也在PTT登山版宣傳，「那時候得到一些回響，大家覺得還不錯，相對當時其他台灣常用的APP，我的界面算是簡單好用，就開始有一些用戶進來。」

創業：協助登山者規劃路線

由於有越來越多人使用Hikingbook，2018年柯政祥順勢推出官方網站，一上線就有近千筆活動資訊上傳。當時的Hikingbook已經發展得頗為成熟，具備基本的登山功能：地圖、記錄、上傳、分享、匯入、匯出、GPS等。這些數據讓柯政祥思索，也許可以把Hikingbook作為一個創業的項目。

柯政祥表示，Hikingbook讓戶外探索變得更簡單，降低一般人親近自然的門檻，不需花很多時間、心力，就可安全走進戶外。對於已經踏入戶外的愛好者來說，可在活動過程當中避免被困住，降低不安全性，可以更好的享受當下。

因此，累積了既定基礎，柯政祥於2019年離開原職，正式成立「登山書股份有限公司」並擔任執行長，以Hikingbook APP訂閱為主要商業模式。

在Hikingbook介面上，有社群、路線、專欄、選物、規劃助手、離線地圖、探索等選項，在「社群」中可以找到其他登山者上傳的紀錄，記載總移動距離、總時間、爬升高度、下降高度，平均速度以及消耗的熱量等，並可以下載路線作為活動的參照。

Hikingbook如何協助登山者？柯政祥把整個戶外的活動分成「前、中、後」來說明。

▲規劃助手可以讓使用者事先規劃路線。Hikingbook提供

1.規劃助手：規劃路線（前）

「規劃助手」功能提供前期的登山路線規劃，可以找到各種路線或使用者記錄作為參照，也可以探索周邊，找到可依循的路線。

2.記錄軌跡、離線地圖＋安全守護（中）

過程中則具備「離線地圖」以及「記錄軌跡」的功能，確保自己安全，不會迷路。Hikingbook提供的離線地圖具有等高線，並有水源標示、山頭名稱，並提供「安全守護」的功能，可協助登山者與山下親友連線，讓山下的人安心，有急需時，得以有效、快速地通知山下。

3.活動分享（後）

活動完成後，記錄的資料可進一步分享與分析。柯政祥表示，相較其他登山APP，Hikingbook相對有「高度整合」的特性與優勢，有很多台灣在地的資料，且使用者不需要太多說明與教學就可自行操作。此外，Hikingbook也相對「穩定可靠」，由於登山關乎安全，離線地圖是否定期更新，或APP有漏洞（bug）時是否改善，都會影響登山者的體驗，甚至生命安全。

截至目前，Hikingbook下載量約40萬人，月使用人數約10萬，主要流量來自台灣，其次是香港，此外則是來自海外的一些自然流量，以及台灣人前往日本、韓國、歐洲等地進行使用。

經營：如何讓使用者願意付費？

有了產品與既定的使用者，接下來便是如何讓使用者願意訂閱、創造營收以支撐營運。柯政祥坦言，這點並不容易，Hikingbook從創業的第一天就在思考，如何讓使用者願意付費。

1.精準市調掌握需求與定價

Hikingbook透過「市場調查」直接詢問登山愛好者：APP具備什麼樣的功能，使用者會願意付費？什麼樣的價格，能找到第一群願意購買的人？柯政祥表示，通過市調確實了解使用者喜歡的功能以及願意買單價格，精準掌握消費者的需求，可以降低開發風險。

2.免費試用推廣

功能推出後，則透過一波「免費試用」進行推廣。柯政祥表示，「規劃助手」功能開發出來後，吸引了一些愛好者進來試用，當時約有數萬下載人次。儘管這些人不一定都會轉成「訂閱制會員」，但轉換數據顯示，Hikingbook在市場上是有價值、有吸引力的。這對當時尚未有營收的Hikingbook來講，是一個很大的鼓舞，因為促使營收從零開始，進步到幾千、幾萬元。

3.持續優化產品

初步的成果，推動柯政祥一如登山般勇往直前，而行銷的方向，一直是以持續「優化產品」為導向。柯政祥表示，Hikingbook的成長策略是「產品導向的成長」（Product-led Growth，簡稱PLG），團隊成員主要分為：開發、行銷與顧客成功三組圍繞產品開發，不斷優化產品、優化訂閱流程，以提高訂閱轉換率。

翻轉：營收增長兩手策略

隨著訂閱戶增加，Hikingbook的營收逐年翻倍，但柯政祥坦言，直到2023年才打平，今年則規劃拓展市場，增加免費版的功能，擴大免費使用者的母數。柯政祥比喻，「當你前面大（指免費使用人數多）的時候，後面（指訂閱數）就會跟著大起來。」

1.拓展海外市場

為增加營收，Hikingbook開始拓展國外市場，目前台灣以外的下載量約有3萬多人，主要來自香港。柯政祥表示，在Hikingbook尚未對香港投入任何行銷資源時，就已經有一些付費使用者，他認為香港離台灣近，語言也較相通，值得進一步開發。

2.拓展APP領域

Hikingbook擴大營收的第二個策略是拓展APP領域，朝向更多的戶外活動型態發展，例如：露營、單車、跑步等。目前的第一個目標是「越野跑」，因為越野跑與登山類似，是在山徑上跑步，會需要登山的一些安全資訊。

▲柯政祥（左）與共同創辦人廖妘甄（右）帶著Hikingbook持續攻頂。葉俊宏攝影

持續攻頂：創業沒有山頂，要持續成長

柯政祥坦言，由於是在「小眾」上耕耘，Hikingbook發展的過程非常艱辛，他笑說：「如果只是想要賺大錢，我就不會進來了。」作為一名登山愛好者，他希望將自己的專業跟喜好結合，「我希望喜歡的東西可以變得更好。」

柯政祥回憶剛開始創業的時候，公司只有他與共同創辦人廖妘甄二人，因此可以任性地一週不工作，跑去澎湖享受花火節。但規模擴大後，新進員工就成為「監督」，督促他們不能自滿於現狀。他形容，儘管登山要攻頂，但創業沒有山頂，要持續成長，「你會覺得你好像到這個山頂，但到這個山頂之後，會發現有一個更高的山要往前突破。我覺得這也是我經營公司一個滿重要的概念，就是要持續成長。」

至於在低谷中如何堅守，他認為，對未來要保持樂觀，但同時要認清現實。他引用《從A到A+》一書中〈弔詭〉一文為例：美國海軍中將暨飛行員史托克戴爾（James Bond Stockdale）在越戰期間被俘時，被關押長達7年才獲釋。史托克戴爾如何挺過的？他的做法是，「我知道我現在的狀況是怎麼樣，我認清現實，我現在就是被關，但是我一直相信未來總有一天會被釋放。」柯政祥表示，擁有這樣的特質，才有辦法帶領企業往卓越方向發展，因為企業很容易遇到很多問題。

此外，要拉長時間看成果，「如果只看每個月的數字，就會發現起起伏伏，一下上、一下低。我後來慢慢把這個時間拉長，會發現雖然起起伏伏，但是跟去年的同期相比成長很多。」這時候柯政祥就會自問：「我到底做了什麼事情導致成功？」儘管無法一言以蔽之，但他認為，與Hikingbook不斷持續優化有關，「不斷改善產品、不斷改善公司內部的流程，讓它變得更順。」

柯政祥舉例，很多軟體工程師都以在Google或Apple上過班為榮，那是因為前人打造出一個令人稱羨的場域，他自我勉勵道：「我是不是也可以成為這樣的未來？未來我的小孩子們或其他人會不會覺得，台灣可以產生Hikingbook這樣的東西，會感到驕傲？」

本文摘自《看》雜誌第259期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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