專攻台灣蔬果植萃技術 「頂宏生技」從保養品牌到選物平台

【撰文／楊戎真】

創立於2014年的「頂宏生物科技」公司，主要研發台灣植物萃取技術，包含：蓮霧、火龍果花、龍鬚菜、紅藻等，其萃取物應用在保養品、保健品，所創品牌「美膚娜娜」及其明星商品抗痘乳膏，深受大學生的喜愛。

緣起：因孝心而生的品牌

談到創辦「頂宏生技」的緣由，執行長江享訓表示，他原本在英國讀書，立志成為一名精算師，未料母親罹患癌症，看到母親因病痛飽受折磨，他想要找出能夠緩解疼痛，且有助於細胞修復的治療成分，希望讓母親在抗癌的路上少受些痛苦。

閱讀大量文獻後，江享訓發現台灣蓮霧含有舒緩與修復細胞的成分，於是親自拜訪屏東枋寮的農家討教種植方法，並展開萃取測試。過程中，成大、工研院的博士生、教授、研究員都是他經常尋求協助的對象。從原料分析、萃取，一步步做到細胞修復的實驗，最後以數據檢視，發現蓮霧萃取液用在修復上，約能提高5倍的速度。江享訓因此大膽運用在母親的療程中，覺得效果不錯。

由於蓮霧萃取液頗具實效，江享訓萌生將原料商品化，造福更多人的想法，「頂宏生技」因而創立，且以「美膚娜娜」為品牌名。

初期，江享訓採用通路販售的方式，找明星代言，大打廣告，開大型記者會推廣產品。首發產品是一支採用壓力罐的氣泡瓶精華液，由於劑型特殊，做工複雜，代工廠無法維護品質，導致噴頭出現問題引發客訴，商品進到通路後全數被退回。

首波操作就出師不利，江享訓歸結原因，因為將力量放在做特殊劑型、新奇好玩的包裝上，認為消費者會喜歡，只想要差異化，太突發奇想，卻未掌握商品的核心。銷售的觸礁，讓他恍然大悟：「其實最主要是東西好不好用。我們當時只想創造曝光率，可是沒有思考到回購率。」

爆紅：「媽祖面膜」打響名號

雖然首戰未捷，但產品本身仍有可為。而讓「美膚娜娜」打響知名度的，是一款與大甲鎮瀾宮合作的「媽祖面膜」。江享訓表示，由於蓮霧萃取成分含有舒緩與修復效果，知名連鎖藥妝店看中這樣的商品力，於是洽談推出一檔有助「舒緩與修復」的面膜。這款與大甲鎮瀾宮聯名的「媽祖面膜」，上架後第一個月便創造了數萬片的銷量，一炮而紅。

江享訓提到，當時是拜媽祖、擲茭後，才選定了包裝圖案。也許是媽祖庇佑，面膜推出後不僅帶動「美膚娜娜」的知名度，同時也推動了頂宏生技把原本的委外代工，轉向研發、自主生產一條龍，除考慮到品質把關因素外，也可掌握商品的配方與製程。

媽祖面膜獲得消費者青睞後，「美膚娜娜」後續推出的抗痘系列商品，讓頂宏生技站穩腳步，商品也進到家樂福、寶雅、屈臣氏，日系J-MART佳瑪生活館、三友藥妝店等知名通路。

進化：推出「曦之麗」跨足保健品

儘管取得初步成績，但離「幫助更多人」的目標還很遙遠，江享訓想要讓這些原料的運用能夠「從外而內」，「我們從保養品開始做，是因為皮膚是最大的器官，與細胞修復最直接相關，且相對沒有侵入性。」

他認為醫、食同源，且國際正在走向食療保健品市場。頂宏生技於是開始將萃取液原料進行多功能的研究開發，例如：從最初的蓮霧萃取，開展更多植物的萃取，涵蓋：火龍果花、龍鬚菜以及台灣沿岸的紅藻，做成不同的保健食品，用西方科學的方式驗證中醫的食療概念，確保其效性與安全性。

除了自行研究，江享訓不斷尋求專業的幫助，包括與成大、工研院合作開發原料。江享訓認為，這些頂尖學術單位之所以願意協助，很大程度上是看到頂宏生技把台灣的原料開發成國際市場需要的東西，申請的地方創生計畫也因此能獲得政府的肯定。

目前頂宏生技的原料萃取技術，除了在台灣，也在日本、美國、新加坡、歐盟等地陸續取得發明專利，目前也加入了國科會計畫，今年會正式開始針對肺癌做相關的研究。

2020年，頂宏生技繼「美膚娜娜」後，推出第二個品牌「曦之麗」，主要便是將這些萃取物應用在保健品與保養品中，商品除了在台灣上架，也成功取得美國FDA（Food and Drug Administration，美國食品藥品管理局）的認證，目前美國市場主要在沙龍、天然選品店內銷售，也受到美國中醫師的喜愛，將頂宏生技的商品導入其療程。

▲頂宏生技開發的萃取原料，目前也同時供應給其他品牌，朝向「原料讓更多人使用」的目標邁進。頂宏生技提供

江享訓表示，很多品牌也在找天然的原料，頂宏生技開發的萃取原料，目前也同時供應給其他品牌，發展出為他人代工的模式，朝向「原料讓更多人使用」的目標邁進。

行銷：掌握TA真實生活樣貌

談到如何推廣品牌，江享訓認為商品的「有效性」很重要，也要了解「目標客群」（Target Audience，簡稱TA）的真實生活，設法在其中占據一席之地。

隨著消費者閱聽型態的轉變，行銷管道也不斷轉換。2014、2015年，「美膚娜娜」分別與崛起的知識內容媒體「台灣吧」、YouTube頻道「哈哈台」合作，之後再透過每年的「校園大使」活動，將「美膚娜娜」與「抗痘」印象植入大學生的心中。江享訓回憶，與「哈哈台」合作時，通路的銷售額成長約3到4倍，電商的銷售成長更超過5倍。

而在社群時代，「藝人式微，網紅崛起」，因此找KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）做口碑推薦非常必要。江享訓強調，必須悉心觀察顧客手機裡會看的內容、會追蹤的人。

此外，SEO（Search engine optimization，搜尋引擎優化）所帶來的自然流量，可以讓品牌大幅降低廣告費。頂宏生技的SEO主要與營養師、醫師、小兒科醫師合作，推出一些健康的專欄。

光是產出內容還不夠，江享訓認為維護更為重要，發出去的文章都要隨時優化，且重質不重量。透過Google搜尋，觀察所推內容的排行，最好要在首頁的第一行，如果排名掉了，就必須調整排版、文字，甚至標題。江享訓表示，過去「美膚娜娜」與「曦之麗」兩個品牌為了流量，每年投入的關鍵字的廣告開支，在做好SEO後幾乎可全數節省下。

永續：打造ESG選物平台「好蒔良選」

從「美膚娜娜」到「曦之麗」，頂宏生技一步步朝向最初的目標邁進。2023年，江享訓再成立「好蒔良選」，這是一個以ESG（環境保護Environmental，社會責任Social，以及公司治理Governance）為核心的選物平台，希望「創造更多的價值」，讓它不只是一個電商平台，而是讓消費者在消費的當下，就已經在做永續。

江享訓強調，商品從原料開始就必須是一個永續的循環，他舉自家商品產出的過程為例，種植的農友不能使用化肥、農藥，必須有助於地力的恢復，且採契作方式，以便改善農民的收入。

在包裝與運輸上，也力求減碳。江享訓指出，電子商務最大的碳排來自運輸與包材。因此，「好蒔良選」與台灣品牌合作，避免國際運輸；在包材上，則與環保包材品牌「配客嘉」，以及「ECOCO宜可可循環經濟」合作，透過「智慧回收機」回收空瓶，消費者做回收就會拿到點數，「好蒔良選」會提供兌換金，購買時可直接抵用。

▲好蒔良選挑選商品以SDGs的17項指標為基準。好蒔良選官網擷圖

目前「好蒔良選」採寄售方式，依據聯合國17項SDGs（Sustainable Development Goals，永續發展目標）的17項指標，整合了約20個台灣在地品牌加入，會員數快速增長中。「美膚娜娜」與「曦之麗」兩個品牌的線上銷售，也提升了四、五倍，江享訓表示，這是創平台之初始料未及的。他認為這是不同品牌會員交集產生的加乘效果，平台給了品牌曝光，品牌也協助推廣平台，等於大家一起「打團戰」。

除了網路上的平台，頂宏生技目前也規劃在桃園設立「休閒農場」，預計2025年年底竣工，讓這些品牌有一個可以落地的地方，除了販售商品，並設有親子體驗，也可與消費者溝通永續的概念，讓永續的願景得以傳承。

從原料、品牌到代工，再到選物平台，江享訓帶領頂宏生技多方位發展，雖然起心動念是為了研究原料讓更多人受益，並非創建品牌，只是過程中需要有金流來支撐研究，於是衍生了產品與品牌，但他的初心從未變過，每一步都朝向「造福更多人」的宗旨與目標前進。

本文摘自《看》雜誌第259期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第259期）謝謝！