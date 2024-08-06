【撰文／曹長青】

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）一句「台灣應交保護費」，在台灣內部，甚至其他亞洲盟國，都引起重視和討論。因為以美國目前選情，如不出意外，11月5日大選投票結果，將是川普勝選、重返白宮。川普的一句「交保護費」，是否預示美國對台政策要發生重大變化？川普有可能放棄台灣嗎？

川普曾執政四年，其外交政策為人們熟知。過去三年多他多次演講，也對全球戰略做過很多闡述。這次他選擇了范斯（James David Vance）做副總統候選人，而范斯的全球戰略想法不僅和川普一致，很多甚至被認為「更川普」，連其政治對手現任美國總統拜登（Joe Biden）都說，范斯是「川普的克隆（Cloning，複製）」。

綜合川普和范斯的戰略想法，他們執政後，主要精力將放在內政，重點是恢復美國經濟，進一步廢除限制企業發展的陳規陋習。川普已宣示，將進一步減稅，把企業稅從目前的21%減至15%（他上次執政時把企業稅從35%降至21%）。減稅，讓企業和人民手裡有錢，才能擴大招工、降低失業率，同時刺激大眾消費，從而促使經濟成長，這是市場經濟的鐵律。川普、范斯政府將會在這個領域更強力推行。

抽乾美國內部的政治沼澤

他倆宣示執政第一天，就會恢復邊境建牆，制止非法移民湧入，捍衛美國的法治和人民安全；還會馬上宣布解除拜登政府對開採本國石油的禁令，從而刺激美國能源生產，恢復川普上次執政時美國成為全球最大石油生產國的地位，這樣美國的汽油價格將立即下降；還有制止通貨膨脹，改變拜登時代的物價飛漲，恢復川普原來執政的經濟繁榮。

同時還會增加中國產品的進口關稅，由此讓在中國的美國企業因川普的高關稅而賺不到錢（無法再把產品賣回美國），而被迫遷回美國本土。所以，川普、范斯基本的戰略仍是美國利益優先、美國本土經濟第一的思路，增進美國國力強大為最主要考慮和布局。

這個大戰略的主要前提是：隨著全球經濟一體化，美國在冷戰時代的那種全球軍事、經濟占絕對主導地位已不存在。二十年前，美國軍費開支是排在其之後的11個大國的總和，但現在，中國、俄國、印度等國家的軍費開支直線上升，並都擁有核子武器，美國的軍事絕對優勢已不存在。經濟上更是如此，二戰結束時美國經濟占全球56%，黃金占全球75%！現在美國GDP僅占全球26%（仍為世界第一），黃金占22.5%。由中國、俄國、印度等組成的金磚11國集團，截至2023年，其經濟總量（占世界GDP的31.5%）已超過七大工業國家（G7占世界30.7%），而且這個領先差額還會進一步擴大。

當然，在軍事和經濟規模上，美國仍然是世界第一，但之前的那種主導地位已明顯大幅下降。尤其烏克蘭戰爭爆發後，美國和歐盟經濟制裁俄羅斯，促使俄國進一步傾向中國，中、俄結盟，再加上金磚國家集團越來越傾向不用美元結算，美元主導世界的地位開始動搖，雖然不至於一下崩潰，但已越來越弱勢。一旦美元不是世界主導貨幣，美國政府大量印美鈔支撐經濟的政策就會破產，美國的災難才真正開始。

川普、范斯哲學：飛機氧氣罩主義

川普和范斯等美國的有識之士，看到了這個危機，所以，他們不約而同強調，必須首先發展本國經濟，美國自身不強大，其他都沒得談。就像坐過飛機的人都知道，起飛前都會被告知，一旦出現危險情況，要首先自己戴好氧氣罩，然後再去幫助別人。也就是你自身都救不了，其他都免談。簡單比喻，川普和范斯的哲學就是「飛機氧氣罩主義」，先管好自己、先管好美國自身。而這個「自身」，還主要是跟美國內部的建制派、影子政府、華盛頓DC的政治沼澤地、華爾街金融黑幕、想靠打仗賺錢的軍工企業鏈等各種利益集團建立的那張大網戰鬥。這才是川普面臨的最艱難的戰鬥。川普被槍擊時高舉拳頭高喊的「戰鬥」，就是要跟美國國內的那些邪惡勢力戰鬥。

在這個大背景下，川普和范斯的全球戰略，不會像拜登們那樣全面出擊和擴張，而會是收縮戰線，避免戰爭，謹慎地使用美國有限的資源（軍事干預和經濟外援等）。像對北約問題，范斯和川普一樣，認為歐洲應該對自己的安全負起責任，而不是成為美國福利的享受者。在烏克蘭問題上，范斯跟川普第一屆的副總統彭斯（Mike Pence）完全相反（彭斯的觀點跟拜登一樣，力主繼續給烏克蘭大撒金援），在烏戰剛爆發時，范斯就明確反對北約在烏克蘭建立「禁飛區」，因為如果建立這個禁飛區，只有靠美國的力量才能做到。因為這個觀點，范斯引起川普的長子注意，他們觀點一致，這也是後來小川普大力推薦范斯給父親的原因之一。而且范斯明確反對美國繼續援助烏克蘭，和川普一樣，希望盡快和平談判結束戰爭，挽救生命。

「戰略重心」再次返回亞洲

在共和黨全國代表大會期間，《紐約時報》舉辦了一個討論會，與會學者認為，范斯是一個「外交政策現實主義者」，他經常從美國資源有限和需要優先考慮其他威脅的角度批評拜登政府的政策，這意味著中國對台灣的威脅高於俄羅斯對烏克蘭的威脅。也就是在范斯看來，烏克蘭對美國不具有重要的戰略和經濟利益，而台灣具有。這跟川普意見一致，與會專家們說，這將是川普、范斯政府的外交政策框架：試圖在烏克蘭達成停戰協定，以實現戰略重心轉向亞洲。等於重新回到川普第一屆政府時的戰略：重心在亞洲，重點是防範制約中國，而不是歐洲，甚至也不是目前戰火紛飛的中東，更不是非洲和美洲。

《紐約時報》的討論說，川普有敏銳的政治本能（basic instinct），而范斯有意識形態。或者說川普有天生的、人生歷練中獲得對美國政治的深入認知，而范斯則通過讀書（他讀了很多書）和對美國傳統的深入研究形成了他強烈的保守主義理念。而且范斯很年輕，這個月（2024年8月）才40歲。

川普、范斯對台灣的三條原則

綜合川普和范斯的全球戰略，基本是：第一、要看是不是美國的利益所在，而不是左派的那種所謂理想主義，四處干預。在共和黨大會召開首日川普出席時，他的座位左右是這三人：范斯、川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、著名媒體人塔克‧卡爾森（Tucker Carlson），被視為他主要智囊。而這三人一致認為，烏克蘭不是美國的重要利益。所以川普、范斯主掌白宮後，烏戰一定停火；如果澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不停火，美國的援助會立即停止。

第二、即使是美國的利益，還會要求對方要有相當的自衛能力。范斯最近說，像以色列，是美國的利益，但以色列有自衛能力，不像烏克蘭那樣要由美國「包攬」。所以台灣的地位，在川普、范斯政府的戰略中，是美國的利益所在，美國不會放棄；但會要求台灣增加軍費、增強自衛能力，而不是一味依賴美國保護（不能吃美國的福利）。

第三、台灣滿足了前兩條（是美國的利益、也增強自衛能力），美國也不會提供免費「保安」，會要求「回報」，這就是川普所說的「保護費」。台灣購買美國武器都是付費的，甚至價格不菲，但南韓、以色列也如此。像沙烏地阿拉伯是美國武器的最大買家之一，更是付費優厚。川普的弦外之意是，台灣應該知恩圖報，對美國更友好，給美國好處。像台積電的晶片是全球緊俏貨，台灣應該優先供應美國，而不是把美國和歐洲等國一樣對待。

另外像台灣曾禁止美國牛肉進口，這種事情就不能再發生。食品安全關係千家萬戶，美國牛肉如有問題，台灣政府為了自己人民安全，當然應該拒絕。但是，美國人民自己都在吃這種牛肉，歐洲在進口，南韓、日本都在進口，唯獨台灣政府拒絕，顯然不是食品安全問題，而是台灣內部政黨在拿美國牛肉進行政治鬥爭。美國當然不高興，如此靠美國軍事保護的台灣，卻因內部黨爭而禁止美國食品，這會影響美國朝野對台灣的支持。

再比如，日本是亞洲最支持台灣的國家，日本前內閣總理大臣安倍晉三甚至說「台灣有事，就是日本有事」這麼力挺台灣的話，但台灣卻成為全球除中國之外、唯一拒絕日本福島食品的國家。中國拒絕，是煽動民族主義情緒反日；台灣拒絕，仍是島內兩黨的政治鬥爭，跟食品安全沒有關係（不僅日本人自己，全世界除台灣和中國之外，全都吃日本福島的食品，沒人說它被核汙染）。如果在川普、范斯任內，台灣再出現禁止美國食品事件，可能川普會採取嚴厲措施，他是被視為「不按牌理出牌」的人。

所以，台灣和美國的關係，主動權還在台灣手裡，第一、符合美國的戰略利益，范斯甚至明說，台灣對美國的重要性遠超過烏克蘭；第二、台灣能不能增加自衛經費，權力也在台灣總統府；第三、是不是認知到川普、范斯政府的這種新思維、新戰略，知恩圖報，給予美國優惠，也取決於台灣政府自身。

「保護費」之說，是給台灣敲了一個警鐘，就看台灣政府是不是聽到、是不是聽明白了。

本文摘自《看》雜誌第258期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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