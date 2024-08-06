【撰文／林茂昌】

忍不住又寫了一篇股票投資的心靈雞湯。因為最近很多朋友被震盪起伏的行情嚇到了，問我的看法。雖然我也不知道股市未來會怎麼走，但我完全了解他們心中的不安。他們想要在收盤後、開盤前窮盡一切，取得多方資訊，然後綜合彙整，擬定隔天買賣進出的策略。表面上，股票投資不外乎買進賣出，這樣做，也是一種認真的態度。但透過股票投資累積財富，其實是有一些深層元素的。這些元素和代代相傳的傳統商道若合符節。若忽略這點，投資人很難長期獲利，自然也就無法累積財富。

如果只專注在如何蒐集資訊、研究分析、交易買賣，而完全不去了解這些深層元素，到頭來，投資人的心血恐怕會白白浪費了。畢竟，股市裡誰不是認真研究做功課？而我們又何德何能，可以透過低買高賣打敗市場？多少人努力交易，最後卻徒勞無功？

另外，筆者在之前的文章多次提到的神祕百萬富翁，他們都是股市素人，或許來自中產階級、小生意人、藍領勞工，長期把資金投入在自己所了解的好企業，最後累積驚人的財富。

為什麼有的人可以累積財富，有的人卻徒勞無功？

財富累積的深層因素

不經意間，我聽到一位理財專家的說法，發人深省。人人都想累積財富，但只有少數人得到。為什麼社會讓A累積財富而不讓B致富？這看似是個隨機的問題，其實不是。

答案是，把財富給A，對社會有正面的幫助；財富給B，對社會毫無幫助，甚至有害。經過長期演化的經濟社會，彷彿有「一隻看不見的手」在分配財富。這也是為什麼許多樂透中獎者雖然可以一夕致富，卻不出三年就破產。

商道

如果這位專家的說法有幾分道理，筆者進一步推論，社會與財富的互動，經過長期演化，必然存在一組「致富密碼」，代代相傳。而這組「致富密碼」就隱身在傳統智慧的商道文化裡，你我都耳熟能詳。「商道」雖是一個模糊軟性的概念，但不同國家、民族的商道文化或致富密碼，不論是猶太、中國、日本，東方、西方，似乎高度雷同。這個密碼是什麼呢？真要講起來是長篇大論，但我個人歸納出二個重點：對自我、內部要求勤勞節儉，量入為出；對外部關係講求誠信與利益共享。

筆者早期從事企管顧問工作時，曾聽到一則美籍猶太人在台灣採購商品的故事。這名商人把台灣廠商的成本抓得清清楚楚，而且多家訪價。因此合約最後的價錢，總讓台廠有「不多，但也不致於不夠」的利潤。沒想到幾次往來之後，雙方合作順利，這名商人就把台廠視為「自己人」而主動給較高的報價，讓台廠受寵若驚。自此，雙方關係更上層樓。

多年後我讀已故「奇美實業」創辦人許文龍先生的口述回憶錄《零與無限大》，發現許先生也很重視這種利潤與夥伴分享的概念，甚至把合作夥伴視為家人，與上述猶太商人的經商觀念如出一轍。

除了殷實勤奮之外，典型的商道表現是：一方面算盤打得仔細，不當冤大頭；另一方面，當生意上軌道了，利潤適度分享給夥伴，鞏固長期關係。雖然，把利潤分享給夥伴，一時之間自己的獲利會短少，但所獲得的合作關係，卻固若金湯，成為長期獲利的基石。因為分享，為合作夥伴帶來共同利益，所以得到大家的真誠支持。於是，懂得分享的公司，往往更有機會累積財富。有的企業更進一步，事業成功之後，除了與合作夥伴分享利潤，還會進行社區與社會關懷，為社會做一些積極正面的事。

也許您覺得這沒有什麼，只是普通常識而已。但我親身看過原本業績不錯的公司，以為自己擁有議價優勢，於是經常找藉口對供應商殺價、扣減貨款，最後因供應商合作意願低落而產生問題。利用自己一時優勢而「吃人夠夠」的廠商，是不會長久的。

商道與股票投資

那麼，這和股票投資有什麼關係？其實，所有的商業行為，包括股票投資，都不宜違反商道，否則即使得到短期利益，也難以維持。就以買股票來說，投資人必須像精明的商人那樣去估算合理價格，然後多方比較、多參考幾檔類似股票。這是任何商業行為的基本功，可惜許多投資人根本就不做這件事，只想知道結論──股票會不會漲？

其次，選股問題也是一樣。一檔股票只要會飆，只要有題材，漲勢凌厲，投資人便會不計代價去追求。但產業興衰有其時機，只有符合商道的企業才能百年不墜，歷久彌新。因此，與其以過高的價格去追逐當紅明星，不如用合理的價錢投資符合商道的老牌企業。這些企業當下或許沒有令人驚豔的成績，也得不到大眾的青睞，卻有著長期的獲利能力，因為他們懂得分享，為合作夥伴帶來共同利益。作為投資人，「人棄我取」才符合商道精神。

明白傳統商道與財富累積的關係之後，無異於為我們的股票投資指引一條道路，而我們的投資行為也將產生巨大改變。我們不用再擔心每天的漲跌，因為社會那隻「看不見的手」，自然會把財富分配給符合商道的投資者。

本文摘自《看》雜誌第258期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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